Ουκρανία: Νύχτα τρόμου στο Κίεβο – Τουλάχιστον 12 νεκροί και 33 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα

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Εφιαλτική νύχτα έζησαν οι κάτοικοι του Κιέβου στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε πολύνεκρη και μαζική αεροπορική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ Kalibr και αεριωθούμενα drones, αφήνοντας πίσω της νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε αστικές υποδομές.

Ο απολογισμός της επίθεσης

Ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια ευρείας κλίμακας συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου τη νύχτα προς την Πέμπτη, 20 Αυγούστου.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα και άλλος ένας στην ευρύτερη περιφέρεια, ενώ οι τραυματίες ανήλθαν στους 33, καθώς τα πλήγματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια κατοικιών, ένα νοσοκομείο παίδων, ένα σχολείο και άλλες υποδομές.

Στις 3:20 π.μ. ώρα Κιέβου, η Στρατιωτική Διοίκηση της Πόλης του Κιέβου (KMVA) ανέφερε ότι καταγράφηκαν «συνέπειες» της επίθεσης σε περισσότερες από 12 τοποθεσίες στις συνοικίες Νταρνίτσκι, Σβιατοσίνσκι και Σολομιάνσκι.



Ζημιές σημειώθηκαν σε κτίρια κατοικιών, σε μια ιατρική εγκατάσταση και σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ενώ ξέσπασαν μεγάλες πυρκαγιές σε αποθήκες.



Η KMVA είχε αναφέρει αρχικά στην ενημέρωσή της: «Δυστυχώς, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον εχθρό. Άλλοι 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν».

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, είχε ανακοινώσει αρχικά τρεις νεκρούς και 20 τραυματίες -14 εκ των οποίων νοσηλεύτηκαν-, προτού ο αριθμός των θυμάτων αυξηθεί δραματικά.

Στη συνέχεια, ο Κλίτσκο επιβεβαίωσε την αύξηση του αριθμού των θυμάτων, δηλώνοντας: «Ακόμη ένας τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο. 12 άνθρωποι είναι νεκροί στην πρωτεύουσα αυτή τη στιγμή».



Επτά από τους θανάτους καταγράφηκαν στη συνοικία Σολομιάνσκι.

Kyiv this morning after Russia’s overnight ballistic missile barrage on civilian areas.

At least 12 civilians being killed. pic.twitter.com/30KmJ7NeCE — EMPR.media (@EuromaidanPR) August 20, 2026



Παράλληλα, ο Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι η Παρασκευή 21 Αυγούστου, κηρύσσεται Ημέρα Πένθους στο Κίεβο στη μνήμη των θυμάτων. «Την ημέρα αυτή, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημοτικά κτίρια της πόλης. Συνιστάται επίσης η υποστολή των εθνικών σημαιών σε κρατικά και ιδιωτικά κτίρια σε ολόκληρη την πρωτεύουσα».

Επιπλέον, όλες οι ψυχαγωγικές εκδηλώσεις απαγορεύτηκαν στην πόλη για την Παρασκευή.

Καταστροφές σε νοσοκομείο, σχολείο και κατοικίες

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας προειδοποίησε αρχικά για βαλλιστικούς πυραύλους που πλησίαζαν το Κίεβο από τον βορρά, ενώ αλλεπάλληλες εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη.



Ο Βιτάλι Κλίτσκο έγραψε στο Telegram: «Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Το Κίεβο βρίσκεται υπό βαλλιστική επίθεση».

Τα πρώτα πλήγματα σημειώθηκαν στις συνοικίες Σβιατοσίνσκι και Νταρνίτσκι. Στη Σβιατοσίνσκι επλήγη μια περιοχή μη οικιστικής ανάπτυξης, ενώ στη Νταρνίτσκι εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε μη οικιστικά κτίρια.

Στη συνοικία Σολομιάνσκι, συντρίμμια έπεσαν κοντά σε πενταόροφη πολυκατοικία, σπάζοντας παράθυρα και προκαλώντας πυρκαγιά. Από την επίθεση επλήγη και ένα νοσοκομείο παίδων, όπου έσπασαν τζάμια και τυλίχθηκαν στις φλόγες οχήματα στον προαύλιο χώρο.

Η κλίμακα της καταστροφής διευρύνθηκε καθώς τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν στην περιοχή:

Οι επάνω όροφοι μιας εννεαόροφης πολυκατοικίας στη Σολομιάνσκι καταστράφηκαν, ενώ σε άλλο κτίριο κατοικιών εγκλωβίστηκαν ένοικοι.

στη Σολομιάνσκι καταστράφηκαν, ενώ σε άλλο κτίριο κατοικιών ένοικοι. Η KMVA ανέφερε ότι επλήγη κτίριο σχολείου στη Σολομιάνσκι και ότι άνθρωποι είχαν παγιδευτεί εντός του καταφυγίου του.

στη Σολομιάνσκι και ότι άνθρωποι είχαν παγιδευτεί εντός του καταφυγίου του. Στη Σβιατοσίνσκι, αποθήκες τυλίχθηκαν στις φλόγες και μια μη οικιστική κατασκευή καταστράφηκε, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για παγιδευμένους στα συντρίμμια.

τυλίχθηκαν στις φλόγες και μια μη οικιστική κατασκευή καταστράφηκε, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για στα συντρίμμια. Η επίθεση προκάλεσε επίσης διακοπές ρεύματος σε τμήματα των συνοικιών Σβιατοσίνσκι και Σολομιάνσκι.

Κύμα πυραύλων Kalibr και αεριωθούμενων drone

Η επίθεση συνεχίστηκε και μετά τα πρώτα βαλλιστικά πλήγματα. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας εντόπισε πυραύλους κρουζ Kalibr να κινούνται βόρεια, ενώ γύρω στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα αναφέρθηκαν πυραύλοι κοντά στο Καχαρλίκ, της περιφέρειας Κιέβου, με κατεύθυνση την πρωτεύουσα.

Παράλληλα, η Ρωσία χρησιμοποίησε αεριωθούμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Ένα αεριωθούμενο UAV εντοπίστηκε να κινείται από την περιφέρεια Τσερνίχιβ προς το Κίεβο, ενώ επιπλέον drones εντοπίστηκαν πάνω από την κεντρική περιφέρεια Πολτάβα να κινούνται δυτικά προς τις περιφέρειες Τσερκάσι και Κιέβου.

Η αντίδραση Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η πολύωρη επίθεση έπληξε το Κίεβο και την ευρύτερη περιφέρεια, καθώς και την Οδησσό και το Τσερνίχιβ.

Ο Ζελένσκι έγραψε στην πλατφόρμα X: «Δυστυχώς, ενώ η Μόσχα επενδύει σε βαλλιστικούς πυραύλους και κλιμάκωση, τέτοια πλήγματα δεν λαμβάνουν πάντα την απάντηση που θα έπρεπε από τον κόσμο».

«Όσο η Ουκρανία δεν διαθέτει επαρκή αντιβαλλιστική άμυνα, η Ρωσία δεν θα λάβει τη ειρήνη στα σοβαρά».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι οι αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστές Patriot «δεν μπορούν ακόμη να αντικατασταθούν».

Emergency crews have been working at the sites of Russian strikes since overnight. It was a massive attack – the Russians had been preparing for a long time, combining different types of ballistic missiles, cruise missiles, and drones, aiming to cause as much damage as possible… pic.twitter.com/zvOkAwgNlf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2026



Η μαζική επίθεση έθεσε σε συναγερμό και τις γειτονικές χώρες του ΝΑΤΟ.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι ένα drone «εισήλθε στον ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο» στις 3:21 π.μ. τοπική ώρα και συνετρίβη λίγα λεπτά αργότερα κοντά στο χωριό Γκρίντου, «σε μη κατοικημένη περιοχή», χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

Η Πολωνία έθεσε σε ετοιμότητα στρατιωτικά αεροσκάφη, επίγειες δυνάμεις αεράμυνας και συστήματα ραντάρ καθώς οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονταν στη γειτονική Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Kyiv Post, Politico