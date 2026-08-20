Πυροσβεστική: Δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος, την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, αναφορικά με περιστατικά πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια.

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Φωτιά, Βοιωτία, Πυροσβεστικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν σήμερα, 20 Αυγούστου 2026, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για πρόκληση πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια.
  • Από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις για εμπρησμούς.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει τις έρευνες για εμπρηστικές ενέργειες και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να τηρούν τους κανόνες πυροπροστασίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με δύο περιστατικά πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Εύβοια.

Συγκεκριμένα:

  • Στην Ανατολική Αττική, αλλοδαπός, ηλικίας 39 ετών, συνελήφθη σήμερα, 20 Αυγούστου 2026, από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Ανατολικής Αττικής για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση σε αγροτική έκταση, σε παράδρομο της Λεωφόρου Λαυρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου στις 07:15 έκανε χρήση γυμνής φλόγας (αναπτήρα), με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να καούν περίπου πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα χαμηλής βλάστησης και ξηρών χόρτων.
  • Στην Εύβοια, ημεδαπός, ηλικίας 42 ετών, συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Εύβοιας για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, στην περιοχή Νέος Πύργος, επί της Περιφερειακής Οδού Ιστιαίας–Αιδηψού. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:15, κατά τη διάρκεια καπνίσματος για απεντόμωση σύκων, με αποτέλεσμα να καεί έκταση περίπου 0,5 στρέμματος σε οικοπεδικό χώρο. Στον ανωτέρω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.281 ευρώ.

308 συλλήψεις από την αρχή του 2026

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 20 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 733 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.178.021,08 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 308 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 274 (88,96%) είναι από αμέλεια και οι 34 (11,04%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση, ενώ απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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