Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας – Δείτε βίντεο

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/08) στην Παλιά Γέφυρα της Χαλκίδας, κατά τη διάρκεια της διέλευσης ενός φορτηγού πλοίου (cargo) από τον στενό πορθμό του Ευρίπου.

Όπως κατέγραψαν σε βίντεο περαστικοί και θαμώνες των καταστημάτων της περιοχής, το πλοίο δεν κατάφερε να διατηρήσει απόλυτα σταθερή πορεία, ώστε να περάσει απρόσκοπτα από το άνοιγμα των περίπου 39 μέτρων.

Ως αποτέλεσμα, η αριστερή πλευρά του πλοίου «βρήκε» ελαφρώς στις εγκαταστάσεις της συρταρωτής γέφυρας, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Το περιστατικό δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για την περιοχή, καθώς από το σημείο διέρχονται συχνά μεγάλα εμπορικά πλοία, ενώ το μοναδικό παλιρροϊκό ρεύμα του Ευρίπου, τα γνωστά «τρελά νερά», δυσχεραίνει κατά καιρούς τους χειρισμούς των καπετάνιων.

Μετά το συμβάν, το πλοίο συνέχισε κανονικά τον πλου του, ενώ – όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις – αναμένεται να πραγματοποιηθεί ενδελεχής αυτοψία από τους αρμόδιους τεχνικούς στον μηχανισμό της συρταρωτής γέφυρας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκλήθηκε οποιαδήποτε μη ορατή φθορά στις εγκαταστάσεις.