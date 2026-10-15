Φλωρίδης: «Τα οστά που έδειξε ο κ. Βελόπουλος ανήκουν σε ζώα για αυτό και δεν είναι στην δικογραφία των Τεμπών» – Τι απαντά η Ελληνική Λύση

«Η απάτη συνεχίστηκε. Αρχηγός κόμματος έφερε εδώ φωτογραφίες με οστά ζώων». Αυτό κατήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέχεια της αντιπαράθεσης που είχε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, αλλά και την ύπαρξη οστών σε κούτες έξω από το γραφείο του ανακριτή, τα οποία, είπε, δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Ο υπουργός επικαλούμενος όπως είπε «ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ένας συγγενής των θυμάτων» αναφέρει ότι «αυτά είναι οστά ζώων. Δεν αφορούν ανθρώπους».

Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι «ζήτησα από ρεπορτάζ να πληροφορηθώ εάν τελικά υπήρξε κάποια τέτοια εξέλιξη με εύρεση οστών και γιατί βρέθηκαν εκεί (εν. έξω από το γραφείο του Ανακριτή) και αυτό που πληροφορήθηκα ότι πρόκειται για οστά που βρέθηκαν και με βάση μελέτη που έγινε από ανθρωπολόγο πιστοποιήθηκε ότι αυτά ανήκουν σε ζώα, για αυτό και δεν είναι στην δικογραφία».

Ο υπουργός ανέφερε ότι δυστυχώς «ακόμα και σήμερα συνεχίζεται μια απάτη που ξεπερνά κάθε όριο. Αρχηγός κόμματος έφερε εδώ φωτογραφίες, που δεν τόλμησε να τις καταθέσει επίσημα στα Πρακτικά».

Επιμένει η Ελληνική Λύση – Τι απαντά ο κ. Βελόπουλος

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας επέμεινε λέγοντας πως τις φωτογραφίες αυτές μας τις έφεραν γονείς, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Γονέων ο κ. Ασλανίδης. Ποιον λοιπόν επικαλείται ο κ. Φλωρίδης τον κ. Πλακιά; ο οποίος γύρισε την ιστορία του;» Αυτές οι φωτογραφίες που σας έδωσε ο κ. Βελόπουλος είναι για να τις δείτε και μας πείτε γιατί δεν είναι μέσα στην δικογραφία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του απάντησε ότι «τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για εσάς, καθώς υπήρξε και δεύτερη ανάρτηση από άλλον συγγενή. Και ξέρετε τι λέει, ότι πριν δύο χρόνια το 2024, την ίδια ημέρα 15 Οκτωβρίου, ο διορισμένος από τον ανακριτή Ανθρωπολόγος κατέθεσε την έκθεσή του, η οποία είναι μέσα στην δικογραφία προσδιορίζοντας τα οστά αυτά ως οστά σκύλου και κάποια ότι ήταν από αγελάδα. Από το 2024 είναι σε γνώση όλων ότι υπάρχει αυτή η έκθεση που διαχώρισε τα οστά και έμειναν εκτός της δικογραφίας όλα όσα αφορούν ζώα. Αυτά ήρθατε λοιπόν να μας πείτε ότι συνιστούν μια τεράστια έλλειψη στην ανάκριση!»

Ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος με ανακοίνωσή του επιτίθεται στον υπουργό Δικαιοσύνης, σημειώνοντας: «Σήμερα στην ομιλία μου αναφέρθηκα στις 200 φωτογραφίες που υπάρχουν από το χώρο στο Κουλούρι και στην λεγόμενη «μάνδρα Πανδρεμμένου» και οι οποίες σύμφωνα με καταγγελίες συγγενών δεν ελέγχθηκαν ποτέ.

Ζήτησα από τον κ. Φλωρίδη να τις ελέγξει ο ίδιος και δειγματοληπτικά του κατέθεσα τρεις. Αφού λοιπόν ο Φλωρίδης «αμφισβητεί» ακόμα και τώρα ότι υπάρχουν ανθρώπινα οστά από το βέβηλο “ξεμπάζωμα” του καταθέτω μερικές ακόμα φωτογραφίες.

Όλο αυτό το υλικό με τις φωτογραφίες το έχει ο σύλλογος Θυμάτων Τεμπών και ο πρόεδρος του ο οποίος απεκάλεσε τον κύριο Φλωρίδη “ανάλγητο κάθαρμα”. Ευχόμαστε ειλικρινά να μην επιβεβαιωθεί ο κύριος Ασλανίδης και ο κ. Φλωρίδης να ελέγξει έστω και τώρα τις φωτογραφίες, αντί να τις αμφισβητεί.»

Ακολουθούν οι φωτογραφίες που έχει επισυνάψει η Ελληνική Λύση και λεζάντες όπως τις αναφέρει ο συγκεκριμένος πολιτικός σχηματισμός: