«Πυρετός» στο οικονομικό επιτελείο: Τέλος Αυγούστου «κλειδώνει» το πακέτο της ΔΕΘ – Τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και οι κερδισμένοι 

Σε τροχιά τελικών αποφάσεων εισέρχεται το οικονομικό επιτελείο ενόψει της παρουσίας του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαμόρφωση ενός μακρόπνοου σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 και τη διατήρηση της απαραίτητης δημοσιονομικής σταθερότητας σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό δημόσιο χρέος μειώνεται διαρκώς.

Το φετινό πακέτο των εξαγγελιών της ΔΕΘ σχεδιάζεται ώστε να μην περιορίζεται σε έναν απλό κατάλογο ετήσιων παροχών, αλλά να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, περιλαμβάνοντας στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις.

Ωστόσο η οριστική αρχιτεκτονική και το ακριβές μέγεθος των παρεμβάσεων παραμένουν για την ώρα ανοιχτά, καθώς η τελική σφραγίδα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Απογευματινή», θα μπει μόνο αφού αξιολογηθούν πλήρως τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα.

Τα στοιχεία των εσόδων

Στο Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαμηνύουν σε όλους τους τόνους ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν με βάση την πραγματική πορεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και, κυρίως, τα στοιχεία των φορολογικών εσόδων του Αυγούστου.

Ο τρέχων μήνας θεωρείται ο πλέον καθοριστικός, καθώς από την πορεία των τουριστικών εσόδων, την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και τις εισπράξεις του ΦΠΑ θα κριθεί το ακριβές ύψος του επιπλέον δημοσιονομικού χώρου που θα διατεθεί στην κοινωνία και την αγορά. Σε αυτή τη φάση υπολογίζεται κοντά στα 2 δισ. ευρώ. Η τακτική αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να αποφύγει αλόγιστες παροχολογίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους, διασφαλίζοντας ότι κάθε μέτρο που θα εξαγγελθεί, θα είναι πλήρως κοστολογημένο και βιώσιμο σε βάθος χρόνου.

Παράλληλα ο στρατηγικός προσανατολισμός με προοπτική το 2030 επιδιώκει να δώσει σήμα σταθερότητας σε επενδυτές και πολίτες, θέτοντας ως προτεραιότητα τη μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων, τη στήριξη της μεσαίας τάξης, την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και την περαιτέρω ελάφρυνση των μικρομεσαίων κυρίως, επιχειρήσεων. Το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να ολοκληρώσει τις συσκέψεις του τις τελευταίες ημέρες του μήνα, οπότε και θα κλειδώσει το τελικό πακέτο, καθιστώντας σαφές ότι η επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της δεκαετίας περνά πρώτα από τη συνεπή και προσεκτική διαχείριση.

Οι κερδισμένοι

Οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται όπως όλα δείχνουν να βρεθούν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Όπως έγραψε και το enikos.gr, στο πακέτο μέτρων της ΔΕΘ θα συμπεριληφθούν τόσο οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όσο και οι συνταξιούχοι. Στόχος είναι να υπάρξει ένα πλέγμα παρεμβάσεων που θα μπορεί να απευθυνθεί ταυτόχρονα στη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους και στα νοικοκυριά.

Πίσω από τον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται η ισχυρή απόδοση της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα που φέρνουν τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει εφέτος στα επίπεδα του 2% μετά την αναθεώρηση του αρχικού στόχου 2,4% όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα η όποια εφετινή αναθεώρηση του στόχου για το ΑΕΠ θα καλυφθεί από την αναθεώρηση προς τα πάνω στο 2% από 1,7% αρχικής πρόβλεψης του ρυθμού ανάπτυξης για το 2027.

Μείωση προκαταβολής φόρου

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό κατέχει η κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις προκαταβάλλουν το 80% του φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσης, ενώ για τους επαγγελματίες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 55%.

Εξετάζεται, ωστόσο, ένα νέο κλιμακωτό σύστημα, με μεγαλύτερη ελάφρυνση για τους μικρούς επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Στις ασκήσεις που έχουν παρουσιαστεί περιλαμβάνεται η αποκλιμάκωση της προκαταβολής για τους επαγγελματίες κοντά ή ακόμη και κάτω από το 40%.

Τεκμαρτή φορολόγηση

Παράλληλα, έχουν προετοιμαστεί διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης περίπου 670.000 αυτοαπασχολουμένων. Ωστόσο στον σχεδιασμό μπαίνει και η πλήρης κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σταδιακά τα επόμενα έτη με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατ. ευρώ. Το βασικό επιχείρημα υπέρ της κατάργησης είναι ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διαθέτει πλέον ισχυρότερα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, διασταυρώσεις συναλλαγών και αυξημένη πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα για να αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μία παρέμβαση με ισχυρό συμβολικό περιεχόμενο, καθώς αφορά ένα μνημονιακό βάρος που εξακολουθεί να επιβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν μια επιχείρηση εμφανίζει κέρδη ή ζημίες. Το ετήσιο κόστος της κατάργησης υπολογίζεται κοντά στα 240 εκατ. ευρώ.