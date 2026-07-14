Ρία Ελληνίδου: Η βραδινή βόλτα με τη γιαγιά της και το γλυκό βίντεο – «Εγώ έβγαλα τέτοια αστέρια…»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ρία Ελληνίδου το βράδυ της Δευτέρας (13/7), βγήκε βόλτα με την γιαγιά της, και με ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram, έκανε τους ακολούθους της στην πλατφόρμα να «λιώσουν».

Στο βίντεο βλέπουμε γιαγιά και εγγονή να περπατάνε, με την τραγουδίστρια να απευθύνεται στη γιαγιά της λέγοντας: «Έχω βγει εδώ πέρα βόλτα με την κολλητή. Γιαγιά τι θα γίνει; Σε αναγνωρίζουν όλοι στον δρόμο, είσαι η viral γιαγιά».

«Μου δίνουν συγχαρητήρια, “για την εγγονή σου”. Ο γιατρός έπαθε πλάκα», της απαντάει η γιαγιά της.

Η τραγουδίστρια αναφέρει πως: «Ποια εγγονή σου ρε γιαγιά; Εσύ είσαι το αστέρι».

Η γλυκιά γιαγιά τονίζει τότε ότι: «Εγώ έβγαλα τέτοια αστέρια! Από παιδιά και από εγγόνια».