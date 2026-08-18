Σαν σήμερα 18 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1841: Πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα «Ταχύπτερος Φήμη»: «Την 21 του παρόντος, θα παρουσιαστεί εις Ναύπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενον τον Χατζ-Αββάτην και Κουσζούκ-Μεϊμέτην».
- 1936: Εκτελείται από τους Φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
- 1937: Ιδρύεται η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία TOYOTA.
- 1961: Ο καθηγητής Οικονομικών στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεί Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).
- 1976: Εβδομάδα πέντε ημερών καθιερώνεται στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα.
- 2004: Ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του, στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο ουκρανός Γιούρι Μπιλόνογκ στους άνδρες και η κουβανέζα Γιουμιλεϊντι Κούμπα στις γυναίκες.
- 2005: Μία μεγάλη διακοπή ρεύματος πλήττει το νησί της Ιάβας στην Ινδονησία, επηρεάζοντας σχεδόν 100.000.000 ανθρώπους, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο εκτενείς διακοπές στην ιστορία.
- 2008: Ο πρόεδρος του Πακιστάν, Περβέζ Μουσάραφ, παραιτείται υπό την απειλή της μομφής.
Γεννήσεις
- 1932: Λικ Μοντανιέ, γάλλος βιολόγος, από τους πρωτοπόρους στην καταπολέμηση του AIDS. (Θαν. 8/2/2022)
- 1933: Ρομάν Πολάνσκι, πολωνικής καταγωγής Γάλλος σκηνοθέτης.
- 1936: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Αμερικανός ηθοποιός. (Θαν. 16/9/2025)
- 1976: Παρασκευάς Άντζας, Έλληνας ποδοσφαιριστής (Θαν. 25/5/2026)
- 1980: Αθηνά Παπαγιάννη, Ελληνίδα αθλήτρια
- 1981: Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
- 1983: Mika, Λιβανέζος τραγουδιστής
- 1994: Sin Boy, Αλβανός ράπερ
Θάνατοι
- 1850: Ονορέ Ντε Μπαλζάκ, φιλολογικό ψευδώνυμο του Ονορέ Μπαλσά, Γάλλος μυθιστοριογράφος. (Γεν. 20/5/1799)
- 1936: Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. 5/6/1898)
- 2017: Ζωή Λάσκαρη, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 12/12/1942)