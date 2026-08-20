Τραμπ: «Ένα πράγμα που ξέρω να κάνω είναι να χτίζω» – Σε ρόλο… «ξεναγού» στον Λευκό Οίκο, έκανε επίδειξη των νέων έργων

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Σε έναν διαφορετικό ρόλο εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανέλαβε χρέη ξεναγού στον Λευκό Οίκο προκειμένου να επιδείξει στα μέσα ενημέρωσης τις εργασίες κατασκευής του νέου ελικοδρομίου.

Ταυτόχρονα, καυχήθηκε για τη νέα Αίθουσα Χορού (Ballroom) που βιάζεται να ολοκληρώσει, παρά τις δικαστικές προσφυγές.

Ο έπαινος για τον γρανίτη και οι αλλαγές στον Λευκό Οίκο

Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για αρκετά λεπτά χωρίς διακοπή για την τοποθέτηση του γρανίτη, υποστηρίζοντας ότι η νέα περιοχή προσγείωσης ελικοπτέρων θα αφήσει «εξαιρετικά εντυπωσιασμένους» τους ξένους ηγέτες που θα τον επισκεφθούν — συμπεριλαμβανομένου του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος αναμένεται τον επόμενο μήνα.

Μιλώντας με λεπτομέρειες που θύμιζαν διευθυντή εργοταξίου, ο Τραμπ εκθείασε την αντοχή του γρανίτη έναντι της ασφάλτου, σημειώνοντας στους δημοσιογράφους ότι η συγκεκριμένη πέτρα μπορεί να αντέξει πίεση έως και περίπου 2.460 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό.

«Αυτή είναι μια πέτρα που, αν έπαιρνες ένα σφυρί και άρχιζες να χτυπάς αυτή τη στιγμή —όλη μέρα— δεν θα έβλεπες ούτε σημάδι πάνω της, κυριολεκτικά, αυτού του είδους η αντοχή είναι», δήλωσε ο Τραμπ, προσπαθώντας κατά στιγμή να ακουστεί πάνω από τον θόρυβο των εργασιών που βρίσκονταν σε εξέλιξη πίσω του.

Παράλληλα, αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι αντικατέστησε το πέρασμα από τη διπλωματική είσοδο του Λευκού Οίκου, καθώς και ένα τμήμα της ασφαλτοστρωμένης διαδρομής γύρω από το Νότιο Προαύλιο (South Lawn), με λευκό γρανίτη.



«Ένα πράγμα που ξέρω να κάνω είναι να χτίζω», είπε, υποστηρίζοντας ότι η άσφαλτος «δεν είναι κατάλληλη για ένα σπουδαίο σπίτι ή ένα σπουδαίο μέρος όπως ο Λευκός Οίκος».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι αν είχε χρησιμοποιήσει απλώς «πολύ ισχυρό τσιμέντο», αυτό θα άντεχε «μόνο ένα μικρό κλάσμα αυτής της αντοχής».

Ο «κατασκευαστής» και το Ballroom

Ο Τραμπ φαίνεται να απολαμβάνει όσο τίποτα άλλο τη διαχείριση διαφόρων κατασκευαστικών έργων για τη διαμόρφωση του Λευκού Οίκου και μεγάλων τμημάτων της Ουάσινγκτον, θυμίζοντας τις ημέρες του ως επιχειρηματίας ακινητών.

Αναφερόμενος στα έργα, τα χαρακτήρισε «πολύ συναρπαστικά», σημειώνοντας: «Αυτό θα βρίσκεται εδώ πολύ αφότου εμείς θα έχουμε φύγει. Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στον κόσμο».

US President Donald Trump gave reporters a tour of new construction on the White House South Lawn in Washington on Wednesday, August 19. pic.twitter.com/r3iHtuGxkZ — KTLA (@KTLA) August 19, 2026



Ωστόσο, το αν τα έργα του θα αντέξουν στον χρόνο μένει να φανεί, καθώς στο παρελθόν είχε ισχυριστεί ότι η ανακαίνιση της πισίνας-καθρέφτη (Reflecting Pool) στο Μνημείο Λίνκολν θα διαρκούσε έναν αιώνα, μόνο και μόνο για να ξεθωριάσει το χρώμα και να αποκολληθεί η επένδυση λίγες ημέρες μετά την τοποθέτησή της.

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επέμεινε εκ νέου ότι η Αίθουσα Χορού, κόστους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, θα ενισχύσει την ασφάλεια του Λευκού Οίκου περιλαμβάνοντας τεχνολογία προστασίας από drones.

«Αυτό θα είναι το σπουδαιότερο στρατιωτικό συγκρότημα/αίθουσα χορού οποιουδήποτε μέρους στον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιφρόνησε τις δικαστικές αποφάσεις που επιχειρούν να μπλοκάρουν την κατασκευή της χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, δηλώνοντας ότι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά και προέβλεψε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα ταχθεί τελικά με το μέρος του.

Η υπογραφή στον γρανίτη και το γκαζόν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αφιέρωσε χρόνο για να μιλήσει και για το γκαζόν, πλέκοντας το εγκώμιο της εταιρείας Scotts-Miracle Gro.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι υποστηρικτής του Τραμπ, ενώ η εταιρεία δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια για την αποκατάσταση του γκαζόν στον Λευκό Οίκο, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από τον αγώνα UFC για τα 80ά γενέθλιά του τον Ιούνιο, καθώς και από τις εργασίες για το ελικοδρόμιο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Τραμπ υπέγραψε στο πίσω μέρος μιας από τις πλάκες γρανίτη που έφερε την επιγραφή «Donald Trump 45-47 president».

President Trump gave a tour of construction on his new 100-foot-wide helipad on the White House South Lawn. During the visit, Trump and members of the construction crew signed the underside of a granite slab shaped like an eagle’s head. https://t.co/2bFT7ei6bT pic.twitter.com/JQHq3sDuWR — The Washington Post (@washingtonpost) August 20, 2026



Η μπροστινή πλευρά της έχει το σχήμα αετού και θα ενσωματωθεί στο προεδρικό σήμα του ελικοδρομίου μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες.

«Σκέφτηκα ότι αυτή θα ήταν μια λίγο διαφορετική συνέντευξη Τύπου», δήλωσε. «Γενικά επρόκειτο να το υπογράψουμε ιδιωτικά και απλώς να το τοποθετήσουμε. Είπα όμως, “αυτό είναι κάτι που πιστεύω ότι ο Τύπος πρέπει να δει“, και ελπίζω να σας άρεσε».

Ο Τραμπ ζήτησε από ορισμένους εργάτες της κατασκευής να υπογράψουν επίσης τον γρανίτη, ενώ αστειεύτηκε λέγοντας να το τοποθετήσουν ανάποδα ώστε η υπογραφή του να είναι ορατή στις μελλοντικές γενιές.

«Καλή δουλειά, παιδιά», είπε στους εργάτες.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι καθυστέρησε τις συνεχιζόμενες εργασίες στο ελικοδρόμιο για να βεβαιωθεί ότι το έργο θα ισπεδωθεί ώστε να είναι πιο επίπεδο, ενώ εξήρε τη φυσική αντοχή του υλικού.

«Η φύση είναι ισχυρότερη από αυτό που μπορεί να παράγει ο άνθρωπος», δήλωσε ο Τραμπ για τον γρανίτη. «Έχει διάρκεια ζωής ενός εκατομμυρίου ετών… Δεν θα σπάσει ποτέ. Δεν θα μπάσει ποτέ νερά. Δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Είναι πραγματικά εκπληκτικό».

Πηγή: Associated Press