Θεσσαλονίκη: 31χρονος μαχαίρωσε και τραυμάτισε 25χρονη – Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/8) στην περιοχή 40 Εκκλησιές, στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από αιματηρό περιστατικό μέσα σε διαμέρισμα, όπου ένας 31χρονος άνδρας φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι, μια 25χρονη γυναίκα. Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με το Thess Post, ο 31χρονος και η 25χρονη, δεν είναι ζευγάρι. Η γυναίκα φέρεται να φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε το επεισόδιο.

Στιγμιότυπο από τον τραυματισμό της 25χρονης στο διαμέρισμα

Τι υποστήριξε ο 31χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 31χρονος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι η 25χρονη, επιχείρησε να τον ληστέψει. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός της γυναίκας αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

Η 25χρονη τραυματίστηκε και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας Ζ, οι οποίοι της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία.

Στη συνέχεια, η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται να έρθουν στο φως περισσότερα στοιχεία για τη διαλεύκανση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Η ανάρτηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για το περιστατικό

«Συγχαρητήρια στους συναδέλφους της ομάδας Ζ , οι οποίοι κατάφεραν την σύλληψη δράστη ο οποίος μαχαίρωσε γυναίκα αποσοβώντας τα χειρότερα χάρη στην άμεση επέμβαση τους

Οι συνάδελφοι μάλιστα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα τοποθετώντας και τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία, μέχρι να προσέλθει και το παραλάβει σταθμός ΕΚΑΒ .

Η καθημερινότητα των συναδέλφων που επιχειρούν στο πεδίο έχει δυσκολέψει υπερβολικά και απαιτούνται άμεσα βαθιές τομές και θωράκιση των αστυνομικών

ΥΓ Το τουρνικέ που χρησιμοποιήθηκε είχε χορηγηθεί στους συναδέλφους από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης μέσω χορηγίας