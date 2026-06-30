Καιρίδης στον Realfm 97,8 για Τουρκία: «Δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ, όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο» – Τι είπε για Καραμανλή-Σαμαρά

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, όπου έθεσε θέμα άρσης του casus belli, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Χθες έγινε η σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ, με βουλευτές από όλη την Ευρώπη και την Αμερική, ενόψει της μεγάλης συνόδου ηγετών που έχουμε την άλλη εβδομάδα στην Άγκυρα και στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Τούρκοι και ιδίως ο Ερντογάν, ως μια άσκηση δημοσίων σχέσεων, την ώρα που γίνονται αυτά τα εξωφρενικά στο εσωτερικό της Τουρκίας, όπου φυλακίζεται και διαλύεται η αντιπολίτευση. Έγινε μία συνέλευση σε επίπεδο προέδρων βουλών -γιατί 19 κράτη-μέλη έστειλαν τους προέδρους της βουλής, εγώ εκπροσωπούσα το Ελληνικό Κοινοβούλιο μαζί με τον Σπύρο Κυριάκη έναν εξαιρετικό νέο βουλευτή της ΝΔ από την Πρέβεζα» τόνισε αρχικά ο κ. Καιρίδης, περιγράφοντας όσα συνέβησαν.

Όπως είπε ο κ. Καιρίδης, όλα έγιναν παρουσία του Νουμάν Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλείφεται, σύμφωνα με κάποιους, για διάδοχος, αν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα της αποχώρησης Ερντογάν, του Μαβλούτ Τσαβούσογλου που είναι επικεφαλής της Τουρκικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και του Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος είναι πλέον επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλισμών της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και πολλών άλλων Τούρκων βουλευτών.

«Δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ, όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο»

«Εξήγησα ότι εμείς τείνουμε χείρα φιλίας και το αποδεικνύουμε αυτό προς τον τουρκικό λαό, από το γεγονός ότι το ελληνικό προξενείο- ήταν και ο γενικός πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη μαζί μου, ο Κωνσταντίνος Κούτρας- εκδίδει περισσότερες θεωρήσεις εισόδου Schengen προς Τούρκους πολίτες, από όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προξενεία μαζί. Είναι 2.000 την ημέρα. Πρωτοστατούμε στο να μπει η Τουρκία στη Schengen, να ταξιδεύουν οι Τούρκοι πολίτες χωρίς θεώρηση και γραφειοκρατικά εμπόδια, σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους, που από τη μια παριστάνουν τους φίλους, αλλά το μόνο που ενδιαφέρονται είναι τα business deals και θέλουν να κρατούν την Τουρκία όσο πιο μακριά γίνεται. Δεν θέλουν καθόλου αυτές τις συμφωνίες που είχα κάνει εγώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Visa Express, να έρχονται οι Τούρκοι πολίτες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Φέτος, περιμένουμε πάνω από δύο εκατομμύρια Τούρκους τουρίστες» ανέφερε ο κ. Καιρίδης.

«Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ των λαών, θα πρέπει και οι ηγεσίες να κάνουν τα δέοντα και δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ και για συμμαχία, όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο, την Ελλάδα, με πόλεμο, αν τολμήσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του στο Αιγαίο. Τα άκουσε ο Κουρτουλμούς, τα άκουσε και ο Τσαβούσογλου. Θέλω να πω ότι χειροκροτήθηκε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αυτή η παρέμβασή μου, η οποία ήταν εκτός κλίματος, γιατί οι περισσότεροι σε πανηγυρικό πνεύμα εκθείαζαν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας. Μερικά λεπτά αργότερα μπήκε στην αίθουσα ο Ερντογάν, ο οποίος ήρθε από την Άγκυρα, για να τιμήσει αυτή τη σύνοδο και να ολοκληρώσει την άσκηση δημοσίων σχέσεων που έκανε η τουρκική ηγεσία προς τους Ευρωπαίους, διότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Τούρκους να μείνουν στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή άμυνα και τους προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπαίνουν εμπόδια, τώρα που το ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται, στο αν θα μείνουν έξω από την ευρωπαϊκή άμυνα ή όχι» συμπλήρωσε ο κ. Καιρίδης.

Τι είπε για την κριτική Καραμανλή – Σαμαρά

Με αφορμή την κριτική που ασκείται από τους πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά θέματα, ο κ. Καιρίδης ρωτήθηκε ποια ήταν η πολιτική που θα μπορούσε να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει στάση για το casus belli.

«Τις ακούμε και είναι σοβαρές φωνές. Είναι φωνές πρώην πρωθυπουργών. Όμως, επειδή έχουμε πολλούς τσαρλατάνους στην Ελλάδα, οι οποίοι πολύ εύκολα πετούν κορώνες στο εσωτερικό, ενώ κάνουν την πάπια στο εξωτερικό, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει κυρίως να τα λέμε διεθνώς και όχι μεταξύ μας, διότι μεταξύ μας, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Η μάχη είναι στα διεθνή φόρα, όπου με αξιοπιστία οφείλουμε να δίνουμε και να πείθουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους», ανέφερε ο κ. Καιρίδης.

«Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία που είναι η ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρώπη θα ξοδέψει 7 τρισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άμυνα. Είναι ένα κολοσσιαίο νούμερο που δείχνει την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ευρωπαϊκής ηγεσίας, έστω και καθυστερημένα, να προχωρήσει, τώρα που αποδυναμώνεται η αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι μεγάλο άγχος για τους Τούρκους, διότι η Τουρκία είναι μεν στο ΝΑΤΟ ήδη από το 1952, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζεται πάρα πολύ.

Εκεί η ελληνική διπλωματία οφείλει να δράσει συντεταγμένα ώστε η οποιαδήποτε διασύνδεση της Τουρκίας, την οποία θέλουν διακαώς πολλοί εκ των Ευρωπαίων συμμάχων μας, να γίνει με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, μία των οποίων είναι και η άρση του casus belli και να έρθει το θέμα της διαφοράς στη Χάγη, προκειμένου να λυθεί, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο» πρόσθεσε.

«Ο Τραμπ δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον Ερντογάν»

Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη Τραμπ στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, και το καλάθι με «εξοπλιστικά δώρα» που φημολογείται ότι έχει μαζί του για τον Ερντογάν, σχολίασε: «Ο Τραμπ δεν κρύβει τον θαυμασμό του για τον Ερντογάν, ενδεχομένως να ήθελε να μπορεί να κάνει τα ίδια και στην Αμερική που κάνει ο Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και το λέω αυτό για διάφορους οι οποίοι έχουν σπεύσει να θριαμβολογήσουν το τελευταίο διάστημα για τον Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως ο Τραμπ δεσμεύεται από την απόφαση του Κογκρέσου, διότι είναι με νόμο το εμπάργκο στα F-35 και δεν αλλάζει».

Στην επισήμανση ότι εκτός από τα F-35, διατυπώνεται η πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην πώληση αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για το υπό ανάπτυξη μαχητικό Kaan, είπε: «Και πολλοί Ευρωπαίοι έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες, διότι η Τουρκία έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα των εξοπλισμών και της πολεμικής βιομηχανίας, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω τα τελευταία 40 χρόνια. Η ΕΑΒ δεν είναι αυτή που είχαν φανταστεί ο Ευάγγελος Αβέρωφ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής όταν δημιουργήθηκε το 1977, έτσι δεν είναι; Μείναμε χωρίς να ναυπηγεία μέχρι το 2019».

«Πρέπει λοιπόν, την ώρα που η Τουρκία έχει εξαγωγές δέκα δισ. το χρόνο, εμείς στην Ελλάδα, πέρα από τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις που θα βάλουμε στην Τουρκία, να εκμεταλλευτούμε αυτή την κοσμογονία που γίνεται και να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική πολεμική βιομηχανία. Σήμερα έχουμε έναν τζίρο κοντά στα δύο δισ. στο οικοσύστημα των αμυντικών επιχειρήσεων στη χώρα μας» συνέχισε ο βουλευτής της ΝΔ, αναφερόμενος και στη μεγάλη επένδυση στο Βόλο που εγκαινιάστηκε παρουσία του Νίκου Δένδια, από τη METLEN.

«Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, εκμεταλλευόμενοι συνεργασίες με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς και τους Γάλλους. Δεν θα πρέπει ο ελληνικός διάλογος να εξαντλείται μόνο στο τι θα κάνουμε με την Τουρκία και πώς θα κρατήσουμε την Τουρκία μακριά. Είναι απαραίτητο, αλλά εξίσου απαραίτητο είναι να δούμε και τα του οίκου μας, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες» κατέληξε ο κ. Καιρίδης.