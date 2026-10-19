Βουλή: Υπερψηφίστηκε από τη ΝΔ το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών – Την Πέμπτη στην Ολομέλεια

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην πρώτη ανάγνωσή του στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο για ανήλικους κάτω των 15 ετών, από την 1η Δεκεμβρίου 2027.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε μόνο η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης – ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΕΛ.ΛΥ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΗ, Πλεύση Ελευθερίας – επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου ολοκληρώνεται σήμερα στις επιτροπές Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τη συζήτηση επί των άρθρων του, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί η συζήτηση του σε β΄ ανάγνωση. Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η ψήφιση του στην Ολομέλεια.