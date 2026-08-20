Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ: Τίτλοι τέλους στην «αμερικανική ζωή», επιστρέφουν στη Βρετανία – Ο Κάρολος «καλωσορίζει» την απόφαση

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Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους ανοίγουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, ετοιμάζοντας τις αποσκευές τους για την επιστροφή τους στη Βρετανία, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους για τις ΗΠΑ – το λεγόμενο «Megxit».

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ, μαζί με τα δύο τους παιδιά, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπετ, αναμένεται να εγκατασταθούν εντός του μήνα σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, που δεν ανήκει στη βασιλική περιουσία.

Παραμένει άγνωστο αν η μετακόμιση θα είναι μόνιμη, ενώ η ακριβής τοποθεσία της νέας τους κατοικίας κρατείται μυστική για λόγους ιδιωτικότητας.

Η ενημέρωση στον Κάρολο και το σχολείο των παιδιών

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph, ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε την Κυριακή για την απόφαση του γιου και της νύφης του.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της συνάντησης που είχε η οικογένεια με τον Βρετανό μονάρχη τον περασμένο μήνα στο Χάιγκροουβ του Γκλόστερσιρ.

Ωστόσο, πηγές επιμένουν ότι δεν περιλαμβάνεται στα σχέδια των Χάρι-Μέγκαν η επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα, ενώ το θέμα της μετακόμισης δεν είχε συζητηθεί καν κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Χάιγκροουβ.

Τα παιδιά του ζευγαριού έχουν ήδη εγγραφεί για να ξεκινήσουν το σχολείο στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο.

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να καλωσορίζει την ευκαιρία να βλέπει περισσότερο την οικογένειά του σε προσωπικό επίπεδο. Για την απόφαση αυτή έχει ενημερωθεί επίσης ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Παρά τη μετακόμιση στη Βρετανία, το ζευγάρι αναμένεται να διατηρήσει τις κατοικίες του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, καθώς και στο θέρετρο Costa Terra στην Πορτογαλία, όπου έκανε διακοπές νωρίτερα το καλοκαίρι.

Το «αγκάθι»

Οι διευθετήσεις για την ασφάλεια του ζεύγους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Η πολυετής διαμάχη για το ζήτημα αυτό ήταν ο λόγος που ο πρίγκιπας Χάρι δεν είχε φέρει τη 45χρονη Μέγκαν και τα παιδιά τους σε εκδηλώσεις στο Λονδίνο τον περασμένο μήνα, όπως αρχικά προγραμματιζόταν.

Ο 41χρονος Δούκας του Σάσεξ είχε τονίσει στο παρελθόν ότι δεν θα ένιωθε ασφαλής να φέρει την οικογένειά του στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς αστυνομική προστασία.

Τον Μάιο του 2025, αφού έχασε τη νομική διαμάχη για την ασφάλειά του στη χώρα, ο Χάρι είχε δηλώσει: «Δεν μπορώ να δω έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνα τη σύζυγο και τα παιδιά μου πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αυτό το σημείο».

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο BBC, ο πρίγκιπας Χάρι εξέφρασε την επιθυμία του για συμφιλίωση. «Υπήρξαν τόσες διαφωνίες ανάμεσα σε εμένα και σε ορισμένα μέλη της οικογένειάς μου», ανέφερε, προσθέτοντας πως τώρα τους έχει «συγχωρέσει».

«Θα ήθελα πολύ τη συμφιλίωση με την οικογένειά μου. Δεν έχει νόημα να συνεχίζουμε να τσακωνόμαστε άλλο, η ζωή είναι πολυτέλεια», σημείωσε.

Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι η διαμάχη για την ασφάλειά του ήταν «πάντα το σημείο τριβής».

Όταν ρωτήθηκε αν ζήτησε από τον βασιλιά Κάρολο να παρεμβεί στη διαμάχη για την ασφάλεια, απάντησε: «Ποτέ δεν του ζήτησα να παρεμβεί – του ζήτησα να κάνει στην άκρη και να αφήσει τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους».

Η ήττα στο δικαστήριο και τα εμπορικά deals

Τον περασμένο μήνα, ο Χάρι και άλλοι έξι συνενάγοντες, μεταξύ των οποίων η Ντορίν Λόρενς και ο Έλτον Τζον, έχασαν τη δικαστική διαμάχη για θέματα ιδιωτικότητας κατά των εκδοτών της Daily Mail στο Λονδίνο.

Οι προσφυγές κατά της Associated Newspapers Ltd για παράνομη συλλογή πληροφοριών απορρίφθηκαν εξ ολοκλήρου από τον δικαστή.

Στον επιχειρηματικό τομέα, το ζευγάρι υπέγραψε πέρυσι νέα πολυετή συμφωνία για ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές με το Netflix, έπειτα από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης ενδέχεται να οδηγούσαν την πλατφόρμα στη μη ανανέωση του συμβολαίου.

Η αρχική πενταετής συμφωνία που υπέγραψαν το 2020, ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 91,8 εκατομμύρια ευρώ), απέδωσε διάφορα πρότζεκτ, όπως τη σειρά lifestyle της Μαρκλ, «With Love, Meghan».

Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι προσπάθειές τους στη δημιουργία περιεχομένου εμπορικά επιτυχείς.

Το 2023, η συμφωνία ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 18,36 εκατομμύρια ευρώ) που είχαν υπογράψει με το Spotify για την παραγωγή podcasts έληξε άδοξα έπειτα από μόλις 12 επεισόδια.