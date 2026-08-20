Επιστροφή Χάρι και Μέγκαν στη Βρετανία: Αντιμέτωποι με την οργή του Ουίλιαμ, τη χαμηλή δημοφιλία και ένα αβέβαιο μέλλον

Ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο προκλήσεις ανοίγουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι ετοιμάζονται να εγκατασταθούν στη Βρετανία εντός των επόμενων ημερών.

Η αιφνιδιαστική αυτή απόφαση τους φέρνει αντιμέτωπους με την οργή του πρίγκιπα Ουίλιαμ, τη δυσπιστία της κοινής γνώμης και ένα αβέβαιο status εντός της βασιλικής ιεραρχίας, αναφέρει η Daily Mail.

Ο αιφνιδιασμός του Κάρολου και η οργή του Ουίλιαμ

Σύμφωνα με βασιλικές πηγές, ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε μόλις την Κυριακή για τα σχέδια του ζευγαριού —μόλις τρεις ημέρες πριν τη δημοσιοποίησή τους— παρά το γεγονός ότι είχε συναντηθεί μαζί τους πριν από έξι εβδομάδες στο Χάιγκροουβ, χωρίς το θέμα να τεθεί τότε στο τραπέζι.

Παρότι ο μονάρχης καλωσορίζει την ευκαιρία να βλέπει περισσότερο τα εγγόνια του σε προσωπικό επίπεδο, οι όροι του «Megxit» παραμένουν αμετάβλητοι: ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα αναλάβουν επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Το ζευγάρι θα διαμένει σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, ενώ τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικά σχολεία.

Παράλληλα, θα διατηρήσουν τις κατοικίες τους στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια και στην Πορτογαλία, ενώ η Μέγκαν θα διευθύνει το lifestyle brand της, «As Ever», από τη νέα τους βάση.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη αναστάτωση στις σχέσεις με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Ο πρώην βασιλικός ανταποκριτής του BBC, Πίτερ Χαντ, σχολίασε πως «Μακροπρόθεσμα, η επιστροφή των Σάσεξ στο Ηνωμένο Βασίλειο ανοίγει την προοπτική δύο ανταγωνιστικών αυλών, του Ουίλιαμ και του Χάρι».

«Βραχυπρόθεσμα, ο Χάρι θα μπορέσει να εμβαθύνει τη επανασύνδεσή του με τον πατέρα του. Η παρουσία του πίσω στην πατρίδα θα καταστήσει δυσκολότερο για τον αδελφό του να αποφύγει τη συμφιλίωση. Η αστραπιαία επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν είναι πιθανό να έχει αφήσει τον Ουίλιαμ έξω φρενών», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών σας θα καλωσορίσει αυτά τα νέα και —προφανώς δεν είναι πλέον εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας— θέλουν να επιστρέψουν σε αυτή τη χώρα», είπε από την πλευρά της κυβέρνησης Μπέρναμ, η υπουργός Παιδείας, Λούσι Πάουελ.

«Υποθέτω ότι επειδή έχουμε σπουδαία σχολεία, σπουδαία εκπαίδευση, γι’ αυτό πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν και επιλέγουν αυτή τη χώρα για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και ελπίζω ότι όλα αυτά είναι μέρος μιας μεγαλύτερης συμφιλίωσης για την οικογένεια, γιατί ξέρετε ότι η βασιλική οικογένεια είναι πολύ σημαντική για αυτή τη χώρα και για τη φήμη μας σε όλο τον κόσμο».

Προειδοποιήσεις για «κρίση στη μοναρχία»

Αντίθετα, ο βασιλικός αναλυτής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς εξέφρασε έντονο προβληματισμό μιλώντας στη Daily Mail.

«Προκαλεί κρίση στη μοναρχία επειδή οι αντιδράσεις της είναι συχνά αδύναμες όταν δεν ξέρει τι να περιμένει. Με αυτό, σίγουρα δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Είναι εντελώς αδίστακτο αν ενημέρωσε τον Βασιλιά για τα σχέδιά του μόλις την Κυριακή», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κίνηση αποτελεί απόδειξη της εμπορικής αποτυχίας τους στις ΗΠΑ και εκτίμησε πως ο Χάρι επέλεξε να επιστρέψει τώρα φοβούμενος το μέλλον.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Αυτό που έκαναν είναι ότι επέλεξαν πολύ καθαρά τη βασιλεία του βασιλιά Καρόλου για να το κάνουν αυτό, γνωρίζοντας ότι οι επιλογές τους μπορεί να είναι πολύ περιορισμένες όταν, και αν, ο Ουίλιαμ γίνει βασιλιάς», σχολίασε.

«Υποψιάζομαι σοβαρά», πρόσθεσε, «ότι ο Ουίλιαμ θα εξετάσει πολύ προσεκτικά τους τίτλους τους και ενδεχομένως τους τίτλους των παιδιών τους. Ο Ουίλιαμ θα το δει αυτό ως απόλυτη απόδειξη ότι δεν μπορούν να τους εμπιστευτούν ούτε για ένα δευτερόλεπτο».

Θετικές αντιδράσεις, ερωτήματα για την ασφάλεια και η θέση της Μέγκαν

Ο Ντέιβιντ Γουάισμαν, φίλος του Χάρι από το Ίδρυμα Invictus Games, ανέφερε στο BBC ότι η είδηση «τους εξέπληξε όλους», αλλά χαρακτήρισε την επιστροφή «εξαιρετικό νέο» ενόψει των αγώνων στο Μπέρμινχαμ το επόμενο έτος.

«Θα χαρώ πολύ να τον έχω πίσω στη χώρα. Η μετακόμιση είναι αγχωτική για τον καθένα, οπότε ελπίζω να πάνε όλα καλά και τα παιδιά να προσαρμοστούν καλά στο σχολείο».

Η Άιλσα Άντερσον, πρώην γραμματέας Τύπου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, εκτίμησε ότι η διαμονή τους θα είναι μακροπρόθεσμη, συνδέοντας την απόφαση με την πρόσφατη επίσκεψη του Χάρι στο Άλθορπ, το πατρικό της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

«Έχουν δύο μικρά παιδιά που θα εγγραφούν στο σχολείο. Δεν μπορείς να αλλάζεις γνώμη κάθε δύο λεπτά, να τα βγάζεις από το σχολείο, να επιστρέφεις στις ΗΠΑ και μετά να γυρίζεις στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε.

«Αναρωτιέμαι αν το ταξίδι που έκανε νωρίτερα στο πατρικό της μακαρίτισσας μητέρας του στο Νορθάμπτονσιρ έφερε μια αλλαγή στις απόψεις του και θέλει πραγματικά να επιστρέψει, επειδή του έλειψε η ζωή εδώ τα τελευταία έξι χρόνια».

Η ίδια έθεσε και το θέμα του κόστους ασφάλειας του Χάρι και της οικογένειάς του.

«Θα τεθούν ερωτήματα. Εδώ έχουμε ένα μη εργαζόμενο μέλος της βασιλικής οικογένειας που επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει πραγματικά ο Βρετανός φορολογούμενος να επωμιστεί το κόστος για την ασφάλειά του;», αναρωτήθηκε.

Η δημοσιογράφος Τζένι Μποντ υποστήριξε ότι η Μέγκαν υποχώρησε για χάρη της οικογένειάς τους. «Πρέπει να προσέξουμε τις επιθέσεις ειδικά προς τη Μέγκαν, και βλέπω ότι αυτό συμβαίνει ήδη», τόνισε.

«Αυτή είναι μια απόφαση που πήραν πιθανότατα για χάρη των παιδιών τους, όσο και για τον Χάρι. Ίσως η Μέγκαν να υποχωρεί εδώ για το καλό της ομάδας, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι αυτή είναι η επιθυμία της ζωής της, να ζήσει ξανά στο Ηνωμένο Βασίλειο».

«Αν ήμουν ο Βασιλιάς, θα σκέφτόμουν: “Σταθείτε, ήρθατε για τσάι μαζί μου, καθίσαμε και κουβεντιάσαμε και δεν αναφέρατε καν αυτό;”. Το βρίσκω εντελώς παράξενο. Μακάρι να μην ενεργούσαν με αυτόν τον μυστικοπαθή τρόπο», σημείσε η Μποντ.

Η χαμηλή δημοφιλία

Η επιστροφή βρίσκει το ζευγάρι με εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά δημοφιλίας στη Βρετανία.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της YouGov, μόλις το 22% των Βρετανών βλέπει τη Μέγκαν θετικά (έναντι 65% αρνητικά), ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Χάρι είναι 33% θετικές και 58% αρνητικές γνώμες.

«Η Μέγκαν και η ομάδα της θα εξετάσουν προσεκτικά το στρατηγικό σχέδιο αποκατάστασης επικοινωνίας που χρησιμοποίησε η Βασίλισσα Καμίλα για να αποκαταστήσει τη δική της φήμη…», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα δημοσίων σχέσεων (PR), Άντι Μπαρ.

«Μια συμβουλή που θα τους έδινα ως ειδικός στη διαχείριση κρίσεων είναι να απαλλαγούν από την αμερικανική ομάδα επικοινωνίας τους».

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος επικοινωνίας Μαρκ Μπορκόβσκι ανέφερε πως το ζευγάρι θα πρέπει να «καταπιεί την υπερηφάνειά του».

«Είναι σαφές ότι ξέμειναν από δυναμική στις ΗΠΑ, οπότε τώρα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο πώς θα επανενταχθούν στη βρετανική κοινωνία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «Πρώτα απ’ όλα, ο Χάρι θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει τη σχέση του με τον αδελφό του και αυτό θα απαιτήσει να καταπιεί τεράστιες ποσότητες υπερηφάνειας, τόσο ο ίδιος όσο και η Μέγκαν. Πρέπει να κερδίσει πίσω τον Ουίλιαμ και τον πατέρα του».

«Η Βρετανία μπορεί να μην τους προσφέρει τόση βιταμίνη D όση η Καλιφόρνια, αλλά η επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο τους τοποθετεί αμέσως στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αντί να ανταγωνίζονται για προσοχή ανάμεσα στην πολυδιάστατη τάξη των διασήμων του Λος Άντζελες… Το μεγαλύτερο ρίσκο δημοσίων σχέσεων είναι να φανεί ότι θέλουν τα οφέλη της βασιλικής ιδιότητας χωρίς τις θυσίες», πρόσθεσε ο Τομ Γκαρθία-Μπρίτζμαν της Rhizome Media Group.

Τέλος, ο εκτελεστικός διευθυντής του Hollywood Deadline, Ντόμινικ Πάτεν, σημείωσε ότι αν και δεν πέτυχαν όσα αναζητούσαν στις ΗΠΑ, κυρίως ένα διαφορετικό status, κατάφεραν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ ο οικονομικός αναλυτής Νίμες Σαχ σχολίασε πως το timing της επιστροφής είναι «άψογο» όσον αφορά τη συμπλήρωση έξι φορολογικών ετών εκτός Βρετανίας για τη διαχείριση των φόρων κεφαλαιουχικών κερδών.