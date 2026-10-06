Τροχαίο στο Αγρίνιο: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και κατέληξαν σε αρδευτικό χαντάκι – Ένας τραυματίας – ΦΩΤΟ

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Τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στη Λεύκα Αγρινίου, όταν δύο αυτοκίνητα κατέληξαν σε αρδευτικό αυλάκι, στο ύψος μικρής γέφυρας.

Σύμφωνα με το synidisi.gr, τα δύο οχήματα κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις στον δρόμο προς τη Λεύκα, όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα να εκτραπούν της πορείας τους και να καταλήξουν στο χαντάκι.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένας 69χρονος οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.