Σαν σήμερα 18 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, 18 Αυγούστου, καταγράφηκαν σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, από την πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη και την εκτέλεση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα έως την ίδρυση της Toyota και τη διεξαγωγή της σφαιροβολίας στην Αρχαία Ολυμπία το 2004.