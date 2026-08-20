Ρία Ελληνίδου: «Ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε, ακόμα ροχαλίζει» – Το χιουμοριστικό βίντεο για τον… ξενυχτισμένο Δημήτρη Αλεξάνδρου

Η τραγουδίστρια, Ρία Ελληνίδου «τρολάρει» τον Δημήτρη Αλεξάνδρου για το ξενύχτι και το ποτό της προηγούμενης βραδιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ήπιε 3 μαργαρίτες και ναυάγησε».

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Ρία Ελληνίδου
Φωτογραφία: Instagram/ria_ellinidou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Instagram με πρωταγωνίστρια τη Ρία Ελληνίδου.
  • Η τραγουδίστρια πίνει τον πρωινό καφέ της και «τρολάρει» τον Δημήτρη Αλεξάνδρου που φαίνεται να μην αντέχει το ξενύχτι και το ποτό της προηγούμενης βραδιάς.
  • Το βίντεο συνοδεύεται από κείμενο-σχόλιο για την κατάσταση του Δημήτρη Αλεξάνδρου, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «…Ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε… Ακόμα ροχαλίζει…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβηκε στον προσωπικό λογαριασμό του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Instagram με πρωταγωνίστρια τη Ρία Ελληνίδου.

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Η τραγουδίστρια πίνει τον πρωινό καφέ της και «τρολάρει» τον Δημήτρη Αλεξάνδρου που φαίνεται να μην αντέχει το ξενύχτι και το ποτό της προηγούμενης βραδιάς.

Στο βίντεο, ακούγονται οι στίχοι «Θα θες να με βρεις, μα δεν θα μπορείς…» και συνοδεύεται με ένα κείμενο-σχόλιο για την κατάσταση του Δημήτρη.

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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα θες να τον βρεις.. Μα δεν θα μπορείς… Ήπιε 3 μαργαρίτες εχθές και ναυάγησε… Ήθελε και πρωινή βόλτα στο βουνό. Ακόμα ροχαλίζει…».

Δείτε το βίντεο:

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