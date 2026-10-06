Σάκης Αρναούτογλου: «Χωρισμένος» ο καιρός στα τέλη της εβδομάδας – Οι περιοχές που θα βρέξει

Ιδιαίτερη εικόνα θα παρουσιάσει ο καιρός προς τα τέλη της εβδομάδας, καθώς θα είναι σαν να έχει χωριστεί στα δύο, όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, στο καθιερωμένο του βίντεο μέσω YouTube, όπου αναφέρθηκε στις συνθήκες που αναμένονται να επικρατούν το επόμενο διάστημα στη χώρα.

“Σε εμάς ο καιρός επιτέλους βελτιώθηκε και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα σύννεφα. Πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις θα έχουμε το απόγευμα στα ηπειρωτικά”, ανέφερε αρχικά ο Σάκης Αρναούτογλου, προγνώστης καιρού και ευρωβουλευτής.

Για αύριο Τετάρτη ανέφερε πως δεν βλέπει φαινόμενα πουθενά και πρόσθεσε πως μόνο στο Καστελόριζο ενδέχεται να έχει κάποια σύννεφα και ίσως ψιχαλίσει.

Όσον αφορά την Πέμπτη, ο χάρτης που παρουσίασε, εμφάνιζε κάποιες αποχρώσεις στη δυτική Ελλάδα, αλλά κυρίως στα Επτάνησα, όχι παντού. Όσο περνούν οι ώρες, ένα κομμάτι και της υπόλοιπης δυτικής βορειοδυτικής ηπειρωτικής θα έχει πιο άστατο καιρό. Όμως, διευκρίνισε ότι τα φαινόμενα θα είναι διάσπαρτα και πως “δεν σημαίνει ότι όπου υπάρχει αυτή η απόχρωση, θα βρέξει παντού”.

Από το βράδυ της Πέμπτης προς τα ξημερώματα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου η αστάθεια θα ενταθεί, με αρκετές βροχές στη βορειοδυτική Ελλάδα, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, στα βόρεια Επτάνησα και σε περιοχές της Ηπείρου.

Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής αυτά τα φαινόμενα θα διατηρηθούν. Αφορά την Κέρκυρα, το Βόρειο Ιόνιο και τις ακτές της Ηπείρου, όπως Ηγουμενίτσα, ίσως και Πρέβεζα.

Τι ισχύει για το Σαββατοκύριακο

Ίσως το βράδυ να σημειωθούν στα Επτάνησα πάλι, αλλά και στη δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο μερικές πιο «αξιόλογες βροχές», αλλά τα φαινόμενα θα εξασθενίσουν την Κυριακή. Ωστόσο, ο Σάκης Αρναούτογλου είπε πως η βορειοδυτική Ελλάδα μπαίνει σε μια φάση αρκετά βροχερή. Είναι η περιοχή στην οποία οι θερμοκρασίες δεν θα είναι τόσο υψηλές -ειδικά για την εποχή- σε σχέση με άλλες περιοχές.