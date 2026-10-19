Βέλγιο: Πρόταση για δημιουργία «Χωροφυλακής 2.0» μετά τα βίαια επεισόδια – Ο υπ. Άμυνας κατηγορεί Ισλαμιστές, Ακροαριστερούς και το TikTok

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η κλιμάκωση της βίας και των ταραχών που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες και τη Λιέγη επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της δημόσιας τάξης στο Βέλγιο, με την κυβέρνηση να εξετάζει τη συγκρότηση ενός νέου, στρατιωτικά εκπαιδευμένου σώματος ασφαλείας για την αντιμετώπιση βίαιων επεισοδίων και αστικών κρίσεων.

«Χωροφυλακή 2.0»

Ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τέο Φράνκεν (N-VA), προτείνει τη δημιουργία μιας «Χωροφυλακής 2.0» με σκοπό την ενίσχυση της αστυνομίας με στρατιωτικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

Μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών, Μπερνάρ Κεντέν (MR), πρόκειται να υποβάλουν σχετική πρόταση στην κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες.

Το Βέλγιο διέθετε στο παρελθόν σώμα χωροφυλακής, το οποίο όμως καταργήθηκε και ενσωματώθηκε στην ομοσπονδιακή και τοπική αστυνομία.

Βάσει της νέας πρότασης, οι αστυνομικοί θα λαμβάνουν στρατιωτική εκπαίδευση από το υπουργείο Άμυνας προτού τεθούν στη διάθεση του υπουργείου Εσωτερικών.

«Χρειαζόμαστε μια επιχειρησιακή εφεδρεία με στρατιωτική εκπαίδευση. Όταν η βία είναι τόσο ακραία, οφείλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες», δήλωσε ο Φράνκεν.

Ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ (N-VA) είναι ενήμερος για την πρόταση και ότι πραγματοποιήθηκαν σχετικές συζητήσεις.

Από την πλευρά του, το Γραφείο του υπουργού Εσωτερικών επιβεβαίωσε τις επαφές. «Ναι, διεξάγουμε συζητήσεις, στο πλαίσιο της ήδη επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ αστυνομίας και Άμυνας», ανέφερε το γραφείο του Κεντέν, φέρνοντας ως παράδειγμα τη φύλαξη ευαίσθητων εγκαταστάσεων και τις κοινές περιπολίες με τη σιδηροδρομική αστυνομία.

«Εξετάζουμε από κοινού πώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία και την ικανότητα των υπηρεσιών μας να διασφαλίζουν την ασφάλεια όλων των συμπολιτών μας», προστέθηκε.

Κινητή ταξιαρχία για ακραίες καταστάσεις

Πρόθεση του Φράνκεν είναι η δημιουργία μιας κινητής ταξιαρχίας υπό την εποπτεία του υπουργείου Εσωτερικών. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια εφεδρεία ανθρώπων με στρατιωτική εκπαίδευση», σημείωσε.

«Αυτή η “Χωροφυλακή 2.0” θα μπορεί να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια μεγάλων κρίσεων, ταραχών ή καταστάσεων που απειλούν να ξεφύγουν από τον έλεγχο», εξήγησε.

Αναφερόμενος στα πρόσφατα επεισόδια, ο Φράνκεν υπογράμμισε: «Η αστυνομία κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά αποτυγχάνει να αποκαταστήσει την ηρεμία. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια πρόσθετη ένοπλη δύναμη για την υποστήριξη της αστυνομίας».

«Έχουμε μια πολύ διαφορετική κοινωνία από αυτή που είχαμε πριν από 30 χρόνια», συμπλήρωσε. «Η μαζική μετανάστευση έχει αλλάξει τα δημογραφικά δεδομένα. Έχει εμφανιστεί μια κουλτούρα του δρόμου που αφήνει τον μέσο Βέλγο εμβρόντητο. Οφείλουμε να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό».

Ο ίδιος εξήγησε ότι το υπουργείο Άμυνας θα εκπαιδεύει στελέχη και θα τα θέτει στη διάθεση του υπουργείου Εσωτερικών.

«Θα είναι πολύ χρήσιμοι σε πόλεις όπως οι Βρυξέλλες και η Λιέγη. Κατά τη διάρκεια ταραχών ή γύρω από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, βλέπουμε ένα συνεχές παιχνίδι γάτας με ποντίκι που περιλαμβάνει μεγάλη βία. Εάν οι ταραχοποιοί επιτίθενται σε διασώστες, πετούν βόμβες μολότοφ και βάζουν φωτιά στα πάντα, πρέπει να έχουμε έτοιμη μια αναλογική απάντηση».

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών επανέλαβε: «Αυτό αποτελεί επέκταση της ήδη επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ αστυνομίας και υπουτγείου Άμυνας. Μαζί εξετάζουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτές τις δυνατότητες για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών».

«Ισλαμο-αριστεροί και εγκληματίες»

Παράλληλα, ο Τέο Φράνκεν χθες Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση στην πλατφόρμα X, συνδέοντας τα επεισόδια στο Βέλγιο με τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία.

«Παρίσι, Μαρσέιγ, Λιμόζ, Βρυξέλλες, Λιέγη… Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τις μαθητικές διαμαρτυρίες; Καμία», σημελίωσε.

«Ισλαμο-αριστεροί. Ισλαμιστές και εγκληματίες από τις γειτονιές των banlieues, του Μολενμπέικ και του Κουρεγκέμ, σε συνδυασμό με ακροαριστερούς υποκινητές, αποτελούν τον σκληρό πυρήνα», πρόσθεσε.

Parijs, Marseille, Limoges, Brussel, Luik… Wat heeft dit allemaal nog met schoolprotest te maken? Niks. Nada. Zero. Islamogauchisten Islamisten en criminelen uit de banlieues, de Molenbeeks en de Kuregems in combinatie met extreemlinkse oproerkraaiers vormen de harde kern. Keffiyeh ‘Free Palestine!’-vlag in de aanslag en Arafatsjaal om het gelaat, klaar om te branden en plunderen. Toxische mediakanalen als TikTok doen de rest. Doel: onze samenleving maximaal destabiliseren. Blindheid Jarenlang werd er door de veiligheidsdiensten weggekeken van de extreemlinkse lokroep en groei van ‘We nemen de straat!’ rattenvangers als Mélonchon en Hedebouw. Extreemrechts vormde immers de grootste bedreiging. Proportioneel antwoord. Er zal moeten opgeschaald worden qua geweldniveau. Neen, ik wil natuurlijk geen politionele vrijgeleide om op elke vreedzame betoger of burger non-lethaal te vuren, belachelijk hoe mijn woorden verdraaid worden. Maar dit soort extreem straatgeweld beantwoord je proportioneel en dus forser dan nu. Zoniet wordt het nog veel erger. — Theo Francken (@FranckenTheo) October 18, 2026



«Κεφίγιες. Σημαία “Free Palestine!” ανά χείρας και μαντήλι Αραφάτ στο πρόσωπο, έτοιμοι να καούν και να λεηλατήσουν. Τοξικά κανάλια μέσων ενημέρωσης όπως το TikTok κάνουν τα υπόλοιπα».

«Στόχος: η μέγιστη αποσταθεροποίηση της κοινωνίας μας», τόνισε.

Και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Αναλογική αντίδραση: Το επίπεδο βίας θα πρέπει να κλιμακωθεί. Όχι, φυσικά και δεν θέλω να δοθεί στην αστυνομία το ελεύθερο να πυροβολεί με μη θανατηφόρα βλήματα κάθε ειρηνικό διαδηλωτή ή πολίτη, είναι γελοίο το πώς διαστρεβλώνονται τα λόγια μου. Αλλά αυτού του είδος την ακραία βία του δρόμου την αντιμετωπίζεις αναλογικά και επομένως πιο δυναμικά από ό,τι τώρα».

Το χρονικό των επεισοδίων σε Βρυξέλλες και Λιέγη

Τα επεισόδια ξέσπασαν στις 17 Οκτωβρίου στο κέντρο των Βρυξελλών, όταν αρκετές εκατοντάδες νέοι διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες και φώναζαν αντιφασιστικά συνθήματα, πραγματοποίησαν συγκέντρωση.

Ορισμένοι αναποδογύρισαν ένα αυτοκίνητο, εκτόξευσαν αντικείμενα και ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και αύρας νερού.

Μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις επικαλέστηκαν το αυξανόμενο κόστος εκπαίδευσης και μεταρρυθμίσεις που φοβούνται ότι θα καταστήσουν τη τριτοβάθμια εκπαίδευση λιγότερο προσβάσιμη. Παρόμοιες συγκρούσεις σημειώθηκαν και στη Λιέγη.

Ο Βέλγος υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν, δήλωσε ότι τα γεγονότα ξεπέρασαν τα όρια της απλής διαμαρτυρίας και ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα αναγκαία μέσα για την αποκατάσταση της τάξης.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 200 συλλήψεις σε Βρυξέλλες και Λιέγη.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις συνδικάτων κατά των κυβερνητικών περικοπών στον προϋπολογισμό είχαν επίσης συνοδευτεί από μεμονωμένα επεισόδια, με διεθνή μέσα ενημέρωσης να σημειώνουν ότι η αναταραχή στις Βρυξέλλες επηρεάστηκε εν μέρει από τις διαδηλώσεις στη γειτονική Γαλλία.