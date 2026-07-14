Σχέδιο «Αριάδνη»: Σχεδόν 284.000 έλεγχοι και 4.432 συλλήψεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε εφαρμογή τίθεται ήδη το πλαίσιο του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» για την ασφάλεια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στο πλαίσιο αυτού, έγιναν μέσα σε 16 μήνες σχεδόν 284.000 έλεγχοι, 4.432 συλλήψεις και 3.023 προσαγωγές. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέδραμαν περισσότερες από 11.500 φορές ελεγκτές κομίστρου, ενώ πραγματοποίησαν 28.876 παρεμβάσεις για τη διαχείριση τοξικοεξαρτημένων ατόμων και 1.938 για τη διαχείριση επαιτών. Τα στοιχεία από την εφαρμογή του σχεδίου, στο οποίο απασχολούνται καθημερινά περίπου 450 αστυνομικοί, παρουσιάστηκαν χθες, Δευτέρα 13 Ιουλίου, σε εκδήλωση με θέμα «Ασφάλεια στα Μέσα Μεταφοράς – Το πρόγραμμα “Αριάδνη” στην υπηρεσία των πολιτών», που συνδιοργάνωσαν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών και ο δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού “Μαρία Έλενα”, στο Καματερό, παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα.

«Όπου υπάρχει ατιμωρησία, όπου δεν επιβάλλεται ο νόμος, τότε κυριαρχεί αυθαιρεσία, παραβατικότητα, εγκληματικότητα και τελικά έλλειψη σεβασμού στη ζωή και την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Αυτήν τη ντροπή, τώρα τη μετατρέπουμε σε περηφάνια και κάθε μέρα όλο και περισσότερο προσπαθούμε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ασφάλειας», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως τόνισε, υπήρξε για πολλά χρόνια αδράνεια και ολιγωρία από την πλευρά του κράτους δικαίου με αποτέλεσμα να θεριεύσει η ατιμωρησία και η παραβατικότητα. Το σχέδιο «Αριάδνη» δημιουργήθηκε ως απάντηση του κράτους δικαίου σε αυτές τις καταστάσεις παραβατικότητας. Αυτή τη στιγμή περίπου 450 αστυνομικοί ασχολούνται καθημερινά με τη διαχείριση της ασφάλειας στις Μεταφορές, σημείωσε ο υπουργός και αναφέρθηκε αναλυτικότερα στο σχέδιο αστυνόμευσης, που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, με στόχο την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Όπως είπε, τους τελευταίους μήνες εφαρμόζεται σχέδιο ήπιας αστυνόμευσης με νέους αστυνομικούς να περιπολούν με ηλεκτρικά δίκυκλα στις γειτονιές της περιοχής και να συνομιλούν με τους κατοίκους. Παράλληλα, οι Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ), έχουν καθημερινή και έντονη παρουσία στην περιοχή, ενώ και ομάδες της ΔΡΑΣΗ, της ΔΙ.ΑΣ. όπως και 130 αστυνομικοί των Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης, περιπολούν μέσα στους οικισμούς υψηλής παραβατικότητας.

Τέλος, ο υπουργός κάλεσε σε συστράτευση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και όλων των φορέων «να στηρίξουμε όλοι μαζί τις μεγάλες προσπάθειες που κάνουν οι αστυνομικοί μας εδώ στη Δυτική Αθήνα, στη Δυτική Αττική, ούτως ώστε πραγματικά κάθε μέρα όλο και περισσότερο να αισθανόμαστε πολύ περισσότερο ασφαλείς» και κατέληξε με το εξής μήνυμα: «Εργαζόμαστε καθημερινά για να διατηρούμε τις πόλεις της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής ασφαλείς, τις συνοικίες, τις γειτονιές σας, τα σπίτια σας. Όλοι να αισθάνεστε ότι υπάρχει ένα κράτος που προστατεύει στο πλαίσιο του νόμου, της τάξης και του Συντάγματος, αλλά προστατεύει όμως, ότι δεν αφήνει την παραβατικότητα να κυριαρχεί, ότι δεν αφήνει αυτούς τους αυθαίρετους παραβάτες, οι οποίοι έμαθαν για πολλά χρόνια ατιμώρητα να καταστρέφουν περιουσίες και πολλές φορές ζωές και ότι θα συνεχίσουμε ως άγρυπνοι φρουροί να προστατεύουμε τη ζωή σας, τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας και την περιουσία σας».

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας στον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων σημείωσε πως, «η ασφάλεια στις δημόσιες συγκοινωνίες αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη, λειτουργική και ανθρώπινη πόλη και ένα στοίχημα που κερδίζεται με την προσωπική συμβολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μέσω της αγαστής συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και όλων των φορέων που εργάζονται καθημερινά για τις δημόσιες μεταφορές. Το πρόγραμμα «Αριάδνη» για την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών έχει ήδη αποφέρει καρπούς, γεγονός που ο πολίτης αντιλαμβάνεται στην καθημερινότητά του. Κοινή μας βούληση είναι η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυσή του. Γνωρίζουμε τις αυξημένες ανάγκες που οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας της Δυτικής Αττικής έχουν σε σχέση με το ευαίσθητο θέμα της ασφάλειας. Δεν πανηγυρίζουμε, ούτε εφησυχάζουμε, αλλά αναγνωρίζουμε τη σημαντική προσπάθεια και τη σημαντική βελτίωση που έχει μέχρι τώρα επιτευχθεί και επενδύουμε σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Στόχος μας είναι να παραδίδουμε κάθε χρόνο περισσότερα, ποιοτικότερα, καλύτερα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και ασφαλέστερες συνθήκες για τον κάθε πολίτη. Περισσότερα λεωφορεία, περισσότεροι οδηγοί, περισσότεροι και καλύτεροι συρμοί, πιο σύγχρονες υποδομές και καλύτερες υπηρεσίες αποτελούν βασικά στοιχεία της συνεχούς προσπάθειας που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων- Καματερού, Σταύρος Τσίρμπας ανέφερε: «Για τον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ποιότητα ζωής των πολιτών και βασικό πυλώνα μιας σύγχρονης και λειτουργικής πόλης. Το Σχέδιο Αστυνόμευσης “Αριάδνη” απέδειξε στην πράξη ότι όταν η Πολιτεία, η Ελληνική Αστυνομία, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεργάζονται με σχέδιο, συνέπεια και κοινό προσανατολισμό, μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα σύνθετα προβλήματα της καθημερινότητας. Οι πολίτες της περιοχής μας πιστεύω ότι βιώνουν μια ουσιαστική ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, τόσο στις γειτονιές όσο και στις μετακινήσεις τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η εμπειρία αυτή επιβεβαιώνει ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει όχι μόνο να συνεχιστούν αλλά και να εξελιχθούν, ώστε, παράλληλα με την αποτελεσματική αστυνόμευση, να αντιμετωπίζονται και οι αιτίες που γεννούν την παραβατικότητα. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε μόνιμα αποτελέσματα και μια καθημερινότητα αντάξια των προσδοκιών των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, την ηγεσία και τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ουσιαστική συνεργασία και τη διαρκή τους παρουσία. Η συνέχιση αυτής της κοινής προσπάθειας αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για ασφαλέστερες πόλεις και ισχυρότερες τοπικές κοινωνίες».

Ο απολογισμός

Τον απολογισμό των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του Σχεδίου «Αριάδνη», αλλά και το κοινωνικό αποτύπωμα – από την εφαρμογή του- στους πολίτες παρουσίασε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Αθανάσιος Κάμπρας. «Το σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» είναι μια οργανωμένη προσπάθεια ώστε η ασφάλεια να ακολουθεί τον πολίτη σε κάθε στάδιο της καθημερινής του διαδρομής. Η Ελληνική Αστυνομία δεν βρίσκεται στα Μέσα Μεταφοράς μόνο για να καταστείλει την παραβατικότητα, αλλά και ως δύναμη προστασίας, υποστήριξης και εμπιστοσύνης. Η ορατή αστυνόμευση ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και λειτουργεί αποτρεπτικά, ενώ η αφανής επιτήρηση επιτρέπει την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οργανωμένων επαναλαμβανομένων μορφών παραβατικότητας», είπε. Ο κ. Κάμπρας απάντησε και στο ερώτημα του πώς συνδέεται η αστυνόμευση των συγκοινωνιών με τη συνολική ασφάλεια μιας περιοχής. «Η ασφάλεια δεν σταματά στην αποβάθρα, στον σταθμό ή στο λεωφορείο. Τα περιστατικά και οι μετακινήσεις συνδέονται με τις γειτονιές, τα τοπικά Αστυνομικά Τμήματα τους κεντρικούς κόμβους και τις περιοχές αυξημένων επιχειρησιακών απαιτήσεων. Γι’ αυτό και το «ΑΡΙΑΔΝΗ» δεν λειτουργεί απομονωμένα και εντάσσεται στο Ενιαίο Σχέδιο Αστυνόμευσης της Δυτικής Αττικής», σημείωσε. Τέλος, αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία, τονίζοντας πως, μέσα σε 16 μήνες πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 284.000 έλεγχοι, καταγράφηκαν 3.023 προσαγωγές και 4.432 συλλήψεις, ενώ η κοινωνική διάσταση του Σχεδίου αποτυπώνονται και σε συγκεκριμένους δείκτες: περισσότερες από 11.500 συνδρομές σε ελεγκτές κομίστρου, 28.876 παρεμβάσεις για τη διαχείριση τοξικοεξαρτημένων ατόμων και 1.938 παρεμβάσεις για τη διαχείριση επαιτών.

Είναι απαίτηση των πολιτών η ασφάλεια στις μεταφορές, σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α, Αντώνης Κεραστάρης, ο οποίος παρουσίασε έρευνα για τον δείκτη ασφαλείας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ακούσαμε τους πολίτες τι θέλουν. Το 72% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα είπαν πως η ασφάλεια είναι ο πιο σημαντικός λόγος που τους ανησυχεί για τη χρήση των Μέσων Μεταφοράς, ανέφερε.

Στην εκδήλωση παρέστησαν βουλευτές, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα, Μπάμπης Αλεξανδράτος, η αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου, η δήμαρχος Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου, ο πατήρ Κωνσταντίνος Δαρδαμάνης, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανώτατοι, ανώτεροι αξιωματικοί και στελέχη της ΕΛΑΣ, εκπρόσωποι του Ο.Α.Σ.Α, της Ο.ΣΥ, της ΣΤΑ.ΣΥ, της Hellenic Τrain και πλήθος κόσμου.