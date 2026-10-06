Θεσσαλονίκη: 1.000 βόμβες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στον βυθό του λιμανιού

Mεγάλο προβληματισμό προκαλεί στη διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ και τη Θεσσαλονίκη γενικότερα ο εντοπισμός στον βυθό του λιμένα και συγκεκριμένα στο σημείο που κατασκευάζεται η επέκταση της 6ης προβλήτας περίπου 1.000 βομβών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με το voria.gr, oι βόμβες, συνολικού εκτιμώμενου βάρους μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων, βρίσκονται τόσο κάτω από τα κεσόν, τα οποία δημιουργούν την επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στο σημείο της εισόδου – εξόδου στην αναβαθμισμένη προβλήτα, η εκβάθυνση του οποίου θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη προσέγγιση των μεγαλύτερων πλοίων.

Όπως είναι φυσικό η ΟΛΘ ΑΕ ζητεί την άμεση συνδρομή της Πολιτείας για την περισυλλογή των βομβών, έργο που ξεπερνάει κατά πολύ τις δυνατότητες τόσο του λιμένα, όσο και της κατασκευαστικής κοινοπραξίας που έχει αναλάβει το έργο της επέκτασης της 6ης προβλήτας. Και μάλιστα, η περισυλλογή θα πρέπει να γίνει γρήγορα, καθώς η τοποθέτηση των κεσόν, κάτω από τα οποία θα γίνουν οι βασικές κατασκευαστικές εργασίες, δεν παρεμποδίζεται από τα ευρήματα και υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάρτιο. Μέχρι τότε, λοιπόν, ο βυθός θα πρέπει να έχει καθαρίσει, ώστε οι εργασίες να συνεχιστούν κανονικά και χωρίς καθυστέρηση. Αντίστοιχα μέχρι τότε -όπως ελπίζουν στην ΟΛΘ ΑΕ- θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο με τις απαιτούμενες αμμοληψίες στον Ποταμό της Επανομής στον δήμο Θερμαϊκού, υπόθεση που εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Οι βόμβες εντοπίστηκαν έπειτα από μαγνητική έρευνα στο σώμα της 6ης προβλήτας. Ο αριθμός τους κυμαίνεται γύρω στις 1.000, εκ των οποίων οι 80 είναι άνω των 50 κιλών. Το πιθανότερο σενάριο είναι οι Γερμανοί να «ξεφόρτωσαν» τις βόμβες στην θάλασσα κατά την αναχώρηση τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944. Προφανώς με την περισυλλογή τους, παρότι έχουν περάσει οκτώ δεκαετίες από την απόρριψή τους στη θάλασσα, θα πρέπει να ασχοληθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (πιθανώς σε συνεργασία και με ιδιώτες για την ταχύτερη εκτέλεση του έργου), όπως ακριβώς συμβαίνει με ανάλογα ευρήματα στη στεριά, που από καιρού εις καιρόν με διάφορες ευκαιρίες αναδύονται στην επιφάνεια του εδάφους.