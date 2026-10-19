Κρεμλίνο: «Παράθυρο» για τριμερή συνάντηση Πούτιν-Τραμπ-Σι στην Κίνα – Έντονες αντιδράσεις από Κίεβο και ΕΕ

Το ενδεχόμενο μιας ιστορικής τριμερούς συνάντησης μεταξύ των Προέδρων της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας αφήνει ανοιχτό το Κρεμλίνο.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τη Μόσχα, Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ ενδέχεται να συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC, η οποία είναι προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα στην Κίνα.

Η τοποθέτηση Πεσκόφ και το δημοσίευμα της WSJ

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, έκανε αυτά τα σχόλια αφού ρωτήθηκε για ένα άρθρο στη Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Πούτιν είχε προτείνει μια τέτοια συνάντηση προκειμένου να συζητηθεί ο τρόπος τερματισμού της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

«Δεδομένου ότι και οι τρεις αρχηγοί κρατών ενδέχεται να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής στην Κίνα, το θέμα μιας τέτοιας υποθετικής συνάντησης όντως τέθηκε. Τέθηκε, αλλά δεν συζητήθηκαν ούτε προτάθηκαν από κανέναν συγκεκριμένες προτάσεις ή συμφωνίες, είτε σχετικά με την ίδια τη συνάντηση είτε με την πιθανή ημερήσια διάταξη και το περιεχόμενο της εν λόγω συνάντησης», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Αντίδραση του Κιέβου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, επέκρινε την ιδέα μιας τέτοιας συνόδου κορυφής.

«Μία τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας , των ΗΠΑ και της Ρωσίας θα βοηθούσε να τερματιστεί ο πόλεμος γρηγορότερα. Μια τριμερής συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ το μόνο που θα επιτύχει είναι το αντίθετο: να ενθαρρύνουν τον Πούτιν να συνεχίσει τον πόλεμο», δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Η θέση της ΕΕ

Τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα δημοσιεύματα για το ενδεχόμενο μιας τριμερούς συνάντησης μεταξύ της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ, με αντικείμενο τη συζήτηση για την ασφάλεια στην Ευρώπη και την εξεύρεση λύσης για την Ουκρανία, εξέφρασε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κρίστιαν Βίγκαντ.

Όπως τόνισε, «έχουμε, βεβαίως, δει τα δημοσιεύματα σχετικά με την πρόταση του Πούτιν για συνομιλίες με τον Πρόεδρο Τραμπ. Και, ας είμαστε απολύτως σαφείς, εάν ο Πούτιν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, μπορεί απλώς να σταματήσει τον πόλεμο σήμερα και ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει αμέσως. Δυστυχώς, το είδαμε πρόσφατα και στο πλαίσιο της ανακοινωθείσας εκεχειρίας στον ενεργειακό τομέα, όπου η Ρωσία δεν έδειξε καμία ένδειξη ότι προτίθεται να την τηρήσει και να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο ίδιος τόνισε ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της περασμένης εβδομάδας επαναβεβαιώθηκε «ότι οποιαδήποτε λύση για την Ουκρανία πρέπει να σέβεται την εδαφική της ακεραιότητα. Εμείς στηρίζουμε πλήρως αυτή τη θέση. Οι ηγέτες κατέστησαν απολύτως σαφές ότι η Ευρώπη έχει, φυσικά, καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσει σε οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση και ότι θα υπερασπιστεί επίσης τα συμφέροντά της».

Τέλος, αναφορικά με την ενεργειακή επανασύνδεση της Ευρώπης με τη Ρωσία, έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ, η επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό, δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να άρουμε καμία κύρωση έως ότου η Ρωσία σταματήσει τον πόλεμο», επισημαίνοντας ότι «η συντονισμένη δράση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού όσον αφορά τις κυρώσεις μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον τερματισμό αυτού του πολέμου».

Οι αμερικανικές διαμεσολαβήσεις

Ο Πεσκόφ, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της ημερήσιας ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις μεσολαβητικές τους προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης και ότι η Ρωσία αποδέχεται αυτές τις προσπάθειες, ανέφερε ότι είναι προφανές ότι η Ουκρανία θα έπρεπε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε τελική ειρηνευτική συμφωνία.

«Φυσικά, μια τελική επίλυση είναι αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή κάποιου στο Κίεβο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη», είπε.

Οι τελευταίες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Η Ουκρανία και η Ρωσία παραμένουν τόσο απομακρυσμένες όσο πάντα όσον αφορά τους όρους μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ