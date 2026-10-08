Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αν ζούσε, θα είχε τη δυνατότητα να αλλάξει ρότα κάποια στιγμή»

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Στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και σε ένα ραντεβού που είχαν πριν από 15 χρόνια αναφέρθηκε ο Βασίλης Ζούλιας, μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αποκάλυψε πως είχε κανονίσει συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην οποία ο τραγουδιστής δεν είχε τελικά εμφανιστεί.

«Πριν από δεκαπέντε χρόνια, είχαμε ένα ραντεβού. Είχαμε ένα ραντεβού στο οποίο δεν ήρθε. Θα μπορούσαν να ’χαν αλλάξει τα πράγματα, πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο Βασίλης Ζούλιας σημείωσε: «Αυτός ο θάνατος ήταν άδικος και λίγο μας έχει νευριάσει όλους κάπως», εξηγώντας πως, αν ζούσε, θα είχε τη δυνατότητα να αλλάξει πορεία στη ζωή του.

Ο ίδιος αναφέρθηκε, τέλος, στη σημασία της υποστήριξης από ανθρώπους που έχουν βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις, τονίζοντας πως «ο τρόπος που θεωρώ ότι δουλεύει σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι οι ομάδες».

«Οπωσδήποτε υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κάνει κάτι μόνοι τους και μπράβο τους, αλλά το περισσότερο ποσοστό θα έλεγα ότι είναι άνθρωποι που έχουν απευθυνθεί σε ομάδες με ανθρώπους που έχουν περάσει τα ίδια».