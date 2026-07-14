Ανδρουλάκης: Το ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή

«Το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030. Για μια Ελλάδα με ποιοτικότερη δημοκρατία, πιο παραγωγική οικονομία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη» είπε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση των Κύκλων Πολιτικής

«Η πατρίδα μας πρέπει να πάει μπροστά. Να κλείσει ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών, της τοξικότητας, της διχόνοιας, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας. Η πατρίδα μας και ο ελληνικός λαός αξίζουν περισσότερα από το να έχουν οι πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και να πληρώνουν τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά. Από το να έχουμε τις μεγαλύτερες ανισότητες» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Τα τελευταία χρόνια, η Νέα Δημοκρατία είχε πολλές και μεγάλες ευκαιρίες, με μεγαλύτερη όλων το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρουσιάσαμε στη Βουλή συγκεκριμένα στοιχεία για τη διαχείριση πόρων που δείχνουν πόσο μεγάλη χαμένη ευκαιρία ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης για τη διαχείριση των υδάτων, την ενέργεια, την ψηφιακή σύγκλιση, τους τομείς της οικονομίας, της υγείας και της παιδείας, όπου θα μπορούσαν να γίνουν πολλά βήματα βελτίωσης ενισχύοντας το κοινωνικό κράτος, αλλά και την οικονομία και την παραγωγή. Γι’ αυτό, λοιπόν, όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες» τόνισε.

«Εμείς θα αγωνιστούμε για την πολιτική αλλαγή, όχι μόνο για την εναλλαγή θέσεων εξουσίας, αλλά για μια πραγματική πολιτική αλλαγή. Με μεταρρυθμίσεις, με πολιτική, ήθος, συνέπεια και ευθύνη. Αυτά που ακούμε και βιώνουμε τις τελευταίες ώρες δείχνουν την παρακμή του ήθους, την απαξίωση των θεσμών. Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την τοποθέτηση κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν να κάνουν και με την ίδια τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Καμία πρόταση, κανένα όραμα. Μόνο φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση. Εμείς παρουσιάσαμε προτάσεις που ενισχύουν τους θεσμούς, που κάνουν το Σύνταγμα πιο ισχυρό, που βάζουν όρια στην εξουσία. Γι’ αυτό και την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή, θα φανεί ποιο κόμμα έχει και για αυτό το κορυφαίο ζήτημα ολοκληρωμένο σχέδιο» επεσήμανε.

«Κλείνοντας, γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορούν να γίνουν εκλογές. Το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό είναι ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα. Καλώ τους πολίτες να μας εμπιστευθούν σε αυτήν την πορεία προς τις εκλογές και να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές. Που έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη τους, που έχουν κριθεί και που έχουν επιφέρει σημαντική ζημιά στη χώρα. Εμείς θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς εξαρτήσεις. Χωρίς εξαρτήσεις από συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά δεν χρειαζόμαστε προστάτες. Γιατί δεν έχουμε κανένα λόγο να προστατευθούμε από κάτι. Προστάτες χρειάζονται αυτοί που έχουν ανάγκη από προστασία για τα πλήγματα που έχουν επιφέρει στους θεσμούς, στην οικονομία και εν τέλει στην ίδια την κοινωνία. Γι’ αυτό, λοιπόν, υπάρχει ένας ακόμη μεγαλύτερος λόγος να μας ακούσετε και να μας εμπιστευθείτε. Γιατί αυτά που λέμε, εμείς μπορούμε χωρίς εξαρτήσεις να τα κάνουμε πράξη» κατέληξε.