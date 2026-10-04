ΟΠΕΚΑ: Μηνιαία ενίσχυση έως 750 ευρώ σε γονείς – Ποιοι μπορούν να την λάβουν και πώς

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Ειδική μηνιαία ενίσχυση ύψους έως και τα 750 ευρώ για κάθε παιδί χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε συγκεκριμένες οικογένειες. Πρόκειται για το επίδομα που καταβάλλεται στους ανάδοχους γονείς προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των ανηλίκων τους. Η διάρκεια του είναι όσο είναι η αναδοχή.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι ανάδοχοι γονείς που συγχρόνως:

έχουν οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση, σύμβαση ή εισαγγελική διάταξη,

η αναδοχή που έχουν αναλάβει είναι καταχωρισμένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και

η αναδοχή που έχουν αναλάβει είναι καταχωρισμένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και έχουν καταθέσει αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» (www.anynet.gr).

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η οικονομική ενίσχυση αναδοχής δίνεται μετά την ενηλικίωση του αναδεχόμενου ατόμου, δικαιούχοι είναι:

στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, οι ανάδοχοι γονείς,

στην αναδοχή ατόμου που φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ακόμη και αν πρόκειται για

άτομο με αναπηρία, το ίδιο το αναδεχόμενο άτομο από την ενηλικίωσή του,

στην αναδοχή ατόμου που εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ακόμη και αν είναι άτομο με αναπηρία, το αναδεχόμενο άτομο από την ενηλικίωσή του.

Ο τρόπος χορήγησης και τα ποσά

Το επίδομα δίνεται με βάση τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και τα ποσά που δίνονται στους δικαιούχους είναι τα παρακάτω.Ειδικότερα:

Το μηνιαίο ποσό των 525 ευρώ δίνεται για παιδιά τυπικής ανάπτυξης

δίνεται για παιδιά τυπικής ανάπτυξης 750 ευρώ είναι το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται για παιδιά με μία πάθηση που προκαλεί αναπηρία οποιασδήποτε μορφής και ποσοστού.

Σημειώνεται δε πως, το ποσό της ενίσχυσης για τα παιδιά με πάθηση προσαυξάνεται κατά το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-επιδόματος που ήδη χορηγείται ή μπορεί να χορηγηθεί λόγω ένταξης του αναδεχόμενου ατόμου στα γενικά και ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις

Για να λάβουν την εν λόγω παροχή οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με τους κωδικούς του taxisnet στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής» της Διαδικτυακής Πύλης «**www.anynet.gr**» του Πληροφοριακού Συστήματος Αναδοχής και Υιοθεσίας.

Η εφαρμογή αυτή βρίσκεται στο gov.gr-ΕΨΠ.

Διευκρινίζεται ωστόσο βασική προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής είναι να έχει γίνει συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της.