Βουλή: Υπερψηφίστηκε από τη ΝΔ το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών – Την Πέμπτη στην Ολομέλεια

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην πρώτη ανάγνωσή του στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, μόνο με τις ψήφους της ΝΔ, το νομοσχέδιο του Άκη Σκέρτσου για την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Δεκεμβρίου 2027. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στη συζήτηση της Ολομέλειας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην πρώτη ανάγνωσή του στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανήλικους κάτω των 15 ετών από την 1η Δεκεμβρίου 2027.
  • Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής.
  • Την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η συζήτηση σε β΄ ανάγνωση, ενώ την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου αναμένεται η ψήφισή του στην Ολομέλεια.

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Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην πρώτη ανάγνωσή του στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανήλικους κάτω των 15 ετών, από την 1η Δεκεμβρίου 2027.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης – ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ, Πλεύση Ελευθερίας – επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στις επιτροπές Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη συζήτηση επί των άρθρων του, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί η συζήτηση του σε β΄ ανάγνωση. Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η ψήφιση του στην Ολομέλεια.

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