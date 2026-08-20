Τραγωδία στις ΗΠΑ: Οδηγός έπεσε πάνω σε ποδηλατική ομάδα πανεπιστημίου – Δύο νεκροί και 7 τραυματίες

Δύο αθλητές πανεπιστημίου Μίλιγκαν του Τενεσί στις ΗΠΑ έχασαν τη ζωή τους και επτά άλλοι τραυματίστηκαν, όταν ένας απερίσκεπτος οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην ποδηλατική ομάδα κατά τη διάρκεια της προπόνησής τους το πρωί της Τετάρτης.

Οι δευτεροετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Μίλιγκαν, Χέιλαν Ένγκνταλ και Μπράιντεν Ρότζερς, συμμετείχαν σε προπόνηση με 11 ποδηλάτες, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, χτυπήθηκαν από τον 69χρονο Τζον Μπενφίλντ λίγο πριν τις 9:00 π.μ. στον αυτοκινητόδρομο 19E στο Χάμπτον του Τενεσί, όπως ανέφερε η Τροχαία του Τενεσί.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι και θλιμμένοι που ανακοινώνουμε ότι μέλη της ποδηλατικής μας ομάδας υπέστησαν ατύχημα με αυτοκίνητο σήμερα το πρωί ενώ ποδηλατούσαν», ανέφερε το Πανεπιστήμιο Μίλιγκαν σε ανακοίνωσή του. «Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν επαρκώς το μέγεθος αυτής της απώλειας. Οι προσευχές μας είναι μαζί με όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Οι Εντγκαλ και Ρότζερς εντοπίστηκαν νεκροί στον τόπο του ατυχήματος — το οποίο συνέβη περίπου 11 μίλια μακριά από την πανεπιστημιούπολη — ενώ επτά τραυματίες ποδηλάτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο κοντινό Ιατρικό Κέντρο Τζόνσον Σίτι. Ένας ακόμη ποδηλάτης εξετάστηκε και αργότερα πήρε εξιτήριο, όπως αναφέρει η New York Post

Οι ανακοινώσεις από την Τροχαία του Τενεσί

«Η σημερινή μέρα ήταν εξαιρετικά δύσκολη για πολλούς ανθρώπους στο βόρειο ανατολικό Τενεσί», ανέφερε η Τροχαία του Τενεσί (THP) σε δήλωσή της. «Οικογένειες έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Άλλοι περιμένουν νέα για άτομα που τραυματίστηκαν. Συμπαίκτες, προπονητές και ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν κάτι που κανείς δεν περίμενε όταν ξεκίνησε η μέρα.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν αυτή τη στιγμή και, προτού μιλήσουμε για την έρευνα, θέλουμε να ξέρουν ότι και οι δικές μας καρδιές ραγίζουν και προσευχόμαστε γι’ αυτούς», ανέφερε η Τροχαία του Τενεσί.

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας αντιμετωπίζει ο οδηγός

Ο Τζον Μπένφιλντ, κάτοικος του Νιούλαντ της Βόρειας Καρολίνας, κατηγορήθηκε για δύο αδικήματα ανθρωποκτονίας εξ αμελείας με όχημα και πέντε αδικήματα βαριάς σωματικής βλάβης εξ αμελείας με όχημα, όπως δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Πρώτης Δικαστικής Περιφέρειας του Τενεσί, Στίβεν Φίνεϊ.

Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το ατύχημα, συμπεριλαμβανομένου του αν ο ύποπτος οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών. Ενδέχεται να απαγγελθούν επιπλέον κατηγορίες εναντίον του Τζον Μπένφιλντ μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ανέφερε ο Στίβεν Φίνεϊ. Προς το παρόν, ο Τζον Μπένφιλντ κρατείται στη φυλακή της κομητείας Κάρτερ.

Ο Στίβεν Φίνεϊ δεν κατηγόρησε τους ποδηλάτες για το ατύχημα, λέγοντας ότι ήταν μια έμπειρη ομάδα που είχε βγει για μια συνηθισμένη προπόνηση. «Πρόκειται για μια ελίτ ποδηλατική ομάδα. Δεν είναι μια παρέα μελών συλλόγου που μαζεύονται για να κάνουν ποδήλατο. Ξέρουν τι κάνουν», είπε ο Στίβεν Φίνεϊ.

Θρήνος από την ποδηλατική κοινότητα

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι που μάθαμε για το τραγικό ατύχημα που συνέβη σήμερα το πρωί και στο οποίο ενεπλάκη η ποδηλατική ομάδα του Πανεπιστημίου Μίλιγκαν. Τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν στους δύο φοιτητές-αθλητές των οποίων η ζωή χάθηκε πολύ νωρίς, τον Χάιλαν Ένγκνταλ και τον Μπράιντεν Ρότζερς, καθώς και στους ποδηλάτες που τραυματίστηκαν», ανέφερε η Ένωση Ποδηλατών των ΗΠΑ σε δήλωσή της.

Ο Ένγκνταλ είχε πρόσφατα αναρρώσει από κάταγμα μηριαίου οστού που υπέστη μετά από πτώση κατά τη διάρκεια προπόνησης τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Instagram του. Ο έφηβος, ο οποίος φοιτούσε στο Christian Life School στο Kenosha του Ουισκόνσιν, θα μείνει στη μνήμη όλων για τον θερμό του χαρακτήρα. «Ένας υπέροχος άνθρωπος, με μεταδοτικό χαμόγελο, μαγνητική προσωπικότητα, που αγαπούσε τη ζωή», δήλωσε ο Τζεφ Μπογκάτσικ, διευθυντής του σχολείου Christian Life School, στο ABC7 Chicago.

Αντίστοιχο θανατηφόρο δυστύχημα πριν από τέσσερα χρόνια

Το θανατηφόρο ατύχημα της Τετάρτης συνέβη περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο ενός άλλου αθλητή του Πανεπιστημίου Μίλιγκαν σε παρόμοιο ατύχημα. Ο δρομέας του δεύτερου έτους, Έλι Κράμερ βρισκόταν σε προπόνηση πριν από αγώνα στίβου μαζί με δύο συμπαίκτες του, όταν χτυπήθηκαν από έναν μεθυσμένο οδηγό στο Lightfoot της Βιρτζίνια, στις 31 Μαρτίου 2022. Ο Τζος Εφραίν Χερναντέζ Μανσία ομολόγησε την ενοχή του για ανθρωποκτονία εξ αμελείας λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε σχέση με το θανατηφόρο ατύχημα με εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος, όπως ανέφερε το WAVY. Για το τραγικό δυστύχημα, τον Απρίλιο του 2023 καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης.