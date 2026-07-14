Δανάη Μπάρκα: «Ένας μήνας “γυναίκα του”…» – Η τρυφερή ανάρτηση για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση

Ένας μήνας συμπληρώθηκε, από την ημέρα που η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, έχοντας δίπλα τους αγαπημένα τους πρόσωπα. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, έκανε μία νέα δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες και βίντεο, από το Μυστήριο, το γλέντι που ακολούθησε, καθώς και την επόμενη ημέρα.

Μέσα από το υλικό που ανέβασε από εκείνες τις ημέρες, μπορεί κανείς να καταλάβει το πόσο ευτυχισμένοι ήταν όχι μόνο η νύφη και ο γαμπρός, αλλά και όσοι βρέθηκαν στη Μεσσηνία για να γιορτάσουν την αγάπη και τον έρωτα του ζευγαριού.

Ανάμεσα σε άλλα, η Δανάη Μπάρκα έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες και τα βίντεο: «Ένας μήνας “γυναίκα του”. Και ναι, σε μια χρονιά άλλα ντ’ άλλα, σ’ ένα καλοκαίρι που ΜΟΝΟ αυτό δεν προμήνυε, δύο άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί (αρχικά!) κάπως ενώθηκαν μέσα στην τρέλα και τα γέλια και συνέβη αυτό…

Υ.Γ: Ναι, έχω ακόμα χιλιάδες μηνύματα σε ίνσταγκραμ,Viber, WhatsApp, κινητό και παντού. Θα απαντήσω αλήθεια και σας ευχαριστώ για την αγάπη σε καιρούς που δεν είναι δεδομένη.

Υ.Γ2: Εύχομαι σε κάθε κορίτσι εκεί έξω να βρει εκείνον που θα κάνουν μαζί τρέλες, που θα αλλάζουν μαζί, που θα κυνηγάνε νέα όνειρα και περιπέτειες και που θα κοιμούνται το βράδυ αγκαλιά με σεβασμό & ειλικρίνεια. Εύχομαι σε κάθε αγόρι να καταλάβει ότι μάγκα σε κάνει η αυθεντικότητα, η αλήθεια, η τρυφερότητα και η φροντίδα σε σένα και στους γύρω σου και να βρει ένα κορίτσι να του κρατάει το χέρι στα εύκολα και στα δύσκολα.

Υ.Γ 3: Γλεντήστε την ζωή γιατί χανόμαστε. Μια είναι άλλωστε και αξίζει να τα ζούμε όλα».