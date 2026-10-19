Πολωνία: Συνελήφθη για κατασκοπεία στρατιωτικός με διπλή υπηκοότητα

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Στη σύλληψη στρατιωτικού με διπλή υπηκοότητα για κατασκοπεία προχώρησε η Στρατονομία της Πολωνίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές.

Πρόκειται για στρατιωτικό, ο οποίος παρακολουθούσε πρόγραμμα εκπαίδευσης για έφεδρους αξιωματικούς στην Ακαδημία της Πολωνίας στην κεντρική πόλη Λοτζ. Ο ίδιος έχει διπλή υπηκοότητα Ουκρανική και Πολωνική.

«Το εν λόγω άτομο απέκτησε την πολωνική υπηκοότητα πριν από κάποιο καιρό, και γι’ αυτό όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν ακριβώς όπως έπρεπε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τσεζάρι Τομτσίκ. Ένας εκπρόσωπος της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας στο Λοτζ επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση την Παρασκευή, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εφημερίδα «Rzeczpospolita» ανέφερε ότι ο ύποπτος παρακολουθούσε πρόγραμμα εκπαίδευσης για έφεδρους αξιωματικούς στην ακαδημία και ότι, κατά τη σύλληψή του, οι αρχές βρήκαν στην κατοχή του αρκετά κινητά τηλέφωνα, δέσμες εγγράφων, επίσημες σφραγίδες και μεγάλη ποσότητα μετρητών και χρυσού.

Υπενθυμίζουμε ότι η Πολωνία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία ότι προβαίνει σε κατασκοπευτική δράση και άσκηση επιρροής στο έδαφός της, χρησιμοποιώντας μάλιστα και αλλοδαπούς υπηκόους, ενώ η Μόσχα αρνείται τέτοιες ενέργειες.