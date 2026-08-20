Γιάννης Κωνσταντέλιας: Αναχώρησε για το Ντόρτμουντ – Ενσωματώνεται στην Μπορούσια πριν από το Super Cup με την Μπάγερν

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Για την Γερμανία αναχώρησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, προκειμένου να αρχίσει και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από τον ΠΑΟΚ.

Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός αναχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/8) από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», με τελικό προορισμό το Ντόρτμουντ. Μαζί του ταξίδεψε και ο προσωπικός του γυμναστής, Βασίλης Τολούδης.

Ο Κωνσταντέλιας είχε εξασφαλίσει άδεια από τη νέα του ομάδα, ώστε να παραμείνει για λίγες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για οικογενειακούς λόγους, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη γερμανική ομάδα.

Το τελευταίο «αντίο» στον ΠΑΟΚ

Το πρωί της Τρίτης (18/8), ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε για τελευταία φορά στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, όπου αποχαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του και τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.

Παράλληλα, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, φορώντας για τελευταία φορά την ασπρόμαυρη προπονητική φανέλα, πριν αναχωρήσει για τη Γερμανία και ενταχθεί οριστικά στη νέα του ομάδα.

Με την άφιξή του στο Ντόρτμουντ, ο 23χρονος αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις της Μπορούσια και να τεθεί για πρώτη φορά στη διάθεση του προπονητή της ομάδας, Νίκο Κόβατς.

Μπροστά του το Super Cup με την Μπάγερν

Το πρώτο σημαντικό αγωνιστικό ραντεβού για την Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται ήδη προ των πυλών. Το Σάββατο (22/8, 21:30), η γερμανική ομάδα υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στο Signal Iduna Park, στο πλαίσιο του Franz Beckenbauer Super Cup.

Ο Κωνσταντέλιας θα έχει στη διάθεσή του περιορισμένο χρόνο για να προπονηθεί με τους νέους συμπαίκτες του πριν από την αναμέτρηση. Ο Νίκο Κόβατς έχει αναφέρει ότι ο Έλληνας διεθνής θα είναι έτοιμος, ωστόσο μένει να φανεί εάν θα τον συμπεριλάβει στις επιλογές του για τον αγώνα που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν.