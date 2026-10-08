Βασίλης Ζούλιας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αν ζούσε, θα είχε τη δυνατότητα να αλλάξει ρότα κάποια στιγμή»

Ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας ένα ανεκπλήρωτο ραντεβού που είχαν πριν από 15 χρόνια και τη σημασία της υποστήριξης μέσω ομάδων για όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Ο σχεδιαστής μόδας εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο θάνατος του καλλιτέχνη ήταν άδικος και ότι θα μπορούσε να είχε αλλάξει πορεία στη ζωή του, αν ζούσε.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Ζούλιας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βασίλης Ζούλιας αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αποκάλυψε πως είχαν ένα ραντεβού πριν από 15 χρόνια, στο οποίο ο τραγουδιστής δεν είχε τελικά εμφανιστεί.
  • Μιλώντας για τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο Ζούλιας σημείωσε ότι «Αυτός ο θάνατος ήταν άδικος…», εξηγώντας πως, αν ζούσε, θα είχε τη δυνατότητα να αλλάξει πορεία στη ζωή του.
  • Ο σχεδιαστής τόνισε τη σημασία της υποστήριξης από ανθρώπους που έχουν βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις, αναφέροντας πως «ο τρόπος που θεωρώ ότι δουλεύει σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι οι ομάδες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και σε ένα ραντεβού που είχαν πριν από 15 χρόνια αναφέρθηκε ο Βασίλης Ζούλιας, μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας αποκάλυψε πως είχε κανονίσει συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην οποία ο τραγουδιστής δεν είχε τελικά εμφανιστεί.

«Πριν από δεκαπέντε χρόνια, είχαμε ένα ραντεβού. Είχαμε ένα ραντεβού στο οποίο δεν ήρθε. Θα μπορούσαν να ’χαν αλλάξει τα πράγματα, πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο Βασίλης Ζούλιας σημείωσε: «Αυτός ο θάνατος ήταν άδικος και λίγο μας έχει νευριάσει όλους κάπως», εξηγώντας πως, αν ζούσε, θα είχε τη δυνατότητα να αλλάξει πορεία στη ζωή του.

Ο ίδιος αναφέρθηκε, τέλος, στη σημασία της υποστήριξης από ανθρώπους που έχουν βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις, τονίζοντας πως «ο τρόπος που θεωρώ ότι δουλεύει σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι οι ομάδες».

«Οπωσδήποτε υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κάνει κάτι μόνοι τους και μπράβο τους, αλλά το περισσότερο ποσοστό θα έλεγα ότι είναι άνθρωποι που έχουν απευθυνθεί σε ομάδες με ανθρώπους που έχουν περάσει τα ίδια».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ