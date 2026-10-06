Αρχαία Νεμέα: Φωτιά σε μεταγωγικό λεωφορείο που μετέφερε 7 κρατούμενους

Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Αθηνών–Τριπόλεως, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στον κινητήρα μεταγωγικού λεωφορείου, που μετέφερε επτά κρατούμενους, από την Αχαΐα. Το όχημα ακινητοποιήθηκε, οι κρατούμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου, έθεσε το συμβάν υπό έλεγχο.

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Αχαΐα/φωτιά σε μεταγωγικό
Πηγή: Korinthostv
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στον κινητήρα μεταγωγικού λεωφορείου, που μετέφερε επτά κρατούμενους.
  • Το όχημα ακινητοποιήθηκε στο 112,9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Τριπόλεως και οι κρατούμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια.
  • Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, με το συμβάν να τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και τις συνθήκες να διερευνώνται.

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Συναγερμός σήμανε σήμερα (6/10/2026) το μεσημέρι, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στον κινητήρα μεταγωγικού λεωφορείου, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ναύπλιο – Αχαΐα και μετέφερε επτά κρατούμενους.

Το όχημα κινούνταν στο 112,9ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας της Εθνικής Οδού Αθηνών–Τριπόλεως. Μόλις έγινε αντιληπτή η φωτιά, το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι κρατούμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο.

Στο σημείο, υπήρξε επίσης άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, για την αντιμετώπιση του περιστατικού, ενώ το συμβάν τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά στον κινητήρα του οχήματος, διερευνώνται.

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