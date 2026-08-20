Κρήτη: Γύπας περιφερόταν εξαντλημένος στον ΒΟΑΚ – Οδηγός τον προστάτευσε από διερχόμενα οχήματα – ΒΙΝΤΕΟ

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Καθημερινό έχει καταστεί το φαινόμενο όρνεων, εξαντλημένων, αφυδατωμένων και ταλαιπωρημένων να εντοπίζονται σε απρόβλεπτα μέρη στην Κρήτη όπως αυτοκινητόδρομους, παραλίες ακόμη και σε αστικά σημεία. Πρόκειται κυρίως για νεαρά σε ηλικία όρνεα οι δυνάμεις των οποίων τα εγκαταλείπουν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και ανήμπορα να πετάξουν σταματούν στα πιο απίθανα μέρη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος του Ρεθύμνου. Πολίτης εντόπισε ένας νεαρό γύπα να περιφέρεται εξαντλημένος πάνω στον αυτοκινητόδρομο και έσπευσε να τον βοηθήσει. Τον προστάτευσε από τα διερχόμενα οχήματα, του έδωσε νερό και τροφή και ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες περιμένοντας στο σημείο μέχρις ότου φτάσει η ομάδα της Δασικής Υπηρεσίας που παρέλαβε το εξαντλημένο αρπακτικό για φροντίδα και αποκατάσταση.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«ΣΗΜΕΡΑ, ΣΤΟΝ ΒΟΑΚ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΖΩΗ.

Κινούμενος σήμερα στον ΒΟΑΚ, στο Ρέθυμνο, αντίκρισα ένα Όρνιο καταμεσής στον δρόμο. Ένα υπέροχο άγριο πλάσμα, εμφανώς εξαντλημένο, ενώ γύρω του τα αυτοκίνητα περνούσαν με μεγάλη ταχύτητα.

Σταμάτησα αμέσως. Μαζί με άλλους ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο, διακόψαμε για λίγο την κυκλοφορία και, με μεγάλη προσοχή, καταφέραμε να το απομακρύνουμε από το οδόστρωμα πριν συμβεί το χειρότερο.

Είχα μαζί μου μόνο λίγο νερό και λίγη γατοτροφή. Του έβαλα νερό και του έδωσα λίγη τροφή, κυρίως για να παραμείνει στο ασφαλές σημείο και να μην ξαναβγεί στον δρόμο. Και μείναμε εκεί μαζί του, προσπαθώντας να το προστατεύσουμε από τα διερχόμενα αυτοκίνητα.

Επικοινώνησα αμέσως με την ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα και, κατόπιν της καθοδήγησής τους, κάλεσα τη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου.

Η ανταπόκρισή τους ήταν πραγματικά άμεση. Έφτασαν πολύ γρήγορα, παρέλαβαν το Όρνιο με ασφάλεια και μας ενημέρωσαν ότι φαίνεται εξαντλημένο και πιθανότατα χρειάζεται ενυδάτωση και ηλεκτρολύτες. Θα λάβει την απαραίτητη φροντίδα και, όταν είναι έτοιμο, θα απελευθερωθεί ξανά εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη φύση. Ελεύθερο.

Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς το έφερε σε αυτή την κατάσταση. Η ζέστη, η έλλειψη νερού ή τροφής, κάποιος αποπροσανατολισμός ή ακόμη και οι πρόσφατες φωτιές στην περιοχή μπορεί να έχουν παίξει κάποιον ρόλο. Αυτό θα το γνωρίζουν οι ειδικοί.

Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι για αρκετή ώρα άνθρωποι που δεν γνωρίζαμε ο ένας τον άλλον μείναμε στο ίδιο σημείο για έναν και μόνο λόγο:

ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΜΙΑ ΖΩΗ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που σταμάτησαν και βοήθησαν και ιδιαίτερα στη Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου για την εξαιρετικά άμεση ανταπόκριση και την ασφαλή παραλαβή του πουλιού.

Και τελικά ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο:

Για να σωθεί μια ζωή δεν χρειάζεται πάντα να κάνεις κάτι σπουδαίο. Χρειάζεται, μερικές φορές, απλώς να μην την προσπεράσεις».