Ρία Ελληνίδου: «Δεν θα άφηνα τον σύντροφό μου μόνο του με άνδρα, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται»

Τα backstage των MAD VMA 2026 κάλυψε η Κόνι Μεταξά και ρώτησε την Ρία Ελληνίδου με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνε μόνο του τον σύντροφό της.

«Μου βάζεις δύσκολα…. Με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνα μόνο του τον σύντροφό μου; Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Αλλά δεν θα σου δώσω απάντηση», είπε η Ρία Ελληνίδου και συμπλήρωσε:

«Με άνδρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άνδρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά, με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται» πρόσθεσε.