Λαμία: Απάτη με «δορυφόρο» στο Αμούρι – Άρπαξαν χρυσαφικά μεγάλης αξίας από ηλικιωμένη

Παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας και τις συλλήψεις που έχει κάνει, η μάστιγα με τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων καλά κρατεί. Το πιο πρόσφατο περιστατικό τηλεφωνικής εξαπάτησης σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Αμούρι Λαμίας, με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία οι επιτήδειοι κορόιδεψαν χρησιμοποιώντας το τέχνασμα του «δορυφόρου της Εφορίας». Οι δράστες απέσπασαν χρυσαφικά μεγάλης αξίας, άνω των 15.000 ευρώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, για να εξαφανιστούν μετά με αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamianow.gr, η 76χρονη βρισκόταν στην κατοικία της, στο Αμούρι, μαζί με τον σύζυγό της, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνώστους, οι οποίοι έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο τους. Κατάφεραν να πείσουν τη γυναίκα ότι ένας δήθεν «δορυφόρος της Εφορίας» επρόκειτο να περάσει πάνω από την περιοχή και να καταγράψει χρήματα και χρυσαφικά που βρίσκονταν μέσα στα σπίτια.

Εκμεταλλευόμενοι την ανησυχία που προκάλεσαν, κατάφεραν να παραπλανήσουν την ηλικιωμένη και να την οδηγήσουν στην παράδοση των πολύτιμων αντικειμένων της.

Διέφυγαν με μαύρο Skoda Octavia

Στις περίπου 19.00 ένα άτομο εμφανίστηκε στην κατοικία του ηλικιωμένου ζευγαριού και παρέλαβε τα χρυσαφικά της γυναίκας. Αμέσως μετά, ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα, επιβαίνοντας σε μαύρο Skoda Octavia στο οποίο επέβαινε ένα ακόμη άτομο.

Το νέο περιστατικό στο Αμούρι έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά παρόμοιων υποθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, με τους δράστες να χρησιμοποιούν το εξωφρενικό πρόσχημα του «δορυφόρου της Εφορίας».

Τον Αύγουστο του 2026, στη Βοιωτία, μία 90χρονη γυναίκα εξαπατήθηκε με την ίδια μέθοδο, χάνοντας περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Οι δράστες την είχαν πείσει ότι έπρεπε να απομακρύνει τα πολύτιμα αντικείμενα από το σπίτι της, προκειμένου να μη βρεθεί αντιμέτωπη με δήθεν φορολογικές κυρώσεις.

Αντίστοιχη απόπειρα σημειώθηκε και σε χωριό της Λαμίας τον Σεπτέμβριο, όταν απατεώνες επιχείρησαν να αποσπάσουν χρήματα και χρυσές λίρες από 67χρονο.

Όμως, ο άνδρας αντιλήφθηκε την απάτη και σε συνεργασία με την αστυνομία, κατάφερε να παγιδεύσει τους επιτήδειους, οδηγώντας στη σύλληψη τριών ατόμων.