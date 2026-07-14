Ρία Ελληνίδου: Η βραδινή βόλτα με τη γιαγιά της και το γλυκό βίντεο – «Εγώ έβγαλα τέτοια αστέρια…»

Η Ρία Ελληνίδου, μοιράστηκε ένα βίντεο από βραδινή βόλτα με τη γιαγιά της. Το βίντεο, που ανέβηκε στο Instagram, δείχνει την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, με τη γιαγιά να εκφράζει την περηφάνια της για την εγγονή της.

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Ρία Ελληνίδου
Φωτογραφία: Instagram/ria_ellinidou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρία Ελληνίδου το βράδυ της Δευτέρας βγήκε βόλτα με τη γιαγιά της, με ένα βίντεο στο Instagram να κάνει τους ακολούθους της να «λιώσουν».
  • Στο βίντεο, η τραγουδίστρια απευθύνεται στη γιαγιά της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε αναγνωρίζουν όλοι στον δρόμο, είσαι η viral γιαγιά».
  • Η γλυκιά γιαγιά τονίζει με υπερηφάνεια: «Εγώ έβγαλα τέτοια αστέρια! Από παιδιά και από εγγόνια».

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Η Ρία Ελληνίδου το βράδυ της Δευτέρας (13/7), βγήκε βόλτα με την γιαγιά της, και με ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram, έκανε τους ακολούθους της στην πλατφόρμα να «λιώσουν».

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Στο βίντεο βλέπουμε γιαγιά και εγγονή να περπατάνε, με την τραγουδίστρια να απευθύνεται στη γιαγιά της λέγοντας: «Έχω βγει εδώ πέρα βόλτα με την κολλητή. Γιαγιά τι θα γίνει; Σε αναγνωρίζουν όλοι στον δρόμο, είσαι η viral γιαγιά». 

«Μου δίνουν συγχαρητήρια, “για την εγγονή σου”. Ο γιατρός έπαθε πλάκα», της απαντάει η γιαγιά της.

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Η τραγουδίστρια αναφέρει πως: «Ποια εγγονή σου ρε γιαγιά; Εσύ είσαι το αστέρι». 

Η γλυκιά γιαγιά τονίζει τότε ότι: «Εγώ έβγαλα τέτοια αστέρια! Από παιδιά και από εγγόνια». 

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