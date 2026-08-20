Ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Υεμένης – Ένοπλοι κατευθύνουν το πλοίο στη Σομαλία

Έξι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο, κατέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου ανοικτά της Υεμένης και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Νωρίτερα, η υπηρεσία τόνισε ότι είχε λάβει αναφορά για ένα συμβάν 136 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουκάλα της Υεμένης, όπου το δεξαμενόπλοιο, που έπλεε δυτικά στον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε ότι το προσέγγισε ένα μη εξουσιοδοτημένο σκάφος.

Η UKMTO δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και δεν ανέφερε αν το δεξαμενόπλοιο ή το πλήρωμά του είναι ασφαλή. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί η εθνικότητα των ενόπλων, που κατευθύνουν το δεξαμενόπλοιο στη Σομαλία.