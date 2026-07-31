Από τα 98 στα 78 κιλά: Γυναίκα μοιράζεται την διατροφή που την βοήθησε να χάσει 20 κιλά

Η περίοδος της πανδημίας άλλαξε τις καθημερινές συνήθειες πολλών ανθρώπων, οδηγώντας συχνά σε μειωμένη σωματική δραστηριότητα και αύξηση του βάρους. Μια γυναίκα που είδε τη ζυγαριά να φτάνει τα 98 κιλά περιγράφει πώς, με τη βοήθεια ενός οργανωμένου διατροφικού πλάνου και της άσκησης, κατάφερε να χάσει 20 κιλά και να βελτιώσει την υγεία της.

Η αύξηση βάρους στην πανδημία έγινε αφορμή για μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση

Η Adity Bhargav περιγράφει πώς η καθιστική ζωή που επέβαλαν τα lockdown οδήγησε σε σημαντική αύξηση του σωματικού της βάρους, αλλά και στην εμφάνιση προβλημάτων υγείας που την ώθησαν να αλλάξει τις καθημερινές της συνήθειες. Με τη βοήθεια ενός οργανωμένου διατροφικού προγράμματος και της άσκησης, κατάφερε να χάσει 20 κιλά και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής της.

Η ιστορία της αναδεικνύει πως η ανησυχία για τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία διαφέρει από την επικριτική στάση απέναντι στην εξωτερική εμφάνιση. Για την ίδια, το σημείο καμπής δεν ήταν η εικόνα της στον καθρέφτη, αλλά τα συμπτώματα που άρχισαν να επηρεάζουν την καθημερινότητά της.

Το 2020 μετακόμισε στη Μελβούρνη για να συνεχίσει τις σπουδές της, όμως λίγο αργότερα επιβλήθηκε lockdown λόγω της πανδημίας. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στο podcast GunjanShouts, η εξ αποστάσεως παρακολούθηση των μαθημάτων και η έλλειψη κίνησης την οδήγησαν σε έναν καθιστικό τρόπο ζωής, με αποτέλεσμα να πάρει αρκετά κιλά και να εμφανίσει δύσπνοια, πόνους στη μέση και τα γόνατα, καθώς και άλλες ενοχλήσεις που σχετίζονταν με το αυξημένο σωματικό βάρος.

Παρότι προσπάθησε να αντιστρέψει την κατάσταση ξεκινώντας γυμναστήριο και δοκιμάζοντας διαφορετικές μεθόδους αδυνατίσματος, δεν κατάφερε να δει τα αποτελέσματα που επιθυμούσε. Όπως εξηγεί, δυσκολευόταν να διατηρήσει σταθερές διατροφικές συνήθειες, γεγονός που αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προσπάθειά της για απώλεια βάρους.

Τα προβλήματα υγείας έγιναν η αφορμή για μια νέα αρχή

Η απόφαση για αλλαγή ήρθε όταν οι επιπτώσεις της αύξησης βάρους άρχισαν να επηρεάζουν την καθημερινότητά της. Η Adity Bhargav συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν μια πιο οργανωμένη προσέγγιση και αποφάσισε να ακολουθήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα απώλειας βάρους, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της σε μια online κοινότητα που επικεντρωνόταν στη φυσική κατάσταση και τη διατροφή.

«Στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025 άρχισα να αντιμετωπίζω δύσπνοια. Παρατήρησα επίσης πρήξιμο στα πόδια, παρόλο που οι αιματολογικές εξετάσεις μου δεν έδειχναν κάποιο πρόβλημα. Είχα πόνους στη μέση, ενοχλήσεις στα γόνατα και διάφορες ενοχλήσεις στο σώμα μου», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας την περίοδο που την έκανε να επανεξετάσει τις καθημερινές της συνήθειες.

Η ανησυχία από την οικογένεια και τους κοντινούς της ανθρώπους αρχικά την έκανε να αντιδράσει αρνητικά, καθώς ένιωθε ότι δεχόταν κριτική. Ωστόσο, σταδιακά κατάλαβε πως το ενδιαφέρον τους προερχόταν από την ανησυχία για την υγεία της. Αυτή η συνειδητοποίηση αποτέλεσε το κίνητρο για να ξεκινήσει μια σταθερή προσπάθεια αλλαγής και να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ευεξία της.

Η διατροφή που ακολούθησε η Adity και κατάφερε να χάσει 20 κιλά

Η Adity Bhargav μοιράστηκε το πρόγραμμα διατροφής που ακολούθησε στην προσπάθειά της να χάσει 20 κιλά, συνδυάζοντάς το με συστηματική άσκηση και πιο ενεργό τρόπο ζωής. Από τα 98 κιλά κατάφερε να φτάσει στα 78, επιλέγοντας ένα πλάνο που, όπως ανέφερε, δεν απαιτούσε να εγκαταλείψει τις αγαπημένες της παραδοσιακές ινδικές γεύσεις.

Πριν ξεκινήσει την προσπάθειά της, ζήτησε από τη διατροφολόγο της ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα, χωρίς να αισθάνεται ότι στερείται τις τροφές που απολάμβανε. Η προσέγγιση βασίστηκε στην ισορροπημένη διατροφή, την επαρκή ενυδάτωση και τη σταδιακή ένταξη της άσκησης στην καθημερινότητά της.

Η καθημερινή της διατροφή περιλάμβανε τα εξής:

Πρωινό ρόφημα : Νερό με σπόρους chia, νερό με τζίντζερ και λεμόνι ή ρόφημα μάραθου μαζί με μια χούφτα ξηρούς καρπούς.

: Νερό με σπόρους chia, νερό με τζίντζερ και λεμόνι ή ρόφημα μάραθου μαζί με μια χούφτα ξηρούς καρπούς. Πρωινό : Τοστ με αβοκάντο, poha (νιφάδες ρυζιού), bread pakora στο air fryer ή τοστ με φιστικοβούτυρο.

: Τοστ με αβοκάντο, poha (νιφάδες ρυζιού), bread pakora στο air fryer ή τοστ με φιστικοβούτυρο. Δεκατιανό : Φρέσκα φρούτα εποχής.

: Φρέσκα φρούτα εποχής. Μεσημεριανό : Ρύζι με φασόλια συνοδευόμενο από 100 γρ. σαλάτα και 100 γρ. γιαούρτι.

: Ρύζι με φασόλια συνοδευόμενο από 100 γρ. σαλάτα και 100 γρ. γιαούρτι. Απογευματινό σνακ : Πράσινο τσάι ή καφές, ψητοί ξηροί καρποί ή ψητό makhana (σπόροι λωτού).

: Πράσινο τσάι ή καφές, ψητοί ξηροί καρποί ή ψητό makhana (σπόροι λωτού). Βραδινό: Ρύζι με φακές, πίτες από ragi ή bajra (αλεύρι/δημητριακά), λαχανικά, φασόλια ή ρύζι με λαχανικά.

Ενυδάτωση και γυμναστική

Εκτός από τη διατροφή, η Adity εστίασε ιδιαίτερα στην ενυδάτωση. Φρόντιζε να πίνει συγκεκριμένη ποσότητα νερού καθημερινά, γεγονός που τη βοήθησε να απαλλαγεί από τις μυϊκές κράμπες, ένα πρόβλημα που είχε γίνει συχνό μετά την αύξηση του βάρους της.

Ακολουθώντας αυτό το υγιεινό πλάνο διατροφής και άσκησης, άρχισε να βλέπει κατακόρυφη αύξηση στα επίπεδα ενέργειάς της. Γινόταν όλο και πιο δραστήρια, ενώ τα προβλήματα υγείας που την ταλαιπωρούσαν άρχισαν να υποχωρούν σταδιακά από μόνα τους.

Στη συνέχεια, ενέταξε στο πρόγραμμά της το γυμναστήριο και την αερόβια άσκηση (cardio), καταφέρνοντας τελικά να χάσει 20 κιλά. Σήμερα, συνεχίζει να εστιάζει στη διατήρηση ενός υγιούς και δραστήριου τρόπου ζωής.

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας με στόχο την απώλεια βάρους πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.