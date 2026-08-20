Χειροπέδες σε 2 διακινητές ναρκωτικών: Θα γέμιζαν τη Μύκονο ροζ κοκαΐνη MDMA – Η πονηρή «καβάντζα» τους – ΒΙΝΤΕΟ

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Στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών βρέθηκαν δύο διακινητές ναρκωτικών στη Μύκονο, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναπτύξει οργανωμένη δραστηριότητα διακίνησης ναρκωτικών στο νησί των ανέμων.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 37 και 44 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (19/8) έπειτα από έρευνα και διακριτική παρακολούθηση των κινήσεών τους από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Η επιχείρηση των αρχών αποκάλυψε σημαντικές ποσότητες MDMA και ροζ κοκαΐνης, καθώς και μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η «καβάντζα» των διακινητών

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέρος των ναρκωτικών είχε κρυφτεί σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα».

Για τον τερματισμό της εγκληματικής τους δραστηριότητας οργανώθηκε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας εντοπίσθηκαν διαδοχικά οι δράστες και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικία, δίκυκλη μοτοσικλέτα και σε δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν συνολικά:

-365,8- γραμμάρια MDMA, μοιρασμένα σε -6- συσκευασίες

-76,3- γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, μοιρασμένα σε -19- συσκευασίες

-36,5- γραμμάρια κοκαΐνης, μοιρασμένα σε -41- συσκευασίες

-36- ναρκωτικά – φαρμακευτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή

-65.900- ευρώ και -125- δολάρια Η.Π.Α., ως προερχόμενα από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

-3- κινητά τηλέφωνα

Ζυγαριά ακριβείας

Υλικά συσκευασίας

Οι ναρκωτικές ουσίες και τα υπόλοιπα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης-διακίνησης των ναρκωτικών.