Αντώνης Ρέμος για την πολυαναμενόμενη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη: «Θα υπάρξουν μεγάλες εκπλήξεις – Πιστεύω ότι θα γράψουμε ιστορία»

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε στην εκπομπή «10 Παντού» την Παρασκευή 31 Ιουλίου, αναφερόμενος στην επετειακή του συναυλία για τη συμπλήρωση 30 ετών στη μουσική. Η πολυαναμενόμενη συναυλία του, η οποία θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις εννέα το βράδυ, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τον ερμηνευτή θα έχει «πολύ όμορφες και μεγάλες εκπλήξεις».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε στην εκπομπή «10 Παντού», για την επετειακή συναυλία του, με αφορμή τα 30 του χρόνια στη μουσική.
  • Ο Αντώνης Ρέμος δήλωσε: «Νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με όλη την Ελλάδα μέσω της Θεσσαλονίκης».
  • Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι η συναυλία θα έχει «πολύ όμορφες και μεγάλες εκπλήξεις» και τόνισε: «Πιστεύω ότι θα γράψουμε ιστορία».

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Για την επετειακή συναυλία του, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών του στη μουσική, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις εννέα το βράδυ στην Παραλία της Θεσσαλονίκης, μίλησε ο Αντώνης Ρέμος στην εκπομπή «10 Παντού», την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

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Αναφερόμενος στην πολυαναμενόμενη μεγάλη συναυλία του, ο Αντώνης Ρέμος είπε ότι: «Είναι στις 12 Σεπτεμβρίου, στις εννέα το βράδυ, θα γίνει μία γιορτή στην πόλη μου, στη Θεσσαλονίκη μου. Νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με όλη την Ελλάδα μέσω της Θεσσαλονίκης. Γιατί απευθύνομαι σε όλη την Ελλάδα και απευθύνομαι και σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο».

«Θεωρώ ότι θα είναι μία στιγμή συνάντησης όλων εσάς που αγαπάτε τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, αγαπάτε την ερμηνεία του Αντώνη Ρέμου. Και μέσα από αυτή την επικοινωνία που έχουμε αυτά τα 30 χρόνια, μαζί με διάφορους φίλους, επισκέπτες, εκπλήξεις που θα έχουμε, γιατί θα υπάρξουν κάποιες πολύ όμορφες και μεγάλες εκπλήξεις εκείνο το βράδυ, πιστεύω ότι θα γράψουμε ιστορία.

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Και για το μέγεθος, γιατί νιώθω ότι θα είναι μία πάρα πολύ μεγάλη συναυλία, αλλά και για την παραγωγή, που είναι τεράστια. Θα είναι ελεύθερη η είσοδος, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης», πρόσθεσε ο καταξιωμένος ερμηνευτής.

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