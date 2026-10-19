Πολωνία: Συνελήφθη για κατασκοπεία στρατιωτικός με διπλή υπηκοότητα

Η Στρατονομία της Πολωνίας προχώρησε στη σύλληψη στρατιωτικού με διπλή πολωνική και ουκρανική υπηκοότητα με την κατηγορία της κατασκοπείας, ο οποίος παρακολουθούσε πρόγραμμα εκπαίδευσης εφέδρων αξιωματικών στη Στρατιωτική Ιατρική Ακαδημία στο Λοτζ . Στην κατοχή του υπόπτου εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα, επίσημες σφραγίδες, δέσμες εγγράφων, καθώς και σημαντική ποσότητα μετρητών και χρυσού. Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καταγγελιών της Βαρσοβίας για ρωσική κατασκοπευτική δράση μέσω αλλοδαπών υπηκόων.

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Διεθνή Νέα

ΠΟΛΩΝΙΑ – ΣΤΡΑΤΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΠΟΛΩΝΙΑ – ΣΤΡΑΤΟΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην σύλληψη στρατιωτικού με διπλή ουκρανική και πολωνική υπηκοότητα προχώρησε η Στρατονομία της Πολωνίας, ο οποίος παρακολουθούσε πρόγραμμα εκπαίδευσης για έφεδρους αξιωματικούς στο Λοτζ.
  • Κατά τη σύλληψή του, οι πολωνικές αρχές εντόπισαν στην κατοχή του αρκετά κινητά τηλέφωνα, δέσμες εγγράφων, επίσημες σφραγίδες και μεγάλη ποσότητα μετρητών και χρυσού.
  • Η Πολωνία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία για κατασκοπευτική δράση και άσκηση επιρροής στο έδαφός της με τη χρήση αλλοδαπών υπηκόων, ισχυρισμούς που η Μόσχα αρνείται.

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Στη σύλληψη στρατιωτικού με διπλή υπηκοότητα για κατασκοπεία προχώρησε η Στρατονομία της Πολωνίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές.

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Πρόκειται για στρατιωτικό, ο οποίος παρακολουθούσε πρόγραμμα εκπαίδευσης για έφεδρους αξιωματικούς στην Ακαδημία της Πολωνίας στην κεντρική πόλη Λοτζ. Ο ίδιος έχει διπλή υπηκοότητα Ουκρανική και Πολωνική.

«Το εν λόγω άτομο απέκτησε την πολωνική υπηκοότητα πριν από κάποιο καιρό, και γι’ αυτό όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν ακριβώς όπως έπρεπε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τσεζάρι Τομτσίκ. Ένας εκπρόσωπος της Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας στο Λοτζ επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση την Παρασκευή, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Η εφημερίδα «Rzeczpospolita» ανέφερε ότι ο ύποπτος παρακολουθούσε πρόγραμμα εκπαίδευσης για έφεδρους αξιωματικούς στην ακαδημία και ότι, κατά τη σύλληψή του, οι αρχές βρήκαν στην κατοχή του αρκετά κινητά τηλέφωνα, δέσμες εγγράφων, επίσημες σφραγίδες και μεγάλη ποσότητα μετρητών και χρυσού.

Υπενθυμίζουμε ότι η Πολωνία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία ότι προβαίνει σε κατασκοπευτική δράση και άσκηση επιρροής στο έδαφός της, χρησιμοποιώντας μάλιστα και αλλοδαπούς υπηκόους, ενώ η Μόσχα αρνείται τέτοιες ενέργειες.

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