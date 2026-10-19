Ιστορική πρωτιά: Ουκρανικό drone διέσωσε τραυματισμένο στρατιώτη ανυψώνοντάς τον στον αέρα – ΒΙΝΤΕΟ

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Σε μια επιχείρηση που αλλάζει τα δεδομένα της πολεμικής τακτικής και καταγράφεται ως η πρώτη του είδους της στην ιστορία των στρατιωτικών αναμετρήσεων, οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να διασώσουν έναν βαριά τραυματισμένο στρατιώτη από την πρώτη γραμμή του πυρός, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ένα ειδικά τροποποιημένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Το ρίσκο της επιχείρησης

Ο πεζικάριος με το όνομα «Κόστια» βρισκόταν τραυματισμένος και εντελώς μόνος σε προκεχωρημένη θέση στο μέτωπο του Χαρκόβου, στα ανατολικά της χώρας.

Η περιοχή ήταν ασφυκτικά περικυκλωμένη από σμήνη ρωσικών drone αυτοκτονίας τύπου FPV (First Person View) —τα οποία δεν μπορούν να εξουδετερωθούν με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου (jamming)— ενώ το έδαφος γύρω του ήταν πυκνά ναρκοθετημένο.

Οι συνθήκες αυτές καθιστούσαν παντελώς αδύνατη την προσέγγιση επίγειων ομάδων διάσωσης ή ακόμα και μη επανδρωμένων τροχοφόρων οχημάτων.

Μπροστά στο αδιέξοδο, η διοίκηση αποφάσισε να εφαρμόσει μια πρωτοποριακή λύση: την επιστράτευση ενός βαρέως τροποποιημένου βομβαρδιστικού drone.



Πλαισιωμένο από έναν ολόκληρο στόλο υποστηρικτικών αεροσκαφών —που περιλάμβανε μικρότερα drones αυτοκτονίας FPV, αλλά και drones εξοπλισμένα με ειδικά δίχτυα για την παγίδευση τυχόν εχθρικών αεροσκαφών— το βαρύ drone πραγματοποίησε κάθετη εφόρμηση και προσγειώθηκε ακριβώς δίπλα στον τραυματία.

Αεροδιακομιδή 18 χιλιομέτρων

Εντυπωσιακά βίντεο από την επιχείρηση καταγράφουν τον στρατιώτη της 92ης Μεμονωμένης Ταξιαρχίας Εφόδου να προσδένεται με ιμάντες στο βαρύ αεροσκάφος τύπου Heavy Shot, το οποίο κατηύθυνε εξ αποστάσεως ο χειριστής «Τσόρνι» της 30ής Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας.

Κρεμασμένος από την ειδική εξάρτυση στο κάτω μέρος του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ο στρατιώτης —βάρους 80 κιλών— ανυψώθηκε στον αέρα και μεταφέρθηκε σε απόσταση 18 χιλιομέτρων μακριά από τη γραμμή του μετώπου, φτάνοντας σε ασφαλές σημείο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, ο ουκρανικός στόλος των συνοδευτικών drone κάλυπτε το συγκεκριμένο αεροσκάφος από όλες τις πλευρές, επιτηρώντας τον εναέριο χώρο για την πιθανότητα εμφανίσεως ρωσικών αεροσκαφών.

Mόλις ο τραυματίας πάτησε στο έδαφος, ο διοικητής της Μονάδας Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της 92ης Ταξιαρχίας Εφόδου, γνωστός με το ψευδώνυμο «Ναπάλμ», του απηύθυνε μέσω ασυρμάτου από το κέντρο επιχειρήσεων τη φράση: «Καλώς όρισες πίσω στη Γη».

Μιλώντας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αεροδιακομιδής, ο «Ναπάλμ» δήλωσε: «Πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός. Σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο στην εκκένωση τραυματιών, στο οποίο νομοτελειακά θα φτάσουμε όλοι μας. Τώρα ξεκινά η σοβαρή, συστηματική δουλειά ώστε να διασφαλίσουμε ότι τέτοιου είδους αποστολές θα πραγματοποιούνται σε τακτική βάση».

«Ήταν μόνος του στη θέση εκείνη την ώρα, συνεχίζοντας να εκτελεί τα καθήκοντά του. Είναι ένας αδιανόητα δυνατός άνθρωπος. Ήμασταν σε συνεχή επαφή μαζί του, προμηθεύοντάς τον με φάρμακα και τρόφιμα. Ο ήρωας δέχθηκε να το επιχειρήσει. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς πρέπει να ένιωθε εκεί, ακούγοντας και βλέποντας ένα τέτοιο μηχάνημα να καταφθάνει».

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με την Daily Mail, τo Heavy Shot που χρησιμοποιήθηκε στην αποστολή κατασκευάστηκε από την εταιρεία Gurzuf Defence, η οποία κατέχει το ουκρανικό ρεκόρ ανύψωσης βάρους 130 κιλών.

Το συγκεκριμένο μοντέλο, που φέρει την ονομασία «Ayudag», από το ομώνυμο βουνό της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει φορτίο 90 κιλών σε απόσταση έως και 25 χιλιομέτρων.

«Ήταν μια εξαιρετικά επικίνδυνη και περίπλοκη επιχείρηση, καθώς οι Ρώσοι κυνηγούν ενεργά αυτά τα αεροσκάφη», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ο Ρομάν Τσιμπαλιούκ, εκπρόσωπος της εταιρείας.

«Στην επιχείρηση επιστρατεύτηκε κάθε διαθέσιμο μέσο. Το Ayudag λειτούργησε ως πλατφόρμα εκκένωσης, ενώ τα drones αυτοκτονίας FPV, τα αεροσκάφη με τα εκτοξευόμενα δίχτυα και άλλα βομβαρδιστικά παρείχαν κάλυψη στον άνδρα. Όπως πάντα, υπάρχουν μόνο δύο πιθανά αποτελέσματα: η επιτυχία ή η αποτυχία. Αυτή τη φορά, τα καταφέραμε».

Η Gurzuf Defence προσέφερε το βαρύ drone στους στρατιώτες δωρεάν, αφού προηγουμένως υπέστη ειδικές μετατροπές προκειμένου να διατηρεί τη σταθερότητα και την ισορροπία του χωρίς να ανατρέπεται ή να ταλαντεύεται υπερβολικά.

Σε βίντεο εκπαίδευσης που περιήλθαν στη διάθεση της Daily Mail, φαίνονται οι δοκιμές ανύψωσης φορτίων με βάρος αντίστοιχο ενός ανθρώπινου σώματος στο κάτω μέρος του drone.

Ο «Τσόρνι», ο πιλότος που οδήγησε τον τραυματισμένο στρατιώτη σε ασφαλές σημείο, σημείωσε: «Παραδώσαμε ειδικό εξοπλισμό στον σύντροφό μας και φτιάξαμε ένα βίντεο-οδηγό για το πώς να τον χρησιμοποιήσει. Είμαι πολύ ευτυχής που όλα πήγαν καλά. Η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά σχεδιασμένη και συμμετείχε πάρα πολύς κόσμος».

Ο «Κόστια» μεταφέρθηκε με επιτυχία σε ασφαλές σημείο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται, υποβαλλόμενος σε θεραπεία και αποκατάσταση.

Απάντηση στη ρωσική προπαγάνδα και νέα μοντέλα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Gurzuf Defence, Πάβλο Φέλντμπλιουμ, πρώην ηγετικό στέλεχος της ιουδαϊκής κοινότητας της Μόσχας, κατασκευάζει πλέον μη επανδρωμένα αεροσκάφη για στρατιωτικές μονάδες σε ολόκληρη την Ουκρανία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Τάγμα Αζόφ και η 3η Ταξιαρχία Εφόδου, τις οποίες η ρωσική προπαγάνδα κατηγορεί ως νεοναζιστικές.

«Οι ρωσικές ιστορίες περί αντισημιτισμού στην Ουκρανία δεν είναι τίποτα περισσότερο από προπαγάνδα. Στεκόμαστε ενωμένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην παραγωγική γκάμα της εταιρείας, ο Ρομάν Τσιμπαλιούκ εξήγησε ότι κατασκευάζουν μια σειρά από διαφορετικά μοντέλα.

«Υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα. Το πρώτο είναι το Immortal, το οποίο διαθέτει το πιο προηγμένο μας σύστημα πλοήγησης. Στη συνέχεια υπάρχει ένα ελαφρύτερο μοντέλο που ονομάζεται Zhvvyi στα ουκρανικά, το οποίο πετάει με τη χρήση του Starlink. Και μετά υπάρχει το τυπικό Heavy Shot.

Πέραν αυτών των τριών, ο αριθμός των τροποποιήσεων είναι τεράστιος. Ούτε εγώ ο ίδιος δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό των εκδόσεων που διαθέτουμε, επειδή συχνά τα κατασκευάζουμε προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης μονάδας και στις αποστολές που καλείται να εκτελέσει.

Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης μοντέλα με αυξημένη χωρητικότητα ωφέλιμου φορτίου. Ένα μοντέλο που έχει ήδη εγκριθεί επίσημα από το υπουργείο Άμυνας και παράγεται πλέον σε βιομηχανική κλίμακα κατόπιν παραγγελιών από μονάδες ολόκληρου του στρατεύματος είναι το Ayudag-6».