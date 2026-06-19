Μαραθώνιος Λονδίνου: Ρεκόρ συμμετοχών – Επεκτείνεται σε δύο ημέρες το 2027

Ο Μαραθώνιος του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι ο αγώνας του επόμενου έτους θα διεξαχθεί σε δύο ημέρες, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν 100.000 δρομείς, αριθμός ρεκόρ, και να συγκεντρωθούν δεκάδες εκατομμύρια ακόμη για φιλανθρωπικό σκοπό.

Αυτά θα είναι ευπρόσδεκτα νέα για τα 1,3 εκατομμύρια άτομα που έχουν υποβάλει αίτηση μέσω της ψηφοφορίας, αν και οι πιθανότητές τους να πάρουν μια θέση στην γραμμή εκκίνησης θα εξακολουθούν να είναι σημαντικά λιγότερες από 10%.

Η εφημερίδα Guardian αποκάλυψε τον Μάρτιο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες συνομιλίες για τη διεξαγωγή αυτού που οι διοργανωτές έχουν ονομάσει «το Διπλό» το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Απριλίου 2027, με την εκδήλωση να λαμβάνει, κατά κύριο λόγο, την έγκαιρη υποστήριξη του γραφείου του δημάρχου του Λονδίνου. Ωστόσο, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος από τον αναμενόμενο για να πειστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με την Transport for London και άλλους να εκφράζουν επιφυλάξεις για το κλείσιμο της πρωτεύουσας για δύο συνεχόμενες ημέρες.

«Ο Διπλός Μαραθώνιος TCS London Marathon 2027 είναι η πιο φιλόδοξη εξέλιξη»

Αλλά η ιδέα μιας μοναδικής εκδήλωσης, που όχι μόνο θα ήταν ο μεγαλύτερος μαραθώνιος στην ιστορία, αλλά θα συγκέντρωνε το ποσό ρεκόρ των 150 εκατομμυρίων λιρών για φιλανθρωπικούς σκοπούς, τελικά αποδείχθηκε ακαταμάχητη και τα νέα επιβεβαιώθηκαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Μαραθωνίου του Λονδίνου, Χιου Μπράσερ.

«Ο Διπλός Μαραθώνιος TCS London Marathon 2027 είναι η πιο φιλόδοξη εξέλιξη μέχρι σήμερα – μια μοναδική, μοναδική επανεξέταση του τι μπορεί να είναι ένας μαραθώνιος και ένας εορτασμός δραστηριότητας σε ολόκληρη την πόλη», είπε.

«Επεκτεινόμενοι σε 100.000 δρομείς σε δύο ημέρες, ανοίγουμε την πόρτα σε περισσότερους ανθρώπους, περισσότερες φιλανθρωπικές οργανώσεις και περισσότερες κοινότητες να συμμετάσχουν στον μεγαλύτερο μαραθώνιο του κόσμου. Πιστεύουμε ότι μπορούν να συγκεντρωθούν περισσότερα από 150 εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς και η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει κοινωνικό και οικονομικό όφελος 400 εκατομμυρίων λιρών» πρόσθεσε.