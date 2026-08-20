Ισπανία: Τουλάχιστον 60 μετανάστες αποβιβάστηκαν αιφνιδιαστικά σε παραλία με εκατοντάδες λουόμενους – ΒΙΝΤΕΟ

Με μια ασυνήθιστη έκπληξη ήρθαν αντιμέτωποι οι λουόμενοι στο ισπανικό διάσημο θέρετρο «La Manga Club», στην περιοχή Κόστα Καλίντα, καθώς ένα φουσκωτό σκάφος βγήκε κοντά στην παραλία.

Από το σκάφος αποβιβάστηκαν περί τους 60 μετανάστες από την Αφρική. Πρόκειται για μια ακόμη απόβαση μετά τα γεγονότα της εισβολής στη Θέουτα από το Μαρόκο.

Οι άνδρες που επέβαιναν στο σκάφος ακούγονταν να πανηγυρίζουν καθώς έφταναν στην ακτή, ενώ οι έκπληκτοι λουόμενοι μάζευαν τα πράγματά τους και απομακρύνονταν από την άκρη της θάλασσας. Τουλάχιστον μία γυναίκα φαινόταν να καλύπτει τον σώμα της με φόβο, καθώς οι άνδρες πηδούσαν στη θάλασσα και κολυμπούσαν τα τελευταία μέτρα μέχρι την άμμο, μετά το ταξίδι τους διαμέσου της Μεσογείου.

Έκπληκτοι οι λουόμενοι

Μια γυναίκα που παρακολουθούσε τη σουρεαλιστική σκηνή που ξεδιπλωνόταν μπροστά στα μάτια της ακούστηκε να λέει: «Είναι ένα αναθεματισμένο patera». Όπου «patera» είναι το ανοιχτό σκάφος με επίπεδη βάση που χρησιμοποιείται συχνά για τη μεταφορά παράνομων μεταναστών, καθώς αυτοί πηδούσαν στη θάλασσα. Η ίδια ζήτησε από έναν άνδρα που τη συνόδευε να καλέσει την αστυνομία.

Εκτιμάται ότι 60 άτομα επέβαιναν στο σκάφος που έφτασε χθες στην Κάλα Ντελ Μπάρκο, έναν μικρό όρμο με χρυσή άμμο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο θέρετρο La Manga Club, το οποίο αποτελεί δημοφιλή προορισμό για χειμερινή προπόνηση κορυφαίων αθλητικών συλλόγων. Το σκάφος έκανε αναστροφή και κατευθύνθηκε πίσω προς την κατεύθυνση από την οποία είχε έρθει, ενώ οι μετανάστες έτρεξαν πάνω στην άμμο και εξαφανίστηκαν.

«Δεν υπήρχε έλεγχος από τα ραντάρ;»

Ο Ισπανός πολιτικός Φρανσίσκο Μπερνάμπε, πρώην δήμαρχος της Λα Ουνιόν, που βρίσκεται κοντά στην παραλία, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα: «Δεκάδες παράνομοι μετανάστες αποβιβάστηκαν σήμερα στον όρμο του La Manga Club». «Πώς είναι δυνατόν ένα σκάφος αυτού του μεγέθους να μην εντοπίστηκε από τα ραντάρ επιτήρησης; Είναι χαλασμένα; Τα έχουν απενεργοποιήσει; Ή λειτουργούν και απλώς τα αγνοούν;», διερωτήθηκε ο Φρανσίσκο Μπερνάμπε. «Είναι εξαιρετικά σοβαρό», τόνισε.

Δήμαρχος Καρταχένα: «Δεν μπορούμε να δεχτούμε τις μαφίες»

Η Νοέλια Αρόγιο, δήμαρχος του δήμου Καρταχένα, στον οποίο ανήκει η Κάλα ντελ Μπάρκο, εξέφρασε την οργή της: «Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό!». «Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι μαφίες της εμπορίας ανθρώπων καταφέρνουν τόσο εύκολα να φτάνουν στις ακτές μας», τόνισε.

«Αν ένα σκάφος με μετανάστες μπορεί να φτάσει σε έναν όρμο όπως αυτόν, να αποβιβάσει τους επιβάτες του υπό το βλέμμα των πολιτών και στη συνέχεια να αποχωρήσει, πρέπει να αναρωτηθούμε πώς λειτουργεί ο έλεγχος των θαλάσσιων συνόρων μας», υπογράμμισε.

Νεαροί μετανάστες μεταξύ τους και ανήλικοι

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη δώσει καμία πληροφορία σχετικά με τον αριθμό των μεταναστών που πραγματοποίησαν τη διέλευση και δεν ήταν αμέσως σαφές σήμερα το πρωί πόσοι έχουν εντοπιστεί. Πρόκειται κυρίως για άνδρες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι στα τέλη της εφηβείας ή στα είκοσί τους. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε μια σειρά κλήσεων έκτακτης ανάγκης από τουρίστες και ντόπιους που βρίσκονταν στην παραλία, αλλά έφτασε αφού οι μετανάστες είχαν ήδη αποβιβαστεί από το σκάφος.

Πολιτική προστασίας των ανήλικων μεταναστών

Το χθεσινό περιστατικό συνέπεσε με την αλλαγή στάσης της ισπανικής κυβέρνησης σχετικά με τα παιδιά μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα στις 30 Ιουλίου. Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε – Μαρλάσκα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι όσοι είχαν εισέλθει στον ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής θα επαναπροωθούνταν στο Μαρόκο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε γνωστό ότι η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού του Πέδρο Σάντσεθ θα επιτρέψει σε 500 ανηλίκους να μεταφερθούν στην ηπειρωτική χώρα, σε μια απόφαση που έχει επικριθεί από πολιτικούς της αντιπολίτευσης.

Μνήμες από την εισβολή της Θέουτα

Αν και οι περισσότεροι από τους περίπου 72.500 μετανάστες που έφτασαν κολυμπώντας στη Θέουτα κατά τη μαζική διέλευση στα τέλη του περασμένου μήνα επέστρεψαν στη συνέχεια στο Μαρόκο, χιλιάδες παρέμειναν εκεί, με πολλούς να στήνουν πρόχειρα καταλύματα σε μια παραλία, την οποία η Αστυνομία άρχισε να εκκενώνει σήμερα το πρωί στο πλαίσιο μιας μαζικής επιχείρησης ασφαλείας.