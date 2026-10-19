Ολυμπιακός: Εκτός δράσης για περίπου 10 ημέρες ο Κώστας Φορτούνης – Ποια παιχνίδια χάνει

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Εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δέκα ημέρες θα παραμείνει ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Ο ποδοσφαιριστής απέφυγε τη θλάση, ωστόσο θα χρειαστεί να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο Φορτούνης αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, αποφεύγοντας έναν σοβαρότερο τραυματισμό. Από την αρχή υπήρχε η εκτίμηση ότι δεν είχε υποστεί θλάση, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα (19/10).

Τα παιχνίδια που χάνει και η πιθανή ημερομηνία επιστροφής

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει θεραπείες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας την Πέμπτη (22/10).

Παράλληλα, δεν υπολογίζεται για τον αγώνα της Κυριακής (25/10) απέναντι στην Καλαμάτα, στο «Καραϊσκάκη».

Στόχος είναι ο Φορτούνης να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, στις 31 Οκτωβρίου. Αντίθετα, δεν κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή του στον αγώνα Κυπέλλου με τη Μαρκό, που είναι προγραμματισμένος για τις 28 Οκτωβρίου.