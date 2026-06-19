«Ανακάλυψα την υπερδύναμή μου στα 55»: Γιαγιά 14 εγγονιών νικά τον χρόνο εκτελώντας ασκήσεις με βάρη

Η προπόνηση με βάρη μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε κάθε ηλικία και η ιστορία της Eileen White είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα. Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου η γυναίκα αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι συχνά απλώς ένας αριθμός.

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«Ανακάλυψα την υπερδύναμή μου στα 55»: Γιαγιά 14 εγγονιών νικά τον χρόνο εκτελώντας ασκήσεις με βάρη
Πηγή φωτογραφίας: magnific.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 58χρονη Eileen White, γιαγιά 14 εγγονιών, ξεκίνησε να σηκώνει βάρη στα 55 της σχεδόν τυχαία, μεταμορφώνοντας το σώμα, την ενέργεια και την καθημερινότητά της.
  • Η ιστορία της καταρρίπτει τον κοινό μύθο ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες πρέπει να αποφεύγουν τα βάρη, αποδεικνύοντας πώς η προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να αναζωογονήσει την υγεία ακόμα και με προβλήματα όπως ο υποθυρεοειδισμός.
  • Πλέον, η Eileen νιώθει «σαν να γυρίζει πίσω τον χρόνο», έχοντας περισσότερη ενέργεια, καλύτερη αντοχή και ευκολία σε καθημερινές δραστηριότητες, εμπνέοντας και άλλες γυναίκες.

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Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι συχνά απλώς ένας αριθμός. Η 58χρονη Eileen White, γιαγιά 14 εγγονιών, ξεκίνησε να σηκώνει βάρη στα 55 της σχεδόν τυχαία και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να μεταμορφώσει το σώμα, την ενέργεια και την καθημερινότητά της, κερδίζοντας χιλιάδες θαυμαστές στα social media.

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Γιαγιά 14 εγγονιών ξεκίνησε ασκήσεις με βάρη «κατά λάθος» στα 55 και τώρα νικάει τον χρόνο

Η μεταμόρφωση μιας γυναίκας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποδεικνύοντας πώς η προπόνηση ενδυνάμωσης στα μέσα της δεκαετίας των 50 μπορεί να αναζωογονήσει την υγεία και τα επίπεδα ενέργειας. Η ιστορία της καταρρίπτει τον κοινό μύθο ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες, και ειδικά οι γυναίκες, πρέπει να αποφεύγουν τα βάρη λόγω φόβου για τραυματισμούς.

Η Eileen White, γιαγιά 14 εγγονιών, δημοσίευσε τη θεαματική της μεταμόρφωση στο Instagram, εξηγώντας πώς ξεκίνησε να γυμνάζεται στην ηλικία των 55 ετών, παρά το γεγονός ότι πάλευε με πολλαπλά προβλήματα υγείας, όπως ο υποθυρεοειδισμός, η νόσος Χασιμότο (Hashimoto) και ο λύκος. Τα τελευταία τρία χρόνια, ακολουθεί μια σταθερή ρουτίνα προπόνησης με βάρη σε συνδυασμό με βελτιωμένη διατροφή, βλέποντας θεαματικές αλλαγές στην αντοχή, την κινητικότητα και τη συνολική σύσταση του σώματός της.

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Όπως αναφέρει η ίδια, η προσπάθεια να βελτιώσει την φυσική της κατάσταση ξεκίνησε απλά και σταδιακά έγινε καθημερινή συνήθεια. Μάλιστα, η πρόοδός της την ώθησε να αρχίσει να προπονεί και άλλες γυναίκες που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους.

«Κυρίες μου, η επιστήμη μίλησε: πρέπει να σηκώνουμε βάρη και να τρώμε αρκετό πραγματικό φαγητό για να μεταμορφωθεί το σώμα μας! Αν αυτή η γιαγιά 14 εγγονιών με υποθυρεοειδισμό, Χασιμότο και λύκο μπορεί να κάνει μια επανάσταση στην υγεία της, μπορείτε κι εσείς», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Στο viral βίντεο, η Eileen εκτελεί μια σειρά από ασκήσεις δύναμης, όπως κωπηλατική με kettlebell με το ένα χέρι, sumo squats με βάρος, προβολές, κάμψεις (push-ups), βυθίσεις χεριών και πιέσεις ώμων, επιδεικνύοντας μια φυσική κατάσταση που σπάει τα στερεότυπα της γήρανσης.

Πώς ξεκίνησαν όλα: Από ένα απλό λάστιχο γυμναστικής στις ασκήσεις με βάρη

Η Eileen White ξεκίνησε τη γυμναστική, χωρίς κανένα πρόγραμμα, απλά χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία στο σπίτι: «Ανακάλυψα την “υπερδύναμή” μου στα 55 μου χρόνια, τελείως κατά λάθος. Ξεκίνησα γυμναστική χωρίς βάρη, χρησιμοποιώντας μόνο το βάρος του σώματός μου και ένα απλό λάστιχο γυμναστικής που βρήκα σε προσφορά στο σούπερ μάρκετ. Μετά, βρήκα κάτι βάρη που είχαν αφήσει πίσω οι γιοι μου και άρχισα να τα χρησιμοποιώ μόλις τρεις φορές την εβδομάδα, τρέφοντας παράλληλα το σώμα μου με τα σωστά θρεπτικά συστατικά».

Τα καθημερινά οφέλη της ενδυνάμωσης και η αντιγήρανση

Η 58χρονη σήμερα Eileen αναφέρει ότι τα πρώτα οφέλη από την προπόνηση με βάρη έγιναν αισθητά στην καθημερινότητά της. Καθώς ακολουθούσε με συνέπεια το πρόγραμμά της, διαπίστωσε ότι είχε περισσότερη ενέργεια, καλύτερη αντοχή και μεγαλύτερη ευκολία στις καθημερινές δραστηριότητες.

Όπως αποκάλυψε, σταμάτησε να αισθάνεται την ανάγκη για μεσημεριανό ύπνο, ενώ εργασίες που παλαιότερα της φαίνονταν κουραστικές έγιναν αισθητά πιο εύκολες. Ακόμη και το άνοιγμα ενός παλιού παραθύρου με αντίβαρο στο σπίτι της δεν απαιτούσε πλέον ιδιαίτερη προσπάθεια.

Η σημαντικότερη αλλαγή, ωστόσο, ήταν η βελτίωση της φυσικής της κατάστασης. Πλέον μπορούσε να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σκάλες χωρίς να λαχανιάζει, κάτι που παλαιότερα τη δυσκόλευε.

«Κάποια στιγμή είδα μια φωτογραφία μου και έμεινα έκπληκτη με το πόσο είχε αλλάξει σταδιακά το σώμα μου», ανέφερε. «Η νέα μου υπερδύναμη είναι ότι νιώθω σαν να γυρίζω πίσω τον χρόνο. Το ταξίδι μου συνεχίζεται και στόχος μου είναι να παραμείνω όσο το δυνατόν πιο δυνατή, υγιής και ανεξάρτητη για τα επόμενα χρόνια».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eileen White (@eileenjwrn)

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