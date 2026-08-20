Θλίψη στον ποντιακό ελληνισμό: Πέθανε ο τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης σε ηλικία 59 ετών

Φτωχότερος είναι από την Τετάρτη (19/8) ο κόσμος της ποντιακής μουσικής και παράδοσης. Ο γνωστός τραγουδιστής και λυράρης Στάθης Παρχαρίδης πέθανε σε ηλικία μόλις 59 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και το πλήθος του κόσμου που τον ακολούθησε σε μια πορεία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας καταγράψει μια πολυετή και συνεπή διαδρομή, αφιερωμένη ολοκληρωτικά στη διατήρηση και διάδοση της ποντιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ποιος ήταν ο Κώστας Παρχαρίδης

Από την Κοζάνη στις μεγάλες πίστες και το εξωτερικό Γεννημένος στις 2 Απριλίου 1967 στην Κοζάνη, ο Στάθης Παρχαρίδης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ποντιακή παράδοση βρισκόταν στον πυρήνα της καθημερινότητας.

Με ρίζες από το Πρωτοχώρι, τα Αλωνάκια Κοζάνης αλλά και το Καπίκιοϊ της Ματσούκας στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας, η επαφή του με τη μουσική ήταν βιωματική.

Πήρε τα πρώτα ερεθίσματα από τον παππού του, Ευστάθιο Παρχαρίδη («Γραντζά»), τον πατέρα του Αναστάσιο και τον θείο του Χρήστο («Τσαφέτα»).

Ξεκίνησε ως αυτοδίδακτος στη λύρα και στη συνέχεια, μαζί με τον αδελφό του Αλέξη, έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τραγούδι.

Με το πέρασμα των ετών, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της γενιάς του.

Εμφανίστηκε στα πλέον γνωστά ποντιακά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης («Κορτσόπον», «Λεμόνα», «Δυτικό Μέγαρο», «Μίθριο», «Αυλαία», «Παρακάθ’», «Ζιλ»), ενώ η δράση του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα. Ταξίδεψε σε Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Σουηδία, ΗΠΑ και Αυστραλία, ψυχαγωγώντας την ομογένεια.

Η δισκογραφία και η διδασκαλία στις νεότερες γενιές Έντονο ήταν και το αποτύπωμά του στη δισκογραφία. Σε συνεργασία με τη VASIPAP κυκλοφόρησε τα CD «Το γεσιρόπον», «Μια βραδιά με τον Στάθη Παρχαρίδη» και «Φεγγιτοβέρ’», ενώ συμμετείχε και σε παραγωγές άλλων καλλιτεχνών.

Παράλληλα, εργάστηκε ως χοροδιδάσκαλος και χοράρχης σε συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ παρέδιδε μαθήματα παραδοσιακής ποντιακής λύρας σε νέους μαθητές. Τον δρόμο του στο τραγούδι ακολούθησε και ο γιος του, Αναστάσιος Παρχαρίδης.

Το συγκινητικό «αντίο» από τον Σύλλογο Ποντίων Ροδόπης

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του καλλιτέχνη εξέφρασε ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Ροδόπης «Η Τραπεζούντα»: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή Στάθη Παρχαρίδη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συνεργάτες του. Η παρουσία και η προσφορά του στο τραγούδι θα μείνουν αξέχαστες. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλό του ταξίδι και καλό παράδεισο».