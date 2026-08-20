Ισραήλ κατά Ερντογάν: «Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία», δηλώνει ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, εξαπέλυσε οξεία επίθεση κατά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι εμπλέκει την Άγκυρα σε επικίνδυνες στρατιωτικές επιδιώξεις εντός της Συρίας.

Η τοποθέτηση αυτή ακολούθησε τον ισραηλινό βομβαρδισμό σε συριακή αεροπορική βάση λόγω ισχυρισμών περί τουρκικής στρατιωτικής συγκέντρωσης στο σημείο, ισχυρισμό που απορρίπτουν κατηγορηματικά τόσο η Δαμασκός όσο και η Άγκυρα.

Η βάση αυτή, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία, βρίσκεται εκτός λειτουργίας από το 2013 ως στρατιωτικό αεροδρόμιο και άλλαξε αρκετές φορές χέρια στη διάρκεια του 14ετούς συριακού εμφυλίου.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, στα τέλη του 2024, η βάση είχε χρησιμοποιηθεί ως κέντρο εκπαίδευσης για τον νέο στρατό της Συρίας

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κατζ ανέφερε ότι ο Ερντογάν «σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία».

Παράλληλα, διαμήνυσε πως «Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του».

«Είναι προτιμότερο για τον Ερντογάν να συνεχίσει να εκφωνεί κενούς, παραληρηματικούς λόγους κατά του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο παρά να δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του», πρόσθεσε.

.@RTErdogan, Türkiye’yi Suriye’de tehlikeli maceralara sürüklüyor. İsrail, hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir. Erdoğan’ın, İsrail’e karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçeklikten kopuk, hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi; İsrail’in kendini… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 20, 2026

Υπενθυμίζεται πως χθες, Τετάρτη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι η χώρα του δεν θα ανεχθεί τουρκική στρατιωτική ενίσχυση που απειλεί το Ισραήλ στη Συρία.

Η διάψευση και οι εξηγήσεις της Δαμασκού

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ Αλ-Σαϊμπάνι, διέψευσε κατηγορηματικά στο Axios ότι υπήρχαν σχέδια για ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων στη βάση Αμπού Ντουχούρ.

Όπως αποκάλυψε, «Δεν υπήρχε τουρκική στρατιωτική συγκέντρωση στη βάση με οποιαδήποτε έννοια που θα δικαιολογούσε μια τέτοια ερμηνεία. Η βάση ήταν, στην πραγματικότητα, σε μεγάλο βαθμό άδεια. Δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί πλήρως ούτε είχε καταστεί πλήρως λειτουργική, και οι εργασίες εκεί βρίσκονταν ακόμη στο στάδιο της αποκατάστασης».

«Επομένως, η σύνδεση του πλήγματος με τουρκική στρατιωτική παρουσία στη βάση δεν υποστηρίζεται από την κατάσταση στο έδαφος όπως είχε την δεδομένη στιγμή».

Ωστόσο, ο Αλ-Σαϊμπάνι παραδέχθηκε ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν επισκεφθεί την αεροπορική βάση μέρες πριν από τις επιθέσεις, στο πλαίσιο «συνεχιζόμενης στρατιωτικής συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας».

«Η Συρία εργάζεται αυτή τη στιγμή για την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών και πολιτικών της θεσμών και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Ως εκ τούτου, επωφελείται από προγράμματα συνεργασίας και εκπαίδευσης με μια σειρά από χώρες, όχι μόνο με την Τουρκία», είπε.

«Παρόμοια συνεργασία έχει πραγματοποιηθεί και συνεχίζεται με τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, το Κατάρ και τη Ρωσία. Η Συρία είναι ένα κυρίαρχο κράτος και έχει το δικαίωμα να συνάπτει σχέσεις συνεργασίας και συμμαχίας με οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας».

Προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον

Ο Σύρος ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του ενημέρωσε την αμερικανική πλευρά ότι «δεν εμπιστευόμαστε τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία και ότι πιστεύουμε ότι η τρέχουσα ισραηλινή πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής της κλιμάκωσης και των ενεργειών της στο έδαφος, δεν συμβάλλει στη σταθερότητα στη Συρία ή στην περιοχή».

Καταλήγοντας, ο Αλ-Σαϊμπάνι υπογράμμισε: «Η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι μονομερής. Όπως λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλειά του, έτσι και το Ισραήλ πρέπει να λάβει υπόψη τις συριακές ανησυχίες για την ασφάλεια και να αντιμετωπίσει σοβαρά τις ανησυχίες μας σχετικά με την επεκτατική του πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός του συριακού εδάφους».