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Χριστίνα Μηλιού: «Ο Αντώνης Ρέμος μου έχει ζητήσει να του δώσω τραγούδι του πατέρα μου»

Η Χριστίνα Μηλιού παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, όπου μίλησε για τον πατέρα της, μαέστρο και μουσικοσυνθέτη, και τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του. Εξομολογήθηκε ότι ο Αντώνης Ρέμος της έχει ζητήσει ένα από αυτά, ενώ αναφέρθηκε και στην επιρροή του πατέρα της στην καλλιτεχνική της πορεία. 

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Χριστίνα Μηλιού
Φωτογραφία: Instagram/christina_miliou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Χριστίνα Μηλιού αποκάλυψε σε συνέντευξή της, πως ο Αντώνης Ρέμος της έχει ζητήσει να του δώσει τραγούδι του πατέρα της, ο οποίος ήταν μαέστρος και μουσικοσυνθέτης.
  • Η τραγουδίστρια ανέφερε πως από μικρή ηλικία, λόγω του πατέρα της, είχε γνωρίσει μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου, όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Λευτέρης Πανταζής και η Μαρινέλλα.
  • Εξομολογήθηκε πως διαθέτει ένα κουτί με ακυκλοφόρητα τραγούδια του πατέρα της, ενώ πιστεύει πως εκείνος θα της έλεγε «ένα μπράβο» που κράτησε την αξιοπρέπειά της.

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Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου παραχώρησε συνέντευξη η Χριστίνα Μηλιού. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, μίλησε στο «Breakfast@Star» και για τον πατέρα της, ο οποίος ήταν μαέστρος και μουσικοσυνθέτης, και είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Μάλιστα, δήλωσε πως υπάρχουν πολλά ακυκλοφόρητα τραγούδια του γονέα της, και πως ένα από αυτό της το έχει ζητήσει ο Αντώνης Ρέμος. 

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Όταν ρωτήθηκε, στη διάρκεια της συνέντευξης, για το εάν νιώθει πως ο πατέρας της την προετοίμασε για να γίνει τραγουδίστρια, η Χριστίνα Μηλιού απάντησε: «Ναι. Πήγαινα μαζί του στις πρόβες και προσπαθούσα να ανέβω στη σκηνή. Του έλεγα: “Βγάλε με να τραγουδήσω. Θέλω να τραγουδήσω”».

Για τους μεγάλους καλλιτέχνες που είχε γνωρίσει από μικρή ηλικία, λόγω της συνεργασίας του πατέρα της μαζί τους, η καλλιτέχνις ανέφερε πως: «Ο Θέμης Αδαμαντίδης ερχόταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ο Λευτέρης Πανταζής, ο Γερολυμάτος. Ο μπαμπάς μου συνεργαζόταν με την Μαρινέλλα, με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Για εμένα ήταν πολύ φυσικό το ότι όλοι αυτοί ερχόντουσαν στο σπίτι μας». 

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«Θέλω να πιστεύω ότι αν ο πατέρας μου ήταν εδώ σήμερα, θα μου έλεγε ένα μπράβο, συγκινούμαι λίγο τώρα, που κράτησα την αξιοπρέπειά μου και τα πιστεύω μου.

Έχω ένα κουτί που μπορεί να έχει και 50 κασέτες με ακυκλοφόρητα τραγούδια του. Ο Αντώνης Ρέμος μου έχει ζητήσει να του δώσω τραγούδι του πατέρα μου», εξομολογήθηκε στη συνέντευξή της στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου.

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