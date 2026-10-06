Τροχαίο στο Αγρίνιο: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και κατέληξαν σε αρδευτικό χαντάκι – Ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ

Σήμερα Τρίτη, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στον δρόμο προς τη Λεύκα Αγρινίου και κατέληξαν σε αρδευτικό χαντάκι, στο ύψος μικρής γέφυρας. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένας 69χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Τρίτη στη Λεύκα Αγρινίου, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα κατέληξαν σε αρδευτικό αυλάκι.
  • Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εκτράπηκαν της πορείας τους και κατέληξαν στο χαντάκι.
  • Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένας 69χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στη Λεύκα Αγρινίου, όταν δύο αυτοκίνητα κατέληξαν σε αρδευτικό αυλάκι, στο ύψος μικρής γέφυρας.

Σύμφωνα με το synidisi.gr, τα δύο οχήματα κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις στον δρόμο προς τη Λεύκα, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να εκτραπούν της πορείας τους και να καταλήξουν στο χαντάκι.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένας 69χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
Φωτό από synidisi.gr
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
Φωτό από synidisi.gr
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
Φωτό από synidisi.gr
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
Φωτό από synidisi.gr
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