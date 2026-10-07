Γαλλία: Τι ζητούν οι μαθητές και τι υπόσχεται η κυβέρνηση – Από τις ελλείψεις καθηγητών στο Parcoursup και την αστυνομική βία

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Οι μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία δεν περιορίζονται σε ένα μόνο αίτημα, αλλά φέρνουν στην επιφάνεια ένα πλέγμα προβλημάτων που αφορά τις ελλείψεις προσωπικού, τις υπερπλήρεις τάξεις, τα παλαιωμένα σχολικά κτίρια, τις εξαντλητικές σχολικές ημέρες και το αμφιλεγόμενο σύστημα εισαγωγής Parcoursup. Σε ανάλυσή του, το France 24 καταγράφει αναλυτικά τι ζητούν οι μαθητές και ποιες απαντήσεις έχει αρχίσει να δίνει η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος παραδέχθηκε ότι «η οργή των νέων δεν προέρχεται από το πουθενά».

Οι κινητοποιήσεις άρχισαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, με μία από τις πρώτες εστίες να εντοπίζεται στο λύκειο Saint-Exupéry στο Κρετέιγ, νότια του Παρισιού.

Εκεί, εκπαιδευτικοί προχώρησαν στις 17 Σεπτεμβρίου σε απεργία καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Σύμφωνα με καθηγητή μαθηματικών του σχολείου, έλειπαν μεταξύ άλλων καθηγητές μαθηματικών, γαλλικών, λογοτεχνίας και ιστορίας, ενώ η σχολική νοσηλεύτρια βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια.

Το ίδιο βράδυ, μαθητές αποφάσισαν να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Την επόμενη ημέρα έστησαν οδοφράγματα με κάδους έξω από το σχολείο και κατέβηκαν στους δρόμους μαζί με τους καθηγητές τους.

«Ζητάμε τα απολύτως απαραίτητα», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας μαθητής.

Ελλείψεις καθηγητών και προσωπικού

Ένα από τα βασικότερα αιτήματα αφορά την υποστελέχωση των σχολείων. Μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις παρουσίασαν λίστα με 10 «επείγοντα μέτρα», ζητώντας μαζικές προσλήψεις ώστε να καλυφθούν τα κενά σε εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, ζητούν κάθε σχολείο να διαθέτει τουλάχιστον μία νοσηλεύτρια, έναν ψυχολόγο και έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού ανά 500 μαθητές.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το France 24, περισσότερα από τα μισά γυμνάσια και λύκεια στη Γαλλία στερούνται τουλάχιστον ενός καθηγητή, ενώ στο 69% των σχολείων λείπει τουλάχιστον ένα μέλος διδακτικού ή υποστηρικτικού προσωπικού.

Η υποστελέχωση επιβαρύνει και το μέγεθος των τάξεων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν τους 35 μαθητές.

Ο Λεκορνί έχει ζητήσει από τους υπουργούς του να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη μακροχρόνιων απουσιών και κενών θέσεων, ενώ για τις μικρότερες απουσίες παρέπεμψε σε υφιστάμενο σύστημα που προβλέπει την προσωρινή αναπλήρωση καθηγητών από συναδέλφους τους.

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Σχολεία με αρουραίους, πλημμυρισμένες τουαλέτες και θερμοκρασίες 38 βαθμών

Ιδιαίτερα έντονες είναι και οι καταγγελίες για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων. Βίντεο μαθητών που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τρύπες σε οροφές, διαρροές, αρουραίους, κατσαρίδες και πλημμυρισμένες τουαλέτες.

Κατά τη διάρκεια των διαδοχικών κυμάτων καύσωνα το περασμένο καλοκαίρι, η θερμοκρασία σε ορισμένες αίθουσες έφθασε ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Περίπου τα δύο τρίτα των σχολικών κτιρίων στη χώρα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1970, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι μαθητές ζητούν ένα επείγον σχέδιο ανακαίνισης των παλαιωμένων κτιρίων, με συστήματα ψύξης για τους καύσωνες, καλύτερη μόνωση για τον χειμώνα και «καθαρές και λειτουργικές τουαλέτες».

Η κυβέρνηση από την πλευρά της επισημαίνει ότι η συντήρηση των λυκείων αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα των περιφερειακών αρχών, αλλά ο Λεκορνί έχει δεσμευθεί ότι το κράτος θα τις στηρίξει και θα καταρτιστεί χρονοδιάγραμμα για τις πιο επείγουσες παρεμβάσεις.

«Το να σπουδάζει κανείς σε εγκαταλελειμμένα κτίρια αποτελεί εμπόδιο στην εκπαίδευση», παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός.

Σχολείο από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκεται και η διάρκεια της σχολικής ημέρας. Πολλοί μαθητές καταγγέλλουν ότι ξεκινούν μαθήματα στις 08:00 και τελειώνουν στις 18:00, συχνά με μεγάλα κενά ανάμεσα στα μαθήματα εξαιτίας του πολύπλοκου ωρολογίου προγράμματος.

Η κατάσταση αποδίδεται εν μέρει στη μεταρρύθμιση του 2019, η οποία επέτρεψε στους μαθητές των τελευταίων τάξεων να επιλέγουν διαφορετικούς συνδυασμούς μαθημάτων ειδίκευσης.

Μαθητές περιγράφουν ημέρες που αρχίζουν από τις 06:00 λόγω των μεγάλων αποστάσεων από το σχολείο και τελειώνουν αργά το βράδυ με ώρες εργασιών στο σπίτι.

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει επανεξέταση των ωρολογίων προγραμμάτων, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, μαθητές και τοπικές αρχές μεταφορών. Ο Λεκορνί πρότεινε ακόμη την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία των σχολικών προγραμμάτων.

Στο στόχαστρο το Parcoursup

Ένα ακόμη κεντρικό αίτημα αφορά το Parcoursup, την εθνική ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι τελειόφοιτοι υποβάλλουν αιτήσεις για πανεπιστήμια και άλλες σχολές.

Οι μαθητές χαρακτηρίζουν το σύστημα αδιαφανές και συχνά αυθαίρετο, καθώς κάθε πανεπιστημιακό πρόγραμμα χρησιμοποιεί δικά του κριτήρια και αλγορίθμους για την κατάταξη των υποψηφίων.

Πολλοί μαθητές δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν γιατί απορρίφθηκαν ούτε με ποια βαρύτητα αξιολογήθηκαν οι βαθμοί, τα μαθήματα ειδίκευσης ή οι προσωπικές επιστολές τους.

Έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι το Parcoursup μπορεί να ενισχύει τις κοινωνικές και πολιτισμικές ανισότητες, καθώς τα πανεπιστήμια γνωρίζουν από ποιο σχολείο προέρχεται κάθε υποψήφιος, γεγονός που ενδέχεται να λειτουργεί εις βάρος μαθητών από λιγότερο προνομιούχες περιοχές.

Η κυβέρνηση υπόσχεται τώρα μεγαλύτερη διαφάνεια. Οι μαθητές θα πρέπει να ενημερώνονται για το πώς σταθμίζονται οι βαθμοί τους, πώς κατατάσσονται οι αιτήσεις και για ποιον λόγο έγιναν δεκτοί ή απορρίφθηκαν.

Οι αρμόδιοι υπουργοί έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για να καταθέσουν προτάσεις ενόψει της διαδικασίας εισαγωγής του 2027.

La police vient d’intervenir pour libérer la circulation et retirer une barricade importante devant Sciences Po. https://t.co/RGSdTQ8j8U — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 7, 2026

Γεύματα του ενός ευρώ και τέλος στην αστυνομική βία

Στη λίστα των μαθητικών αιτημάτων περιλαμβάνονται επίσης οικονομικά μέτρα, όπως η διασφάλιση γευμάτων με ανώτατη τιμή ένα ευρώ, καθώς και η παύση της αστυνομικής βίας που καταγγέλλεται κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Το τελευταίο ζήτημα έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα σημεία της κρίσης, με καταγγελίες για τραυματισμούς μαθητών και έρευνες για αστυνομικές επεμβάσεις.

Utilisation des gazeuses et matraques pour disperser les étudiants de Sciences Po après le blocage du boulevard Saint-Germain. #7octobre #8octobre #Paris #BlocusLycées #BlocusUniversités https://t.co/q0sPpuYOwy — Luc Auffret (@LucAuffret) October 7, 2026

Λεκορνί: «Η οργή των νέων δεν προέρχεται από το πουθενά»

Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί επιχείρησε να απαντήσει τόσο στις κοινωνικές διεκδικήσεις όσο και στις επικρίσεις για την αστυνομική αντιμετώπιση των διαδηλώσεων.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τη στάση των δυνάμεων ασφαλείας και αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση είχε δώσει εντολή για καταστολή των μαθητικών κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, δεσμεύθηκε ότι έως το τέλος του μήνα θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θέτουν οι μαθητές. «Κανείς δεν πρέπει να παραμένει αδιάφορος απέναντι στην αγωνία που εκφράζουν οι μαθητές», είπε. Και αναγνώρισε ότι «η οργή των νέων δεν προέρχεται από το πουθενά».

Το δύσκολο ερώτημα: Πού θα βρεθούν τα χρήματα;

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την κυβέρνηση βρίσκεται πλέον στο δημοσιονομικό πεδίο. Πολλά από τα αιτήματα, από τις μαζικές προσλήψεις προσωπικού μέχρι την ανακαίνιση σχολικών κτιρίων, απαιτούν σημαντικές νέες δαπάνες.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με έντονη πίεση για τον προϋπολογισμό του 2027 και με την ανάγκη περιορισμού των δημόσιων δαπανών.

Έτσι, η κρίση των λυκείων έχει εξελιχθεί σε ένα δύσκολο τεστ για τον Λεκορνί: η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλέον ότι μεγάλο μέρος των προβλημάτων που καταγγέλλουν οι μαθητές είναι πραγματικό, αλλά καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει σε μια περίοδο κατά την οποία τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισμένα.