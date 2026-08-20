Σέρρες: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέτρα – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 20 Αυγούστου 2026 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Πέτρα Σερρών, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 17:45 και έδωσε εντολή για την ανάπτυξη επίγειων δυνάμεων στην περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 21ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ οχήματα, ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμει επίσης ο Δήμος Νέας Ζίχνης, διαθέτοντας υδροφόρες για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής συνεχίζεται με στόχο τον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.