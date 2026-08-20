Καιρός: Έρχεται παρατεταμένη ζέστη με 40άρια και αυξημένη υγρασία – Απομακρύνεται το σενάριο του ισχυρού καύσωνα

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Σε τροχιά νέας ανόδου εισέρχεται η θερμοκρασία, με τη ζέστη να εντείνεται σταδιακά τις επόμενες ημέρες και τις υψηλές τιμές να διατηρούνται τουλάχιστον έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος αναμένεται να πλησιάσει ή ακόμη και να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σταδιακή αποκλιμάκωση μετά τις 26-27 Αυγούστου.

Το θερμό επεισόδιο δεν αναμένεται, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, να αποκτήσει ακραία χαρακτηριστικά. Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αυξημένη υγρασία, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τη μειωμένη νυχτερινή δροσιά, μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση δυσφορίας. Παράλληλα, η παρατεταμένη ξηρασία διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Στους 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο

Το πρώτο θερμό κύμα αναμένεται να κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου, όταν σε ορισμένες περιοχές θα επικρατήσουν τοπικές συνθήκες καύσωνα και η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στις Σέρρες, στη Δυτική Ελλάδα, στο Αγρίνιο, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο και στη Φθιώτιδα.

Την ίδια ώρα, βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν τοπικά με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται λίγες πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά.

Ενισχύεται το μελτέμι τη Δευτέρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, καθώς το μελτέμι αναμένεται να ενισχυθεί στο Αιγαίο στα 6 και πιθανώς τοπικά στα 7 μποφόρ.

Παρά την ενίσχυση των ανέμων, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Οι μεγαλύτερες τιμές, κοντά στους 40 βαθμούς, αναμένεται να επιμείνουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Η ζέστη προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως την Τετάρτη 26 Αυγούστου, πριν αρχίσουν να εμφανίζονται σαφέστερες ενδείξεις σταδιακής υποχώρησης της θερμοκρασίας.

Στην Αττική, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις θερμότερες περιοχές της χώρας, φτάνοντας περίπου τους 37-38 βαθμούς Κελσίου.

Επιβαρυντικός παράγοντας θα είναι, ωστόσο, οι υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, καθώς η ζέστη θα επιμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή υποχώρηση της θερμοκρασίας αναμένεται να εντείνουν την αίσθηση δυσφορίας.

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Κολυδάς: Απομακρύνεται το σενάριο ισχυρού καύσωνα

Ηπιότερη εικόνα για την εξέλιξη της ζέστης προς το τέλος Αυγούστου αποτυπώνουν τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Τα τελευταία ensembles δείχνουν σαφέστερη τάση υποχώρησης των θερμοκρασιών μετά τις 26-27 Αυγούστου, σε αντίθεση με προηγούμενες προγνωστικές εκτελέσεις που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης της ζέστης.

Στην Αθήνα, οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν υψηλές έως περίπου τις 26 Αυγούστου. Το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF τοποθετεί τις μέγιστες τιμές γύρω στους 36-37 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίστοιχη τάση καταγράφει και το αμερικανικό GEFS.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση στα νεότερα δεδομένα είναι ότι δεν εμφανίζεται πλέον συνέχιση της ανόδου της θερμοκρασίας προς το τέλος του δεκαημέρου.

Αντίθετα, το ECMWF προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση από τις 27 Αυγούστου, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να διαμορφώνεται περίπου στους 35 βαθμούς στις 27 Αυγούστου, στους 33,5-34 βαθμούς στις 28 Αυγούστου και κοντά στους 34 βαθμούς στις 29 Αυγούστου.

Ανάλογη μεταβολή εμφανίζεται και στις ελάχιστες θερμοκρασίες. Για το διάστημα από τις 24 έως τις 27 Αυγούστου προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλές νυχτερινές τιμές, της τάξης των 27-28 βαθμών, οι οποίες στη συνέχεια φαίνεται να υποχωρούν προς τους 25-26 βαθμούς.

Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα περιορίσει σταδιακά και την ένταση της νυχτερινής ζέστης.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

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Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στην Κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 μποφόρ, τοπικά 5 μποφόρ.

Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 μποφόρ, τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα νότια έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι έως το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι έως το απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22-08-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-08-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 24-08-2026