Ρία Ελληνίδου: «Δεν θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άνδρα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται»

Η Ρία Ελληνίδου, σε συνέντευξη στα backstage των MAD VMA 2026 με την Κόνι Μεταξά, δήλωσε ότι δεν θα άφηνε τον σύντροφό της μόνο του με άνδρα. Υποστήριξε ότι οι άνδρες είναι πιο επικίνδυνοι και «την πέφτουν περισσότερο» από τις γυναίκες, καθώς «ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται» μαζί τους.

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The 2Night Show - Ρία Ελληνίδου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κόνι Μεταξά κάλυψε τα backstage των MAD VMA 2026 και ρώτησε την Ρία Ελληνίδου με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνε μόνο του τον σύντροφό της.
  • Η Ρία Ελληνίδου απάντησε: «Με άνδρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα».
  • Η ίδια πρόσθεσε ότι «οι άνδρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα backstage των MAD VMA 2026 κάλυψε η Κόνι Μεταξά και ρώτησε την Ρία Ελληνίδου με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνε μόνο του τον σύντροφό της.

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«Μου βάζεις δύσκολα…. Με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνα μόνο του τον σύντροφό μου; Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Αλλά δεν θα σου δώσω απάντηση», είπε η Ρία Ελληνίδου και συμπλήρωσε:

«Με άνδρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άνδρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά, με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται» πρόσθεσε.

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