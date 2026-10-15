Τέμπη: Οργή συγγενών για τις νέες φωτογραφίες με οστά που ανέβασε και απέσυρε ο Κυριάκος Βελόπουλος

Την οργή συγγενών θυμάτων της πολύνεκρης σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη προκάλεσαν οι νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Βελόπουλος και κατέβασε στη συνέχεια, μετά τις αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έδειξε φωτογραφίες με οστά στη Βουλή, ισχυριζόμενος ότι ανήκουν σε θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, κάτι που διαψεύστηκε από τον Γιώργο Φλωρίδη αλλά και από συγγενείς, που σημείωσαν ότι πρόκειται για οστά ζώων.

Στη συνέχεια, όμως, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επανήλθε με φωτογραφίες από ανθρώπινα οστά θυμάτων του δυστυχήματος, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και έχουν δοθεί στους συγγενείς. Μετά τις νέες αντιδράσεις που προκλήθηκαν, κατέβασε την συγκεκριμένη ανάρτηση και δημοσίευσε μία νέα, διορθωμένη, που δεν περιλαμβάνει φωτογραφίες.

Η διορθωμένη ανάρτηση του Κυριάκου Βελόπουλου

«Απάντηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στις αθλιότητες Φλωρίδη. Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες οστών που βρέθηκαν στον χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη «μάνδρα Πανδρεμμένου», ευρήματα τα οποία σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ. Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να παρέμβει προκειμένου να γίνει επιτέλους ο έλεγχος των οστών και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις από τις φωτογραφίες. Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης «αμφισβητεί» ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο «ξεμπάζωμα» τον ενημερώνουμε ότι έχουμε στην διάθεσή μας το μακάβριο φωτογραφικό υλικό, το οποίο μπορούμε να του το προσκομίσουμε ανά πάσα στιγμή. Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες των συγγενών για το νέο «μπάζωμα» των οστών και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα το υλικό, αντί να το αμφισβητεί».

Πλακιάς: Η λέξη σεβασμός στα ιερά οστά των παιδιών μας δεν του λέει τίποτα;

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Νίκου Πλακιά για την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου, σημειώνοντας ότι «αυτήν την φορά δεν είναι φωτογραφίες ζώων αλλά ανθρώπων» και προσθέτοντας πως «η μία μάλιστα φωτογραφία είναι από μέλος της οικογένειας μου».

«Η λέξη ντροπή δεν του λέει τίποτα; Η λέξη αξιοπρέπεια τίποτα; Η λέξη σεβασμός όχι σε εμένα αλλά στα ιερά οστά των παιδιών μας δεν του λέει τίποτα;», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Πλακιάς.

Αναλυτικά, γράφει τα εξής:

«Ο @velopky μετά την ανάρτηση μου ανέβασε άλλη ανάρτηση με φωτογραφίες δειγμάτων από το Κουλούρι και την μάντρα Πανδρεμμενου. Αυτήν την φορά δεν είναι φωτογραφίες ζώων αλλά ανθρώπων. Βέβαια τα δείγματα που είναι στις φωτογραφίες είναι ταυτοποιημένα και έχουν παραδοθεί στους συγγενείς. Η μία μάλιστα φωτογραφία είναι από μέλος της οικογένειας μου. Μπροστά στο να φτιάξει την εικόνα του δεν διστάζει να δείχνει δημόσια οστά θυμάτων από τα ΤΕΜΠΗ. Αυτό είναι το ενδιαφέρον του για εμάς τέσσερα χρόνια τώρ . Τέσσερα χρόνια εκμετάλλευση και τίποτα άλλο αυτό έκανε ο συγκεκριμένος με αυτές τις φωτογραφίες που ανέβασε σήμερα. Η λέξη ντροπή δεν του λέει τίποτα; Η λέξη αξιοπρέπεια τίποτα; Η λέξη σεβασμός όχι σε εμένα αλλά στα ιερά οστά των παιδιών μας δεν του λέει τίποτα; Βέβαια μετά και όταν κατάλαβε τι έκανε (αν και δεν νομίζω να καταλαβαίνει και πολλά ) τις κατέβασε αλλά πλέον ήταν αργά . Τουλάχιστον μπορούσε εκεί μέσα στην βουλή που έδειχνε τις φωτογραφίες από τα βοοειδή και τον σκύλο να δείχνει και μια με τον εαυτό του».

Ο @velopky μετά την ανάρτηση μου ανέβασε άλλη ανάρτηση με φωτογραφίες δειγμάτων από το Κουλούρι και την μάντρα Πανδρεμμενου

Αυτήν την φορά δεν είναι φωτογραφίες ζώων αλλά ανθρώπων.

Βέβαια τα δείγματα που είναι στις φωτογραφίες είναι ταυτοποιημένα και έχουν παραδοθεί στους συγγενείς.

Η μία μάλιστα φωτογραφία είναι από μέλος της οικογένειας μου .

Μπροστά στο να φτιάξει την εικόνα του δεν διστάζει να δείχνει δημόσια οστά θυμάτων από τα ΤΕΜΠΗ .

Αυτό είναι το ενδιαφέρον του για εμάς τέσσερα χρόνια τώρα .

Τέσσερα χρόνια εκμετάλλευση και τίποτα άλλο αυτό έκανε ο συγκεκριμένος με αυτές τις φωτογραφίες που ανέβασε σήμερα .

Η λέξη ντροπή δεν του λέει τίποτα ;

Η λέξη αξιοπρέπεια τίποτα ;

Η λέξη σεβασμός όχι σε εμένα αλλά στα ιερά οστά των παιδιών μας δεν του λέει τίποτα ;

Βέβαια μετά και όταν κατάλαβε τι έκανε (αν και δεν νομίζω να καταλαβαίνει και πολλά ) τις κατέβασε αλλά πλέον ήταν αργά .

Τουλάχιστον μπορούσε εκεί μέσα στην βουλή που έδειχνε τις φωτογραφίες από τα βοοειδή και τον σκύλο να δείχνει και μια με τον εαυτό του . — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) October 15, 2026

Βλάχος: «Όχι άλλα ψέματα»

Κάτω από την ανάρτηση του Κυριάκου Βελόπουλου, απάντησε ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

«Όχι άλλα ψέματα, ιδιαίτερα με αυτά τα ζητήματα. Μείνε στο ξυλόλιο, στα μυγάκια και στα κουνούπια που είσαι ειδικός. Όλα τα δείγματα που ανέβασες έχουν ελεγχθεί, και ορισμένα μάλιστα έχουν ταυτοποιηθεί και παραδοθεί στις οικογένειες των θυμάτων. Μην κάνεις τον κόπο να το σβήσεις, οι οικογένειες έχουν ενημερωθεί και υπάρχουν screenshots».