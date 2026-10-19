Ολυμπιακός: Εκτός δράσης για περίπου 10 ημέρες ο Κώστας Φορτούνης – Ποια παιχνίδια χάνει

Ο Κώστας Φορτούνης απέφυγε τη θλάση, αλλά θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δέκα ημέρες. Θα απουσιάσει από τις αναμετρήσεις με τη Σπάρτα Πράγας και την Καλαμάτα, ενώ στόχος είναι να επιστρέψει στο παιχνίδι με την Κηφισιά στις 31 Οκτωβρίου.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Φορτούνης
Φωτό: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δέκα ημέρες θα παραμείνει ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος απέφυγε τη θλάση, ωστόσο θα χρειαστεί να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή.
  • Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας (22/10), ενώ δεν υπολογίζεται ούτε για τον αγώνα με την Καλαμάτα στο «Καραϊσκάκη» (25/10).
  • Στόχος είναι ο Φορτούνης να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με την Κηφισιά στις 31 Οκτωβρίου, μένοντας εκτός από το ματς Κυπέλλου με τη Μαρκό στις 28 Οκτωβρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δέκα ημέρες θα παραμείνει ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Ο ποδοσφαιριστής απέφυγε τη θλάση, ωστόσο θα χρειαστεί να ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο Φορτούνης αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, αποφεύγοντας έναν σοβαρότερο τραυματισμό. Από την αρχή υπήρχε η εκτίμηση ότι δεν είχε υποστεί θλάση, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε τη Δευτέρα (19/10).

Τα παιχνίδια που χάνει και η πιθανή ημερομηνία επιστροφής

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει θεραπείες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την αναμέτρηση με τη Σπάρτα Πράγας την Πέμπτη (22/10).

Παράλληλα, δεν υπολογίζεται για τον αγώνα της Κυριακής (25/10) απέναντι στην Καλαμάτα, στο «Καραϊσκάκη».

Στόχος είναι ο Φορτούνης να είναι έτοιμος για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, στις 31 Οκτωβρίου. Αντίθετα, δεν κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή του στον αγώνα Κυπέλλου με τη Μαρκό, που είναι προγραμματισμένος για τις 28 Οκτωβρίου.

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