Εφορία: Πότε πληρώνεται η 2η δόση του φόρου εισοδήματος και η 6η του ΕΝΦΙΑ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος. Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πρέπει να πληρωθεί η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς, συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις με τελευταία δόση τον Φεβρουάριο του 2027.

Επίσης, στο τέλος του μήνα θα πρέπει να πληρωθεί και η 6η δόση του ΕΝΦΙΑ με τον φόρο ακινήτων να πληρώνεται φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις με τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027. Ακόμη, θα πρέπει να πληρωθεί ο ΦΠΑ Ιουλίου από τις επιχειρήσεις.

Έως το τέλος του χρόνου

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού, τον Αύγουστο οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν συνολικούς φόρους ύψους 6,324 δισ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο 6,412 δισ. ευρώ, τον Οκτώβριο θα ανέβουν στα 6,679 δισ. ευρώ, τον Νοέμβριο στα 5,738 δισ. ευρώ και τον Δεκέμβριο που καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας για το 2027 θα βρεθούν μια ανάσα από τα 7 δισ. ευρώ, συγκεκριμένα στα 6,961 δισ. ευρώ. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν συνολικά για φόρους 39,558 δισ. ευρώ, ενώ στο πρώτο εξάμηνο τα φοροέσοδα άγγιξαν τα 34 δισ. ευρώ.

Ρυθμίσεις σε 12 ή 24 δόσεις

Όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, μπορούν να τις εντάξουν στην πάγια ρύθμιση της εφορίας που είναι ο βασικός μηχανισμός για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε μηνιαίες δόσεις.

Ειδικότερα οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν σε 24 δόσεις τακτικές οφειλές, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ. Σε έως 48 δόσεις μπορούν να αποπληρωθούν οφειλές, όπως ο φόρος κληρονομιάς, ο φόρος δωρεάς ή γονικής παροχής, οι οφειλές που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο ή άλλες έκτακτες αιτίες. Και στις δύο ρυθμίσεις η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 30 ευρώ ενώ η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της myAADE.

Οι μηνιαίες δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο της τάξης του 4,34% για ρύθμιση οφειλών σε έως 12 δόσεις και 5,84% από 13 έως 48 δόσεις. Επίσης, οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση χάνεται εάν δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις. Και για τις 24 αλλά και για τις 48 δόσεις η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 30 ευρώ.