Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας – Δείτε βίντεο

Το βράδυ της Τετάρτης 19 Αυγούστου, προκλήθηκε αναστάτωση στην Παλιά Γέφυρα της Χαλκίδας, όταν ένα φορτηγό πλοίο κατά τη διέλευσή του από τον πορθμό του Ευρίπου προσέκρουσε ελαφρώς στις εγκαταστάσεις της συρταρωτής γέφυρας. Το περιστατικό, αν και όχι πρωτοφανές λόγω των δυσχερειών του παλιρροϊκού ρεύματος, προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους και αναμένεται αυτοψία για τυχόν φθορές.

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Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας/Πλοίο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/08) στην Παλιά Γέφυρα της Χαλκίδας, κατά τη διάρκεια της διέλευσης ενός φορτηγού πλοίου (cargo) από τον στενό πορθμό του Ευρίπου.
  • Η αριστερή πλευρά του πλοίου «βρήκε» ελαφρώς στις εγκαταστάσεις της συρταρωτής γέφυρας, καθώς δεν κατάφερε να διατηρήσει απόλυτα σταθερή πορεία.
  • Το περιστατικό δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για την περιοχή, ενώ αναμένεται ενδελεχής αυτοψία από τους αρμόδιους τεχνικούς στον μηχανισμό της συρταρωτής γέφυρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/08) στην Παλιά Γέφυρα της Χαλκίδας, κατά τη διάρκεια της διέλευσης ενός φορτηγού πλοίου (cargo) από τον στενό πορθμό του Ευρίπου.

Όπως κατέγραψαν σε βίντεο περαστικοί και θαμώνες των καταστημάτων της περιοχής, το πλοίο δεν κατάφερε να διατηρήσει απόλυτα σταθερή πορεία, ώστε να περάσει απρόσκοπτα από το άνοιγμα των περίπου 39 μέτρων.

Ως αποτέλεσμα, η αριστερή πλευρά του πλοίου «βρήκε» ελαφρώς στις εγκαταστάσεις της συρταρωτής γέφυρας, προκαλώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

 

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Το περιστατικό δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για την περιοχή, καθώς από το σημείο διέρχονται συχνά μεγάλα εμπορικά πλοία, ενώ το μοναδικό παλιρροϊκό ρεύμα του Ευρίπου, τα γνωστά «τρελά νερά», δυσχεραίνει κατά καιρούς τους χειρισμούς των καπετάνιων.

Μετά το συμβάν, το πλοίο συνέχισε κανονικά τον πλου του, ενώ – όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις – αναμένεται να πραγματοποιηθεί ενδελεχής αυτοψία από τους αρμόδιους τεχνικούς στον μηχανισμό της συρταρωτής γέφυρας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκλήθηκε οποιαδήποτε μη ορατή φθορά στις εγκαταστάσεις.

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