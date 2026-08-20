Ρεσάλτο σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Υεμένης – Ένοπλοι κατευθύνουν το πλοίο στη Σομαλία

Έξι ένοπλοι επιβιβάστηκαν και κατέλαβαν τον έλεγχο δεξαμενόπλοιου, ανακατευθύνοντάς το προς τη Σομαλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας UKMTO. Το περιστατικό έλαβε χώρα 136 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουκάλα της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, με την UKMTO να μην παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλεια του πλοίου ή του πληρώματος, ούτε την εθνικότητα των ενόπλων.

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Διεθνή Νέα

ΥΕΜΕΝΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: UKMTO
ΥΕΜΕΝΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: UKMTO
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έξι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο, κατέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία UKMTO.
  • Το περιστατικό αναφέρθηκε 136 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουκάλα της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, όταν το δεξαμενόπλοιο προσέγγισε ένα μη εξουσιοδοτημένο σκάφος.
  • Η UKMTO δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος, ούτε έχει διευκρινιστεί η εθνικότητα των ενόπλων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έξι ένοπλοι επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλοιο, κατέλαβαν τον έλεγχο του πλοίου ανοικτά της Υεμένης και το ανακατεύθυναν προς τη Σομαλία, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

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Νωρίτερα, η υπηρεσία τόνισε ότι είχε λάβει αναφορά για ένα συμβάν 136 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουκάλα της Υεμένης, όπου το δεξαμενόπλοιο, που έπλεε δυτικά στον Κόλπο του Άντεν, ανέφερε ότι το προσέγγισε ένα μη εξουσιοδοτημένο σκάφος.

Η UKMTO δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και δεν ανέφερε αν το δεξαμενόπλοιο ή το πλήρωμά του είναι ασφαλή. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί η εθνικότητα των ενόπλων, που κατευθύνουν το δεξαμενόπλοιο στη Σομαλία.

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