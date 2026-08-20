«Η ελπίδα της ανατροπής»: Το 2ο επεισόδιο της τριλογίας ντοκιμαντέρ της ΕΛΑΣ με το βλέμμα στη νέα γενιά – Τσίπρας: «Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε»

Το δεύτερο επεισόδιο της τριλογίας του ντοκιμαντέρ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), φέρει τον τίτλο «Η ελπίδα της ανατροπής».

Το συγκεκριμένο επεισόδιο μεταφέρει το βλέμμα στη νέα γενιά. Νέοι άνθρωποι μιλούν για την εργασία, τη στέγη, την αβεβαιότητα, τις προσδοκίες και τα σχέδια ζωής που συχνά αναβάλλονται. Μέσα από τις δικές τους φωνές, η ελπίδα αποκτά συγκεκριμένο κοινωνικό περιεχόμενο: συνδέεται με τη δυνατότητα να σχεδιάζει κανείς το μέλλον του, να δημιουργεί και να αισθάνεται ότι μπορεί να συμμετέχει στη διαμόρφωση της κοινωνίας στην οποία ζει.

«Είμαστε μια γενιά που μεγάλωσε στην κρίση. Στη συνέχεια ήρθε ο κορονοϊός και τώρα ζούμε σε έναν πληθωρισμό με πόλεμο, ο οποίος δεν μας επιτρέπει να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Θεωρούμε λογικό να πρέπει να κάνουμε μια δουλειά, αλλά να βοηθάνε οι γονείς μας ώστε να βγαίνει ο μήνας. Παρόλα αυτά προσπαθούμε, μιλάμε. Αλλά γενικότερα υπάρχει το αίσθημα ότι δεν ακουγόμαστε.

Το δημόσιο σύστημα υγείας βασικά αποτελείται μόνο από το προσωπικό. Δεν έχει τίποτα άλλο να το στηρίξει και το μόνο που ζει μέσα και κάνει την καρδιά μου να χτυπάει είναι οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε πλήρη εξάντληση.

Τα παιδιά νιώθουν οργή, οργή και βία. Είναι να μην μπορείς να πεις στο παιδί σου ξέρεις, δεν θα σπουδάσεις γιατί δεν έχουμε λεφτά να το στείλουμε στα φροντιστήρια. Διότι ας μην κρυβόμαστε, δωρεάν εκπαίδευση δεν υπάρχει στην Ελλάδα μόνο ως ταμπέλα.

Μια σύγχρονη Αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή, δηλαδή να τα βάλει και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια ή να είναι αντι μιλιταριστική. Και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική.

Δεν θα ανεχτούμε την αναξιοκρατία, τον νεποτισμό και τον σεβασμό μας. Το άγχος που μας καταβάλλει εμάς τους νέους και τις νέες, μας δημιουργεί φόβο για το μέλλον μας. Η επαγγελματική μας αποκατάσταση μοιάζει με άπιαστο όνειρο. Η πολιτική δεν έχει να κάνει μόνο με υπουργεία και κόμματα. Έχει να κάνει με όλα αυτά που μας απασχολούν καθημερινά στο σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο» ακούγονται να λένε νέοι.

Στο ντοκιμαντέρ ο Αλέξης Τσίπρας τονίζει:

«Αυτή η γενιά που εκπροσωπείτε είναι μια γενιά που πολύ δύσκολα μπορούμε εμείς, εντάξει δεν είμαι και boomer, αλλά δύσκολα μπορούμε να την καταλάβουμε. Εμείς γεννηθήκαμε στην αναλογική εποχή και περάσαμε στην ψηφιακή. Η γενιά η δική σας είναι μια γενιά που έχει γεννηθεί στην ψηφιακή εποχή και αυτό αλλάζει απολύτως τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαμορφώνεται η καθημερινότητα του ανθρώπου. Αλλιώς ενημερωνόμαστε, αλλιώς ψυχαγωγούμαστε, αλλιώς επικοινωνούμε, αλλιώς ερωτευόμαστε. Και στο πλαίσιο της ψηφιακής συνθήκης, νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε».

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