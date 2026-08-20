Ρέθυμνο: «Τα λόγια δεν φτάνουν για να χωρέσουν όλα όσα ήσουν» – Θρήνος για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο

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Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο Ρέθυμνο, ο θάνατος του μόλις 21 ετών Άγγελου Περιστέρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης (19/8/2026), σε τροχαίο δυστύχημα στον Αδελιανό Κάμπο, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε σφοδρά με ταξί.

Ο Άγγελος, σύμφωνα με το Nea Kriti, ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, με ενεργή παρουσία στην πολιτιστική ζωή του Ρεθύμνου και βαθιά σχέση με την κρητική παράδοση από πολύ μικρή ηλικία. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σε μικρή ηλικία μετακόμισε στο Ρέθυμνο.

Υπήρξε πρωτοχορευτής στον Λαογραφικό Σύλλογο «Χοροκρήτες», ενώ παράλληλα ασχολούνταν ενεργά και με τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών, μεταδίδοντας στα μικρότερα παιδιά την αγάπη του για την κρητική μουσική, τον χορό και την παράδοση.

«Φτωχότερος ο κόσμος μας μετά τον χαμό σου»

Συγκλονιστικό είναι το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του συλλόγου «Χοροκρήτες» για τον 21χρονο:

«Τα λόγια δεν φτάνουν για να χωρέσουν όλα όσα ήσουν, Άγγελέ μας.

Κανείς μας δε θα ξεχάσει το φως που σκόρπιζες γύρω σου, τον αυθορμητισμό σου, τα αστεία σου, την αγνότητα της ψυχής σου… Έδινες απλόχερα και τρυφερά την αγάπη σου σε όλους».



Η απώλειά του έχει βυθίσει στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους, τους ανθρώπους του συλλόγου και όλους όσοι τον γνώριζαν μέσα από την παρουσία του, στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

Επέστρεφε σπίτι μετά τη δεύτερη δουλειά του

Ο Άγγελος εργαζόταν καθημερινά, ενώ εκτός από την κύρια εργασία του, απασχολούνταν και σε δεύτερη απογευματινή δουλειά. Το μοιραίο βράδυ της Τετάρτης (19/8/2026), είχε μόλις ολοκληρώσει την εργασία του και επέστρεφε στο σπίτι του.

Η διαδρομή του, όμως, έμελλε να κοπεί απότομα στον Αδελιανό Κάμπο, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ταξί, στην παλιά εθνική οδό. Η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Παρότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 21χρονος φορούσε κράνος, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Συνελήφθη ο οδηγός του ταξί

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και οι αρμόδιες υπηρεσίες, όμως παρά τις προσπάθειες ο νεαρός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη μετά το τροχαίο και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.