Χριστίνα Μηλιού: «Ο Αντώνης Ρέμος μου έχει ζητήσει να του δώσω τραγούδι του πατέρα μου»

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε συνέντευξη η Χριστίνα Μηλιού. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, μίλησε στο «Breakfast@Star» και για τον πατέρα της, ο οποίος ήταν μαέστρος και μουσικοσυνθέτης, και είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Μάλιστα, δήλωσε πως υπάρχουν πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια του γονέα της, και πως ένα από αυτό της το έχει ζητήσει ο Αντώνης Ρέμος.

Όταν ρωτήθηκε, στη διάρκεια της συνέντευξης, για το εάν νιώθει πως ο πατέρας της την προετοίμασε για να γίνει τραγουδίστρια, η Χριστίνα Μηλιού απάντησε: «Ναι. Πήγαινα μαζί του στις πρόβες και προσπαθούσα να ανέβω στη σκηνή. Του έλεγα: “Βγάλε με να τραγουδήσω. Θέλω να τραγουδήσω”».

Για τους μεγάλους καλλιτέχνες που είχε γνωρίσει από μικρή ηλικία, λόγω της συνεργασίας του πατέρα της μαζί τους, η καλλιτέχνις ανέφερε πως: «Ο Θέμης Αδαμαντίδης ερχόταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ο Λευτέρης Πανταζής, ο Γερολυμάτος. Ο μπαμπάς μου συνεργαζόταν με την Μαρινέλλα, με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Για εμένα ήταν πολύ φυσικό το ότι όλοι αυτοί ερχόντουσαν στο σπίτι μας».

«Θέλω να πιστεύω ότι αν ο πατέρας μου ήταν εδώ σήμερα, θα μου έλεγε ένα μπράβο, συγκινούμαι λίγο τώρα, που κράτησα την αξιοπρέπειά μου και τα πιστεύω μου.

Έχω ένα κουτί που μπορεί να έχει και 50 κασέτες με ακυκλοφόρητα τραγούδια του. Ο Αντώνης Ρέμος μου έχει ζητήσει να του δώσω τραγούδι του πατέρα μου», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου.